Autoblog Garage: BMW Z4 sDrive35is 12.000 km update

De eerste 10.000 km met de Z4 zijn al een ruimschoots gepasseerd, dus het is tijd voor een update.

Dit voorjaar kon ik in deze rubriek met gepaste trots de BMW Z4 sDrive35is introduceren, als opvolger van de SLK 350. De SLK heeft inmiddels een nieuwe eigenaar gevonden en de Z4 heb ik ruim 3 maanden in mijn bezit. In die periode heb ik er zo’n 12.000 km mee afgelegd, inclusief een roadtrip naar Spanje en vorige week nog een tripje naar München. De Z4 heeft dus niet stilgestaan en daarom is het tijd voor een update.

Hoe bevalt de Z4?

Het eerste artikel was vooral een relaas over het kopen van de Z4 en alles eromheen. Ik was nog niet echt ingegaan op hoe de auto nu echt bevalt, dus dat hadden jullie nog van mij tegoed.

Meteen na de aankoop was ik natuurlijk helemaal in de wolken. Ik kan zeggen: dat is na drie maanden en 12.000 kilometer eigenlijk nog steeds het geval. De SLK 350 was al een hele leuke roadster, maar de Z4 is op heel veel vlakken een upgrade. Dat mag je voor een deel ook verwachten van een auto die duurder en nieuwer is, maar toch.

De belangrijkste upgrades zijn wat mij betreft de motor en de versnellingsbak. Een turbomotor is misschien minder puristisch dan een atmosferisch blok, maar ik moet zeggen: dat bevalt uitstekend. Het verschil in vermogen is niet enorm groot (305 pk vs. 340 pk), maar met name het koppel onderin zorgt ervoor dat de Z4 aanzienlijk sneller aanvoelt.

Al bij 1.500 toeren heb je 450 Nm aan koppel onder je rechtervoet en dat is gewoon genieten. Zeker bij een dagelijkse auto is het lekker als je ook snel bent zonder de auto heel hoog in de toeren te hoeven jagen. Als je dat wel doet is dat trouwens ook heel leuk: de Z4 gaat er als een raket vandoor. Bij plankgas krijg je trouwens nog eens 50 Nm extra koppel, dankzij een overboost-functie.

Nog een groot pluspunt aan deze auto is de geluidsbeleving. Dat was juist wat ik mistte bij de SLK. Een standaard SLK 350 klinkt wat mij betreft veel te braaf. Als ik een zescilinder koop wil ik die horen ook. De Z4 35is klinkt standaard al een stuk beter en ik heb ook nog een kleine aanpassing gedaan aan de uitlaat. Maar daar kom ik zo nog op.

Ook een belangrijk verschil met de SLK (en de Z4 sDrive 30i waarin ik een proefrit heb gemaakt) is de versnellingsbak. De Z4 35i en 35is hebben namelijk geen conventionele automaat, maar de 7-traps DCT uit de M3. Ook dat voegt veel toe aan de beleving, zeker in combinatie met de schakelflippers.

De SLK is ook geleverd met schakelflippers, maar dan moest je het sportpakket hebben (wat die van mij niet had). Met de DCT heb je altijd schakelflippers, waar ik dus heel blij mee ben. De 340 pk sterke versie van de N54 in combinatie met de agressief schakelende DCT is een ‘match made in heaven’.

Ook fijn: ik heb de echte schakelflippers. Daarbij moet je gewoon links trekken om terug te schakelen en rechts trekken om op te schakelen. Bij de schakelhendels op pre-2012 E89 Z4’s (zoals de Z4 sDriver35is van Bert) moest je duwen om op te schakelen en trekken om terug te schakelen. Alles went natuurlijk, maar dat is toch wat minder intuïtief.

Dat ik een 2012-model heb heeft nog een voordeeltje: dit betekent ook dat het dak geopend kan worden tijdens het rijden (wat eerst dus niet kon). Dit kan tot 40 km/u, dus in de bebouwde kom kun je zonder problemen het dak open gooien tijdens het rijden. Daarmee is de drempel om het dak open te doen weer lager en rijdt ik dus vaker open.

Is het dan alleen maar hosanna? Eigenlijk wel, maar om toch een kritiekpuntje te noemen: in de file was de conventionele 7-traps automaat van de SLK toch iets fijner. Bij lage snelheden blijft de automaat soms iets te lang in de eerste versnelling hangen, waardoor het rustig optrekken en afremmen in de file net wat minder vloeiend gaat.

Uitlaatklep

Zoals gezegd had ik ook nog een kleine aanpassing aan de uitlaat gedaan. Bij de Crossfire had de vorige eigenaar een klepsysteem gemonteerd, maar dat is bij de Z4 35is niet nodig. Dat heeft ‘ie namelijk standaard al. Het probleem is alleen dat de klep niet handmatig bediend kan worden. Deze gaat pas open als je de Sport-stand inschakelt én boven een bepaald toerental komt (ergens rond de 3.000 toeren).

Dit zeg ik puur op basis van wat ik online gelezen heb, niet op basis van mijn eigen ervaringen. Ik merkte tot mijn spijt namelijk geen noemenswaardig verschil tussen de Comfort-stand en de Sport-stand. Sowieso mocht het geluid van mij nog wel een tandje harder, dus daarom wilde ik kijken wat er gebeurde als ik de klep permanent open deed.

Dat is gelukkig vrij eenvoudig te fixen: je moet een onderdeeltje losschroeven in de kofferbak en daaronder zit een stekker die je los moet trekken. Dit had ik dus gedaan met mijn vader, maar dit leverde alsnog geen hoorbaar verschil op. Wat bleek? De klep zat vast. Dat verklaarde dus waarom ik geen verschil hoorde tussen Comfort en Sport.

Gelukkig was het vrij eenvoudig om de klep een kwartslag te draaien, en voila: nu kon ik eindelijk profiteren van de volle potentie van het uitlaatsysteem. Als de klep dicht zit komt er namelijk alleen geluid uit de linkerpijp en heb je dus mono geluid in plaats van stereo.

Toen de klep eenmaal open was, was het verschil dan ook meteen duidelijk. De motor brengt een heerlijk diep geluid ten gehore bij lagere toeren (wat normaal dus niet het het geval is) en als je het gas los laat gorgelt hij er lekker op los. Het geluid is minder luid dan dat van mijn Crossfire, maar de Z4 nodigt veel meer uit om met de versnellingen te spelen. Terugschakelen is echt verslavend.

Bij veel moderne auto’s heb je tegenwoordig een aangepaste uitlaat nodig om er een leuk geluid uit te krijgen, maar dat is bij de Z4 35is dus niet nodig. De Z4 klink écht heel lekker voor een auto met een standaard uitlaat, zeker als je bedenkt dat het een turbomotor is. De turbo’s (het zijn er twee) hoor je nauwelijks, en doen zeker geen afbreuk aan het geluid.

Android Auto

Ik heb ook nog een aanpassing gedaan die iets meer om het lijf had, namelijk het inbouwen van Android Auto/Apple Carplay. Het iDrive-systeem is sowieso een upgrade ten opzichte van het verouderde COMMAND-systeem in de R171, maar wat ik nog miste was Android Auto.

Bij sommige auto’s moet je daarvoor een ander (vaak lelijker) scherm inbouwen, maar voor BMW’s kun je een module krijgen die aangesloten kan worden op het bestaande scherm. Dat is natuurlijk ideaal, want alles blijft er gewoon origineel uitzien en je houdt alle functionaliteiten.

Deze module kun je gewoon zelf installeren, mits je geen twee linkerhanden hebt (zoals ik). Gelukkig heeft mijn vader twee rechterhanden en heeft hij het klusje kunnen klaren. Daarbij kwam wel een stukje improviseren kijken, want de meegeleverde handleiding was niet compleet, laat staan duidelijk.

De module heeft me zo’n €350 gekost en dat was het zeker waard. Nu hoef ik niet te klooien met een telefoonhouder, ik kan lekker muziek luisteren via Spotify én ik kan handsfree bellen. Die laatste mogelijk ontbrak namelijk op mijn Z4. Nu bel ik niet heel veel in de auto, maar het is toch fijn als het kan.

Over het systeem ben ik in de basis heel tevreden. Het werkt mooi met de iDrive-controller en de knoppen op het stuur en ziet er gewoon strak uit. Er zitten alleen wel twee irritante bugs in. De eerste is dat er automatisch wordt opgenomen als je wordt gebeld. Het komt dus voor dat je opeens ‘Hallo…?’ door je speakers hoort als je nietsvermoedend in de auto zit.

De tweede bug is dat de muziek automatisch gaat spelen op het moment dat Flitsmeister een geluidje maakt. Ook dat is tamelijk irritant. Het werkt dus allemaal nog niet perfect, maar goed, beter dan helemaal geen Android Auto en handsfree bellen.

Roadtrip

Is het ook op langere afstanden een beetje uit te houden in de Z4? Dat heb ik ook uitgezocht, want ik heb vorige maand een roadtrip naar Spanje en Andorra ondernomen. We zijn niet heel ver Spanje ingereden (Noord-Spanje is ook heel mooi), maar het was alsnog een tripje van zo’n 3.500 km in totaal.

Ik kan niet anders zeggen dan dat de Z4 uitermate geschikt is voor zo’n roadtrip. Het onderstel is comfortabel en ook niet onbelangrijk: de stoelen zitten heel goed. De Z4-zetels zijn een stuk comfortabeler dan die van de SLK en de Crossfire. Met de verstelbare lendensteun heb je ook veel meer zijdelingse steun.

