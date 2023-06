Autoblog Garage – Introductie BMW Z4 sDrive35is

Jazeker, ook deze Autoblog-redacteur heeft de verleidingen van BMW niet kunnen weerstaan.

Het is weer tijd om een nieuwkomer voor te stellen in de BMW… pardon, de Autoblog Garage. Voordat ik het uitgebreid over de BMW Z4 ga hebben, moet ik eerst even de olifant in de kamer benoemen: wat is er met de SLK gebeurd? Die ik nog maar een half jaar geleden gekocht heb? Ik ga het allemaal haarfijn uitleggen.

Hoe zit het met de SLK?!

Voor degenen die mijn vorige Autoblog Garage-artikel niet hebben gelezen: ik had in november jongstleden een SLK 350 aangeschaft. Ik zocht een leuke coupé/roadster met automaat als opvolger voor mijn handgeschakelde Chrysler Crossfire. Mijn zoektocht bracht me uiteindelijk bij een SLK 350 uit 2008. Een heerlijke roadster met een 305 pk sterke atmosferische V6.

Nu komt het: ik had deze auto gekocht met een plan. Ik was namelijk niet tevreden over de looks en had daarom een complete metamorfose in gedachten. Allereerst wilde ik de SLK laten wrappen. Ik hou namelijk niet van grijze auto’s en een R171 SLK 350 facelift (wat al vrij specifiek is) met een leuk kleurtje was gewoon niet te vinden.

Verder moesten er ook andere velgen onder, de auto moest verlaagd worden en ik wou graag een klep in de uitlaat om de volle geluidspotentie van de V6 eruit te halen. Pas dan zou ik tevreden zijn met de auto…

Ik had eigenlijk meteen willen beginnen met de transformatie, maar ik besloot toch nog even te wachten tot na de winter. Dan kon ik in één keer de wrap, de zomervelgen en het onderstel doen, zodat het plaatje meteen klopte.

Goed, dit gaf me een paar maanden de tijd om na te denken. En toen sloeg de twijfel toe. Ik wist van te voren dat mijn plannen veel geld zouden kosten, maar nu begon ik te denken: is dat het wel waard? Daarbij vielen de verwachte kosten nog iets hoger uit dan ik van tevoren had ingeschat.

Het punt is: geld uitgeven aan modificaties heeft twee grote nadelen. Het eerste nadeel is dat je dit geld meestal niet meer terugziet. Als je mooie BBS-velgen koopt blijven deze wel geld waard, maar als je €3.000 uitgeeft aan een wrap zie je daar nooit meer een cent van terug.

Het tweede nadeel is dat je een commitment maakt. Oftewel: als je heel veel geld in een auto pompt, ben je er eigenlijk mee getrouwd. Anders is het helemaal een slechte investering. Dat idee beviel me ook niet bij nader inzien. Ik wilde eigenlijk wel de vrijheid houden om op ieder moment een andere auto te kopen.

Er kwam dus ook een stukje bindingsangst bij kijken. De SLK rijdt weliswaar heerlijk, maar ik was er niet dusdanig verliefd op dat ik dacht: deze gaat de komende jaren niet meer weg. Dit alles leidde tot de gedachte: wat als ik nou gewoon een nieuwe, nóg leukere auto koop, in plaats van heel veel geld te steken in de SLK…?

Logische opvolger

Het werd al vrij snel duidelijk welke auto dat moest zijn. Het concept van een compacte roadster met een stalen klapdak bevalt me namelijk uitstekend. Ik had de SLK niet eens gekocht omdat het een cabrio was, maar ik ben inmiddels wel bekeerd tot het cabrio-geloof. En met een hardtop blijven de nadelen van een cabrio verder beperkt.

Het enige nadeel dat overblijft is eigenlijk het gewicht, maar dat valt ook mee omdat het een compacte auto is. De beperkte bagageruimte is voor mij geen nadeel, want die gebruik ik toch niet. Kortom: een compacte roadster met een stalen klapdak is voor mij de ideale auto.

Met dat uitgangspunt was er eigenlijk maar één logische opvolger voor de SLK: een BMW Z4 van de E89-generatie. Waar de SLK ietwat ongelukkige proporties heeft, vind ik de E89 Z4 een bloedmooie auto. Daarbij heeft de Z4 een heel fraai interieur, wat ook weer een stukje moderner is dan dat van de SLK.

Je denk misschien: Machiel, waarom heb je dan niet meteen een Z4 gekocht? Nou, eigenlijk omdat ik deze te duur vond. Voor de opvolger van de Crossfire was ik in een lagere prijsklasse aan het shoppen. Alleen kwamen de kosten van de SLK met alle modificaties in E89 Z4-regionen. En voila, zo had ik een excuus om weer een duurdere auto te kopen.

Welk Z4?

Goed, er moest dus een Z4 komen. Toen dat idee eenmaal in mijn hoofd zat, was er geen weg meer terug. De vraag was alleen: welke Z4? Het moest sowieso een zescilinder worden, dat stond vast. Daarmee had ik de volgende opties:

BMW Z4 sDrive23i (204 pk)

BMW Z4 sDrive30i (258 pk)

BMW Z4 sDrive35i (306 pk)

BMW Z4 sDrive35is (340 pk)

De 23i viel sowieso af, want die is een stuk minder snel dan de SLK, en zelfs langzamer dan de Crossfire. Ook een 30i zou een downgrade zijn qua performance, dus daarom richtte ik in eerste instantie mijn pijlen op de 35i. Die heeft evenveel vermogen als de SLK, maar veel meer koppel onderin dankzij de turbo’s. Dit zou dus een mooie upgrade zijn.

Toch is een 35i niet helemaal zonder nadelen. Sterker nog, het advies van Wouter was: DOE HET NIET. Met een N54 kun je namelijk een paar stevige onderhoudsrekeningen krijgen. Daarom ben ik toch ook naar de atmosferische 30i gaan kijken, die minder problematisch is. En met 258 pk kan ik ook wel leven.

Desondanks bleef ik ook de 35i in mijn achterhoofd houden. Een 35i biedt namelijk toch veel meerwaarde ten opzichte van een 30i. 306 pk en 400 Nm koppel vanaf 1.300 toeren is toch wel heel lekker. Daarbij heeft de 35i een DCT-bak, terwijl de 30i nog de ouderwetse 6-traps automaat heeft. Als bonus oogt de 35i ook net wat dikker, met twee uitlaten aan weerszijden.

Z4 sDrive30i Z4 sDrive35i

Een geschikt exemplaar vinden was nog niet zo makkelijk. Ten eerste waren veel Z4’s gewoon te duur. Er zijn aardig wat exemplaren waar 25 tot 35 mille voor gevraagd wordt en dat vind ik toch iets te gortig. Alle exemplaren met een handbak vielen ook af, al zijn die in de minderheid.

Daarbij was de kleur ook een belangrijke factor voor mij. Grijs of zwart was sowieso een no-go. Het liefst wilde ik een echte kleur, maar dan blijft er weinig over. De mooiste kleuren (Valencia Orange en Estoril Blue) zijn pas in de latere bouwjaren geleverd en dat zijn natuurlijk de duurste exemplaren. Atacama Yellow vind ik ook gaaf, maar die kleur is bijna niet te vinden.

De enige optie die overbleef was eigenlijk Crimson Red, een brandweerrode kleur die van begin af aan is geleverd. Nu vind ik dat niet de allermooiste kleur rood, maar het is ten minste wel een echt kleurtje. Daarnaast was wit een optie, maar dan moest het wel in combinatie met een rood of bruin interieur zijn. Kortom: ik had de zoektocht voor mezelf weer lekker moeilijk gemaakt.

Toch een 35is?

Ik was dus vooral aan het kijken naar een rode 30i (de verstandige keuze), tot er op Marktplaats een aanbod verscheen waar ik niet omheen kon… Een Z4 sDrive35is in Melbourne Red (net wat donkerder dan Crimson). De topversie, en ook nog eens in een mooie uitvoering. Een droom.

Nu was ik helemaal niet aan het kijken naar een 35is, om de eenvoudige reden dat dit de duurste versie is. Dit exemplaar, met zo’n 137.000 km op de teller, stond echter te koop voor een hele schappelijke prijs (relatief gezien). Het was in feite een 35is voor de prijs van een 35i. Ik hoefde niet lang na te denken: deze moest ik hebben.

