Hier, de duurste Subaru Impreza aller tijden

Da’s een boude claim, helemaal als je bedenkt dat ‘ie nog niet verkocht is. Maar alle voortekenen kloppen aan deze Subaru Impreza occasion om de duurste ooit te worden.

Bijna alle Japanse sportauto’s uit de late jaren ’90 die jij aan je muur had hangen of in Gran Turismo bestuurde, zijn inmiddels liefhebbersauto’s. Probeer maar eens (in goede staat!) een goedkope Nissan Skyline GT-R R34, Mazda RX-7 of Toyota Supra Twin Turbo te vinden. De combinatie van onderwaardering tijdens dat ze nieuw waren en heldenrollen in films en videogames zorgt ervoor dat iedereen ze wil, maar niemand ze meer heeft.

Subaru Impreza

Bij de Subaru Impreza hangt het er een beetje vanaf welke je wil. Een WRX en met geluk een STi is af en toe nog wel te vinden voor oké prijzen. De ultieme Subaru Impreza WRX STi is echter dat stadium voorbij. We hebben het dan natuurlijk over de Impreza WRX STi 22B Coupé.

22B

In vogelvlucht: de 22B is het verjaardagscadeautje van Subaru aan zichzelf. Het merk bestond namelijk 40 jaar. Ook wilde Subaru tegelijkertijd vieren dat de eerste generatie Impreza (GC) in het WRC inmiddels drie keer de wereldtitel verzorgde voor het merk. Niet in de laatste plaats vanwege de legendarische Colin McRae, die de sterren van de hemel reed in de Impreza 555. Dit inspireerde Subaru om samen met Prodrive de 22B te introduceren, die nóg meer gefocust zou zijn voor de rally. De tweedeurs koets met bredere widebody is een betere basis, Bilstein zorgde voor betere veren, de versnellingsbak werd grondig herzien en dankzij een 0,2 liter grotere 2.2 liter boxermotor (EJ22G) had de WRX STi nu 280 pk (tenminste, dat moest vanwege het Japanse herenakkoord, er wordt geclaimd dat het echte getal met een 3 begint).

Saillant detail: de combinatie van de naam ’22B’ met de naar 2.2 liter vergrote motor lijkt evident, maar de 22 slaat niet op de motor. 22 is namelijk code in hexadecimaal voor 555, het tabaksmerk dat Subaru sponsorde in de jaren ’90. De B staat voor Bilstein. Weet je dat ook weer.

Stervensduur

De combinatie van ‘de dikste’ en ‘de snelste’ en dankzij een limitering van 399 stuks (+25 voor andere markten dan Japan) ‘de zeldzaamste’, maakt de 22B de meest gewilde Subaru Impreza WRX STi. Maar dat wist je al, want daar hebben we meermaals over geschreven. Toch wordt het exemplaar van vandaag nóg duurder, bijna zekersteweten. Dat heeft twee redenen.

Prototype

De eerste is het bovenstaande plaatje in de Subaru Impreza WRX STi 22B. Elk exemplaar is genummerd van 1 tot 400, die voor de Japanse markt in ieder geval (die voor andere markten kregen een iets andere badge). Deze 22B is nummer 000. Dat betekent dat dit één van de drie prototypes van de 22B is. Dat waren de enige 22B’s met nummer 000 en dit is de allereerste.

De andere reden is wie de eigenaren van de prototypes mochten zijn. Eén van de drie ging naar David Lapworth, één van de hoge omes van Prodrive. De tweede ging naar Nicky Grist, de copiloot dan wel navigator van Colin McRae die als passagier zeker heeft bijgedragen aan de topprestaties van McRae. En daarover gesproken, je kunt dus eigenlijk wel raden wie deze aller- aller- allereerste Subaru Impreza WRX STi 22B in ontvangst mocht nemen. Dit is de ex-auto van Colin McRae.

Geen cadeau

Ook al zou je verwachten dat het cadeautje van Subaru aan zichzelf ook een cadeautje aan McRae is: hij beweerde zelf dat hij de Subaru Impreza WRX STi 22B zelf moest kopen. Een kleine hobbel in een anders zo geprezen auto door de Schotse rallyrijder. De 22B behoort tot McRae’s favoriete auto’s aller tijden, mede dankzij het feit dat de 22B zelfs de grenzen opzoekt voor een getalenteerde rallyrijder als hemzelf.

De ultieme versie van een gewilde droomauto, in topstaat, in de juiste kleurencombinatie (en de enige, maar soit), met lage kilometerstand, prototypestatus én de eerste en enige eigenaar was degene die de auto überhaupt tot stand heeft laten komen door keiharde prestaties. Je hoeft geen expert te zijn op het gebied van waardebepaling om tot dezelfde conclusie als wij te komen: deze Subaru gaat records breken.

Kopen

Dat wordt ondersteund door de waardebepaling van Silverstone Auctions, die deze Subaru Impreza WRX STi 22B gaat veilen. De slechts 11.971 km ervaren ex van Colin McRae gaat komende augustus onder de hamer. De geschatte opbrengst gaat tussen de 400.000 pond (465.506 euro) en 500.000 pond (581.883 euro) vallen. Bekijk de veiling op de website van Silverstone Auctions.