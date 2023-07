Autoblog Garage: de SLK 350 staat op Marktplaats…

Het is helaas alweer tijd om afscheid te nemen van de Mercedes SLK 350.

Mijn eerste artikel over de Mercedes SLK 350 eindigde met de tekst ‘wordt vervolgd’. Nou, bij deze het vervolg. Dit is alleen niet het vervolg wat ik destijds in gedachten had. Ik had grote plannen met de auto, maar uiteindelijk is het toch iets anders gelopen. Een mens kan van gedachten veranderen, nietwaar?

Zoals jullie eerder deze maand al konden lezen heb ik een BMW Z4 sDrive35is aangeschaft. Hoe dat zo gekomen is kunnen jullie in dat artikel lezen. Het resultaat is in ieder geval dat de SLK 350 alweer de Autoblog Garage gaat verlaten. Uiteindelijk heb ik ongeveer een half jaar in de SLK gereden en zo’n 13.000 km op de teller gezet.

In dit laatste artikel blik ik nog even kort terug op mijn (korte) bezit van de SLK. Zoals ik in het verhaal over de aankoop van de Z4 al aangaf, heb ik die SLK zeker niet weggedaan omdat ‘ie niet fijn rijdt. Het zat ‘m vooral in de plannen voor modificaties waar ik een streep door heb gezet.

Een van de redenen dat ik de SLK had verkozen boven een SL, is het feit dat een SLK lichtvoetiger is. Natuurlijk, het is geen Mazda MX-5, maar het is echt wel een auto waar je plezier mee kunt beleven op wat bochtige weggetjes in de polder. De SLK ligt gewoon lekker strak op de weg en stuurt duidelijk beter dan zijn voorganger (en dus ook de Crossfire).

Uiteindelijk heb ik vooral veel op de snelweg gereden, want het was ten slotte mijn dagelijkse auto. Op dat vlak voldeed de SLK ook prima. Op de snelweg is het gewoon een stille auto, mede dankzij de hardtop. Qua onderstel is het niet de meest comfortabele auto, maar het scheelt dat mijn SLK niet het sportonderstel heeft en ook niet de grootste wielen (17 inch).

Qua betrouwbaarheid heb ik weinig te klagen gehad. Waar ik bij de Z4 al op dag drie een motorstoringslampje te pakken had (bleek uiteindelijk een bobine), is het enige lampje wat ik bij de SLK heb gezien het brandstoflampje. Na aanschaf moest de multiriem vervangen worden, maar er hebben verder geen noemenswaardige euvels de kop op gestoken.

Aangezien ik de auto in november kocht heb ik er vooral in de winter mee gereden. Dat zou natuurlijk best zonde zijn, ware het niet dat ik nu weer een cabrio heb gekocht. Op dat vlak kom ik dus wel aan mijn trekken.

Ik heb uiteindelijk nog aardig wat open kunnen rijden met de SLK, maar daarmee heb ik wel gewacht tot het kwik boven de 15 graden uitkwam. Ik ben wat dat betreft geen diehard cabriorijder. Cabriorijden in de winter zie ik toch een beetje als een barbecueën in de winter: het kán, maar je mist toch een groot deel van de charme.

Hoewel ik de SLK niet eens heb gekocht omdat het een cabrio is, moet ik zeggen dat ik wel overtuigd ben. De buitenlucht, het V6-geluid dat de cabine binnendringt, en heel af en toe het geluid van piepende banden: het voegt allemaal wel wat toe aan de beleving. Vandaar dat ik dus opnieuw een cabrio heb gekocht.

Dat brengt me terug bij de aanleiding voor dit artikel: de SLK is inmiddels te vinden op Marktplaats. Mocht je interesse hebben, dan kun je daar alle details en foto’s vinden en natuurlijk een bod uitbrengen.