Ik had dus contact opgenomen met de eigenaar en gelukkig was de auto nog beschikbaar. We maakten een afspraak voor aanstaande zaterdag. So far, so good. Totdat de advertentie opeens zonder aankondiging van Marktplaats verwijderd werd. Toen ik daarnaar informeerde bleek hij hem verkocht te hebben aan zijn buurman…

Hier baalde ik natuurlijk behoorlijk van. Te meer omdat ik mezelf al lekker had gemaakt voor een 35is. Maar die kon ik nu weer uit mijn hoofd zetten, want ik verwachtte niet dat er nog een net exemplaar voorbij zou komen voor die prijs. Ik moest dus genoegen nemen met een 30i of 35i.

Dat dacht ik tenminste. Die zondag kreeg ik echter een melding van Marktplaats dat er nog een 35is online was gekomen, met dezelfde kilometerstand én min of meer dezelfde vraagprijs. Dit exemplaar was uitgevoerd in wit, met een rood interieur. Niet mijn eerste keus, maar toch wel een hele gave uitvoering. Belangrijker nog: het was een 35is.

Deze keer stonden de biedingen open, dus ik deed meteen een bod. Ik had in eerste instantie natuurlijk niet te hoog ingezet, maar de verkoper reageerde meteen met een minimumprijs. Dat was nog €1.000 onder de vraagprijs, die al behoorlijk scherp was. Hier hoefde ik geen twee keer over na te denken. Ik maakte daarom meteen een afspraak, want ik wilde niet nog een keer achter het net vissen.

In gezelschap van @willeme toog ik daarom op een zonnige donderdag naar Limburg, met de intentie om de auto ook meteen mee te nemen. Van de onderhoudshistorie had ik al een aardig goed beeld, met dank aan @willeme, die een uitdraai van BMW had kunnen regelen.

De vraag was vooral hoe de auto erbij zou staan. Aangezien de prijs bijna te mooi was om waar te zijn, dacht @willeme dat er wel iets mis moest zijn. Noem het naïef, maar ikzelf zag het optimistisch in.

Dat optimisme bleek uiteindelijk niet misplaatst, want de auto bleek bijzonder netjes te zijn. Op de lak was geen spoor van steenslag te vinden, de velgen waren volledig vrij van stoeprandschade en de bekleding was nog zo goed als nieuw. Alles zag er uit om door een ringetje te halen. Als er 38.000 km op de teller had gestaan in plaats van 138.000 had ik het direct geloofd.

Vervolgens was het tijd voor een proefrit. Het is natuurlijk gevaarlijk om een auto te kopen op een zonnige dag, maar tijdens het rijden kwam er ook niks verdachts naar voren. Kortom: ik kon geen enkel excuus vinden om nog verder af te dingen (wat ik sowieso niet van plan was). Na afloop van de proefrit kon de deal dus meteen beklonken worden en was ik de trotse eigenaar van een BMW Z4 sDrive35is.

Meerwaarde 35is

Wat ik nog niet behandeld heb: wat is eigenlijk het verschil tussen een 35i en een 35is? Allereerst moet ik zeggen dat het verschil minder groot is dan het verschil tussen de 30i en 35i, maar de 35is heeft wel degelijk meerwaarde.

Dat zit ‘m vooral in de aandrijflijn: deze versie beschikt over exact dezelfde motor als de 1M, wat de krachtigste versie is van de N54. Waar de 35i over 306 pk beschikt, heeft de 35is 340 pk. Daarnaast heb je 450 Nm koppel in plaats van 400 Nm. Met de overboost-functie heb je tijdelijk zelfs 500 Nm.

Dat zijn gewoon hele lekkere cijfers, zeker voor een auto die niet al te zwaar is. Natuurlijk, met de dakconstructie is het geen vedergewicht, maar 1.500 kg valt voor hedendaagse begrippen reuze mee. Fun fact: de 1M Coupé is maar 30 kg lichter.

Waar de 35i standaard een handbak heeft, is de 35is alleen met DCT te krijgen. Naar een handbak was ik sowieso niet op zoek, dus dat maakt voor mij niet uit. Wel leuk: BMW heeft ook de uitlaat iets aangepast, dus de 35is is niet alleen de snelste, maar ook de best klinkende versie van de E89 Z4 (turbo’s of geen turbo’s).

Qua uiterlijk zijn er een aantal subtiele verschillen, maar je moet wel een kenner zijn om die op te merken. De 35is heeft een diffuser, zilverkleurige strepen in de luchtinlaten in de voorbumper en een achterbumper die volledig in de carrosseriekleur gespoten is (waar bij de normale M Sport-bumper het onderste gedeelte zwart is). Zeker bij de kleur wit geeft dat laatste een cleane look, wat ik wel kan waarderen.

De kleur

Ik moet me trouwens ook even verantwoorden over de kleur. Ik roep namelijk altijd dat auto’s een leuk kleurtje moeten hebben en nu koop ik achtereenvolgens een zilvergrijze en een witte auto. Zoals ik al zei was wit niet mijn eerste keus, maar ik moet zeggen dat ik er toch heel blij mee ben.

Ten eerste is het geen Alpinweiss (non-metallic wit), maar Mineralweiss. Dit is een drielaagse metallic lak, wat een soort parelmoereffect geeft in de zon. Een kleur die wat mij betreft uitstekend past bij de auto. Ten tweede vind ik wit heel goed staan in combinatie met het rode interieur.

Het enige wat me niet helemaal bevalt aan deze uitvoering zijn de 18 inch velgen. Ze staan op zich prima, maar de mooiste velgen vind ik toch de 19 inch Styling 326-velgen. Wie weet komen die voorbij in de volgende update…

Meteen problemen?

Ik was helemaal in de wolken met mijn nieuwe aanwinst, maar de auto moest zich nog bewijzen. Of een auto technisch in orde is merk je pas als je er langer mee gaat rijden. Helaas was het na twee dagen al raak: op de snelweg ging het motorstoringslampje branden. Dat niet alleen, de motor begon ook te trillen. Ik heb de auto dus meteen stil gezet op de vluchtstrook.

Gelukkig bleek het geen permanent probleem, want nadat ik de auto opnieuw had gestart was er weer niks aan de hand. Ik kon dus gewoon mijn weg vervolgen, maar er zat dus ergens iets niet goed. Dit was natuurlijk een domper. ‘Heb ik een gare auto gekocht?’ ‘Had ik toch naar Wouter moeten luisteren?’ Dat zijn toch vragen die door je hoofd schieten.

Ik hoefde gelukkig niet lang in spanning te zitten voordat de Z4 kon worden uitgelezen. Mijn vader is namelijk automonteur en kon dus meteen achterhalen wat de storing was. Het ging om ‘verbrandingsproblemen’ in cilinder 3. Die was dus uitgeschakeld, vandaar het trillen.

Daarmee had ik nog geen diagnose, want dit kon nog van alles betekenen: een bougie, een bobine, een injector… Dat laatste zou het duurste worden. Toch lag ik er niet wakker van, want ik had de auto gekocht in de wetenschap dat er vroeg of laat zoiets voorbij zou kunnen komen.

De bougies waren volgens het onderhoudsschema nog niet aan de beurt, dus daarom zou het wellicht aan de bobine liggen. Om te kijken of het dat het geval was had mijn vader de bobines van cilinder 2 en 3 omgewisseld.

Vervolgens heb ik er twee dagen mee gereden zonder een centje pijn. Ik begon bijna te denken dat het probleem op miraculeuze wijze verdwenen was, toen het op de derde dag toch weer raak was. Het goede nieuws was dat we nu conclusies konden trekken.

Wat bleek? Bij het uitlezen zat het probleem nu in cilinder 2. De bobine was dus inderdaad de boosdoener. Dat viel reuze mee. Er hoefde nu alleen één nieuwe bobine in. Je zou ze natuurlijk ook meteen allemaal kunnen vervangen, maar dit is bij bobines niet noodzakelijk. Al ga ik bij mijn roadtrip in augustus misschien wel een reservebobine meenemen voor de zekerheid.

Je kunt je natuurlijk afvragen of de verkoper op de hoogte was van het motorstoringslampje. Aan de ene kant is het heel toevallig dat het probleem al na twee dagen de kop op stak. Aan de andere kant: de vorige eigenaar had er heel weinig mee gereden en ik had in drie dagen tijd alle hoeken van Nederland bezocht. Maakt ook niet uit verder, want het was uiteindelijk geen dure reparatie.

Hoe de BMW Z4 sDrive35is verder bevalt? Dat bewaar ik even voor het volgende artikel, want dit relaas is zo wel lang genoeg. Ik kan in ieder geval zeggen dat het tot dusver geen miskoop is geweest en dat ik dolgelukkig ben met de auto. Dat het sinds de aanschaf van deze auto zo’n beetje non-stop mooi weer is geweest helpt zeker mee.

En mocht er iemand interesse hebben in een Mercedes SLK 350… Die kun je binnenkort op Marktplaats verwachten.