Op de snelweg is de Z4 een heerlijke cruiser en ook op hoge snelheden voelt de auto heel solide en stabiel aan. Die hoge snelheden zijn ook bereikt voor je het doorhebt, dus je moet wel een beetje op je snelheid letten als je niet op de Autobahn rijdt.

Ik heb al vaker gezegd dat ik geen die-hard cabriorijder ben, dus ik heb niet van A tot Z met het dak open gereden. Als je urenlang op de snelweg moet rijden raak je het geruis op een bepaald moment wel zat (ik in ieder geval wel). En een roadtrip is uiteindelijk toch heel veel snelweg. In Spanje is de temperatuur ook nog een dingetje: er komt een punt waarop het niet meer zo aangenaam is om met het dak open te rijden.

Voordat ik de indruk wek dat ik net zo goed een coupé had kunnen kopen: ik vind cabriorijden nog steeds heerlijk, al was het alleen maar vanwege het geluid. Ik heb zeker wel het dak een paar keer open gehad, maar uiteindelijk heb ik deze zomer meer in Nederland genoten van het open rijden dan in het buitenland.

Het is ook niet zo dat ik tijdens de roadtrip alleen snelwegkilometers gemaakt heb: ik heb bijvoorbeeld ook een paar keer op en neer gereden op een leuke reeks haarspeldbochten bij ons appartement in Andorra. Dan laat de Z4 zien dat het ook echt een vermakelijke auto is. Het is misschien geen 1M, maar je kunt er zeker wel lol mee beleven op bochtige weggetjes.

De SLK heb ik uiteindelijk maar kort gehad, dus daar heb ik geen bergpassen mee bezocht. Toch heb ik wel het idee dat de SLK een tikje speelser was, makkelijker uitbrak en iets strakker in de bochten lag. Je zou het misschien niet verwachten, maar de R171 is voor Mercedes-begrippen behoorlijk sportief, terwijl de Z4 voor BMW-begrippen juist iets minder sportief is.

Dat de Z4 geen hardcore sportauto is vind ik ook helemaal niet erg, want dat is niet waar ik naar op zoek was. Ik wilde een daily driver die snel is, goed rijdt, goed klinkt en er goed uitziet. En de Z4 voldoet met verve aan al deze eisen.

Als roadtripauto heeft de Z4 overigens wel één nadeel. Je raadt het al, dat is de kofferbak. Er is op zich ruimte voor bagage van twee personen, maar het probleem is dat het dak er dat niet meer bij past.

Je kunt dus kiezen: óf een deel van je bagage thuislaten óf het dak de hele reis dicht laten. Gelukkig hoefde ik die keuze niet te maken, want wij waren met meerdere auto’s op pad. We konden dus een tas bij iemand anders dumpen en alsnog gewoon open rijden. Maar als je die luxe niet hebt, zul je dus heel selectief moeten zijn met inpakken.

Nog problemen?

De betrouwbaarheid is natuurlijk ook een onderwerp wat ik nog even moet aansnijden. Ik was van te voren gewaarschuwd dat je met de N54 alle mogelijke problemen kan krijgen, maar die zijn vooralsnog uitgebleven. Na de defecte bobine (die ik in het vorige artikel al had behandeld) heeft de Z4 geen krimp meer gegeven. Ook niet tijdens de 3.500 km lange roadtrip.

Het enige ‘probleem’ wat ik tijdens de roadtrip had was dat het logo op de neus opeens was verdwenen. Ik wist nu of ik ‘m nu had verloren of dat iemand het logo had gejat, maar de volgende ochtend kreeg ik het antwoord. Toen zag ik op Facebook namelijk iemand die precies hetzelfde had. Kennelijk heeft de lijm waarmee het logo vastzit een beperkte houdbaarheidsdatum.

Ik moest de reis dus vervolgen zonder logo op de neus, maar dat was ook het enige. De roadtrip verliep daarmee een stuk voorspoediger dan vorig jaar, toen de Crossfire bijna gerepatrieerd moest worden vanuit Italië.

Vorige week ben ik ook nog heen en weer gereden naar München (weer 1.800 km), wat eveneens zonder problemen verliep. Ik had alleen niet verwacht dat ik na thuiskomst de motorolie alweer bij moest vullen, aangezien ik er een maand daarvoor nog een liter in had gegooid. Maar toen ik even uit ging rekenen hoeveel kilometer ik had gereden in een maand tijd (zo’n 5.500 km), viel het olieverbruik eigenlijk wel mee.

Al met al ben ik zeer tevreden met de Z4, mocht je dat nog niet opgemaakt hebben uit het bovenstaande relaas. De Z4 biedt alles wat ik zoek in een auto. Daarom vind ik het ook niet nodig om nog van alles te upgraden. Het enige waar ik eigenlijk nog iets aan wil doen zijn de velgen. Maar dat is iets voor de volgende aflevering.

