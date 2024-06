Autoblog Garage BMW 530i – na 1 jaar

Het is niet de auto die het langst in ons huishouden rondrijdt, maar de BMW 530i rijdt toch alweer een dik jaar mee.

Even opfrissen wellicht: de BMW 530i Touring verving de F11 535i en kwam bij BMW dealer Dubbelsteyn (goede koffie!) vandaag. Destijds zocht ik naar een leuke gespecificeerde Touring met minimaal lekkere stoelen en adaptieve cruise control. @willeme probeerde me nog in een andere auto te lullen, maar zoals je hier kon lezen ging ik daarin niet mee.

Welkom Femke

Elke keer als ik instap word ik ermee geconfronteerd. De 530i is, zoals de kinderen het zeggen, de auto van mama. Ze houdt de funfer overigens keurig schoon. Alleen draai ik wel heel traditioneel op voor de bandenwissels en het eventuele onderhoud.

De kosten

Mijn vrouw is niet zo’n nerd als ik, dus de tankbeurten van de 530i worden niet in spritmonitor vastgelegd. We zullen het moeten doen met boordcomputer van BMW, waarvan ik helaas niet weet hoe eerlijk die is.

Met een gezonde mix aan stadskilometers in- en om Rotterdam kon ik geen wonderen verwachten van het verbruik. Bovendien vind ik dat 130 de snelweg wel prettig maakt. We zijn niet van die hypermilers dus. De verwachting die ik uitsprak tijdens de introductie van de 530i was dat die de oude 535i xDrive wel zou verslaan. Dat is zeker uitgekomen.

Mijn hoop was dat het verbruik aan de goede kant van de 1 op 10 zou blijven. Zelfs zonder te hypermilen, doet de 530i dik 1 op 12. Mooi man downsizing! Oh nee, wacht de 535i was ook al gedownsized. BMW-nerds weten dat de 535i ooit een 3,5 liter grote zes-in-lijn had.

Met twee jaar BMW Premium Selection garantie lag het niet in de lijn der verwachting dat er extreme onderhoudskosten zouden moeten worden gemaakt. Het lijstje met onderhoud is dan ook erg kort:

De zomerbanden zijn gewisseld voor de winterband. De 19” velgen vindt de vrouw des huizes een stuk minder gaaf dan de 20” zomerpatta’s. Ik kan haar niet helemaal ongelijk geven, maar het kan óók nog een stuk erger. En hé schat, een gegeven paard mag je niet in de bek kijken. Een beetje dankbaarheid richting de wagenparkbeheerder zou ook niet misstaan.

De winter-zomerwissel hebben we gecombineerd met nieuwe remvloeistof. Moderne BMW’s geven zelf aan wat er aan onderhoud moet gebeuren, dus dat is wel zo makkelijk. De remblokjes waren nog niet op, maar wel bijna. Dan kan je kiezen om nog een keer terug te gaan of ze nu direct mee te pakken.

Helaas had één van de voorbanden een bobbel aan de zijkant, dus die moest vervangen worden. Bij de Porsche wissel ik de banden per vier stuks. De band aan andere zijde had nog dusdanig veel profiel, dat ik het deze keer bij 1 band heb gelaten.

BMW Connected Drive

De meeste moderne auto’s hebben een ingebouwde SIM-kaart en zijn dus hartstikke connected. Zo ook onze BMW 530i, via de app kan ik zien of de deuren dicht zijn, hoeveel benzine er nog aan boord is en waar ik ook alweer geparkeerd had.

Je kunt ook adressen richting de navigatie sturen, maar in de praktijk is Apple Carplay (en Google Maps) gebruiken dan toch iets sneller. Het is ook de “shit” die je kent, want in de Porsche gebruik ik ook Apple Carplay (de navigatie van PCCM+ is eigenlijk te beperkt). In testauto’s probeer ik af te wisselen, maar als ik haast heb dan grijp je sneller naar wat je kent: Carplay met Google Maps.

Toen de melding binnenkwam over het verlopen van de BMW ConnectedDrive upgrades, moest ik dus even nadenken. De kaartupgrades voor de navigatie worden amper gebruikt, dus om daar 99 euro voor neer te leggen.

BMW gesture control

Ik beschreef het als één van de highlights: je kunt het BMW iDrive infotainment systeem ook met hulp van gebaren besturen. Na een dik jaar weet ik het heel erg zeker: dat is niet handig. Blijkbaar gebruik ik zo vaak mijn handen voor iets anders, dat de BMW 530i en ik iets te vaak de discussie hebben wat de bedoeling is. Gelukkig kan het ook uit.

Conclusie 1 jaar BMW 530i G31 rijden

Gezien het verbruik en de iets lagere MRB zijn er weinig tranen om het gemis van een zescilinder. Ook zonder de geventileerde stoelen en trekhaak overleven we het nog wel. Het racefietsje van zoon Alex past nog makkelijk in de kofferbak en de andere fietsen zijn tot nu toe nog niet mee geweest. Het voordeel is ook dat er regelmatig testauto’s of duurtesters zijn die dan wel weer vaak een haak hebben. Voorlopig mag de 530i dus nog wel even blijven, tenzij iemand een M340i Touring, met ACC, elektrische stoelen en trekhaak weet te staan, voor weinig natuurlijk. Bel me dan.

Deze auto’s staan in de Autoblog Garage: