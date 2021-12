Intro Audi A6 Avant – Autoblog garage

Er is een nieuwe toevoeging voor de Autoblog garage, een heuse Audi A6 Avant duurtester met de supercharged 3.0 TFSI quattro. En stoffen bekleding, dat dan weer wel.

Meestal is de zoektocht naar een nieuwe (gebruikte) auto vrij eenvoudig. Je stelt je eisen, bedenkt wat wensen en bepaalt het budget. Op basis daarvan kun je een selectie maken en vervolgens de pareltjes uitzoeken. Zoals u wellicht zult begrijpen, dat is nu niet het geval. Integendeel. De BMW 325d Touring is een bijzonder fijne auto, maar gekocht met het werk van mijn vriendin in het achterhoofd. Mijn vriendin is de beste ooit. Niet alleen omdat ze meeleest, maar ook omdat ze mijn modificatie-virus kan tolereren, af en toe begrijpt en heel soms wel kan waarderen,

Mijn vriendin werkte aanvankelijk in de evenementenbranche en reed zo’n 50.000 km per jaar. Ze heeft echter een nieuwe baan gevonden, vlak om de hoek. Dus het is zonde om al die korte stukjes met een diesel te gaan rijden. Voordat de auto goed en wel warm werd, was ze al op locatie. Dat is echt heel erg zonde van zo’n fijn rijdende auto. Kortom, er moest een andere auto komen.

Alternatieven

Maar ja, dan komt de vraag: welke? Sowieso iets op benzine. Dat scheelt aanzienlijk in de wegenbelasting en als je geen kilometers maakt, maakt de brandstofprijs ook niet uit. Verder had ik werkelijk geen idee. Alles passeerde de revue: Alfa 159 TBI, BMW 114i, Focus ST, Golf GTI, 208 GTI, Opel Insignia OPC, Mini Cooper S Clubman, Audi A5 Cabrio 2.0 TFSI, Lexus GS300, Mercedes E250 Coupe, Honda Legend en ga zo maar door. Op een gegeven moment dacht ik: waarom niet gewoon een E91, maar dan benzine? De E91 is een hele fijne auto en past prima bij ‘ons leven’. Maar ja, dat levert ook geen leuke content op, toch?

Het is daarom iets compleets anders geworden, namelijk een Audi A6 en nog een vreemd exemplaar ook. Hoe kwam ik op een Audi A6? Simpel, ik heb het altijd een bijzonder fraai model gevonden. Ondanks dat de E91 praktisch genoeg is, wilde ik eigenlijk iets met meer ruimte. Ook miste ik op de E91 een trekhaak. Om nu zo’n metalen sleurpukkel op de 325d te doen, werd een beetje te veel. Dus zocht ik een auto die er al mee uitgerust was.

Nog een BMW?

Een BMW 5 Serie (late E61 of vroege F11) zou ook gekund hebben. Echter, ik ben geen fan van de E61. Het uiterlijk vind ik niet mooi, het interieur vind ik zelfs lelijk, de benzinemotoren zijn niet echt pittig en het AWD-systeem is bijzonder complex en storingsgevoelig. Ook is de E61 geen handige auto als modificaties wil gaan toepassen. Luchtbalgen op de achteras en een bijzonder agressieve ET-waarde maakten de opties voor kwalitatief goede upgrades vrij lastig (of erg duur). En een F11 met zescilinder hebben we al in de AB-garage.

Persoonlijk ben ik altijd zeer gecharmeerd van de E-Klasse T-Modell, zowel een late S211 of een vroege S212 vielen in het budget. Als het aan mij lag, kwam er een E350 Estate, goede kleur, niet te veel aanpassen en lekker genieten. Helaas vond mijn vriendin dat niets. Iedereen heeft zijn of haar eigen OCD’s. Bij mijn vriendin is dat de E Stationwagon. Dat blauwe glas vond ze ‘echt niet kunnen’.

Audi A6 Avant duurtester

En zo kwamen we ‘samen’ uit op een Audi A6 Avant. Die vonden we beide gewoon keurig. Dan wel een versie met zescilinder motor en vierwielaandrijving. Een 2.0 TFSI met handbak kan ook fijn zijn, maar een Audi hoort quattro te hebben naar mijn mening. Als je onderstuur hebt in de bocht, dan moet je in elk geval goed kunnen uitaccelereren. Ook hier was er de vraag: een vroege C7 of late C6. Ik vind de C6 (gebouwd van 2004 tot 2011) mooier en een fraaier interieur hebben. Daarbij wilde ik geen S Tronic-transmissie (hele slechte ervaringen mee) en een auto met niet al te veel storingen. Sinds de Alfa 159 wilde ik met name geen hoge kilometerstanden.

Dat laatste bleek nog het lastigste. Want dit zijn reisauto’s pur sang. Uitrusting interesseert mij eigenlijk helemaal niets, maar een lage kilometerstand met sluitende historie wél. Dat bleek nog best lastig, want de meeste exemplaren hadden een flink aantal kilometers gelopen. Ook in het kader van de auto verkopen en het te verwachten onderhoud wilde ik iets met minder dan 2 ton op de klok, eigenlijk liever met minder dan anderhalve ton. Ik had de BMW destijds met 141.000 km gekocht en dat was ideaal. Ja, je moet wat achterstallige dingetjes inhalen, maar het is te doen.

1 exemplaar

In Nederland waren er sowieso geen gegadigden te vinden. Allemaal te veel kilometers. In Duitsland was de keuze niet reuze, maar er viel in elk geval iets te kiezen. Eentje viel mij in het bijzonder op: een witte A6 met 145.000 km op de klok, 1 eigenaar en sluitende onderhoudshistorie. De keurige prijs kwam door mede de uitrusting, want het exemplaar was zo goed als kaal. Nu vind ik de meeste opties vrij overbodig en de opties die ik wil hebben kan ik later toevoegen. Sterker nog, dat maakt het voor mij alleen maar leuker.

















Qua opties moet ik even kijken wat er allemaal op zit. Hij heeft in elk geval een Bose geluidsinstallatie, stoelverwarming, Xenon koplampen, MMI, parkeerpiepers in de achterbumper, LED-dagrijverlichting en LED-achterlichten, cruise control, trekhaak en nog wat dingetjes. Dus op zich ook weer niet heel erg kaal. Maar zo ziet ‘ie er wel uit! Het belangrijkste voor mij was in dit geval de 3.0 TFSI-motor met quattro vierwielaandrijving en de ZF-automaat. Ja, het is de ‘CAJA’-motor, een 3.0 zescilinder met mechanische compressor.

Ik heb overigensniet alles zelf gedaan. Ene ‘Uli’ heeft geholpen met het voorwerk, de communicatie en de onderhandeling. Hij heeft het voorwerk voor mij gedaan en alles geregeld. Natuurlijk is het leuk (en mogelijk) om het zelf te doen, maar het is altijd handig om iemand erbij te hebben, zeker daar mijn Duits vrij roestig is. Daarbij gaat Uli mij ook helpen met de BPM-afdracht, het aanmelden, kentekens en dergelijke. Als je ook gebruik wil maken van de diensten van Uli, stuur even een PM en ik verbind je graag door. Het is ideaal.

De auto stond vrij dichtbij, dus hoefden we niet een lange Autobahn-rit te doen, gelukkig kun je bij Hünxe al perfecte broodjes worst scoren. Ook kon ik de 325d nog lekker uitlaten. Van 100 naar 200 in 13 seconden blijft gewoon leuk om te doen. Althans, voor mij. Uli vindt het prettiger om het iets rustiger aan te doen.

Niet perfect.

Ik hield er rekening mee dat de Audi A6 Avant duurtester niet perfect zou zijn. Zelf ben ik enorm secuur op de auto en moet alles perfect zijn. Het is veel makkelijker om dat alles bij te houden, dan dat je achter de feiten aanloopt. Maar als je een 12 jaar oude auto koopt, dan moet je concessies doen en ‘erdoorheen kijken’.

Dat moest bij deze ook. De A6 was van binnen smoezelig, de bekleding was lelijk. Twee reparaties op de voorstoel waren slecht uitgevoerd en er waren twee bizar lelijke ‘badges’ op de achterbank geborduurd. Dat maakte mij niet uit, want ik zie er een bepaalde potentie in. Uiteraard zal het niet lang standaard blijven!

De bak schakelde echter perfect, de motor draaide als een zonnetje en de lak was origineel. Oh, en dat van ‘1 eigenaar’ was niet helemaal correct, dat moest 1 familie zijn. Ai, er is altijd een tegenvalletje. Ging de koop alsnog door of niet? Ik moest eventjes twijfelen, maar besloot het toch te doen. Ik zie er voldoende potentie in, de techniek kwam solide over en ik had eerlijk gezegd niet weer zin om twee maanden op mobile.de te kijken. Ook waren de boekjes in orde en de kilometerstand sluitend. Daarbij moet je ook geen wonderen verwachten als je een occasion voor een scherpe prijs koopt.

Cultuurschok

Omdat de tank zo goed als leeg was, moest de 70 liter tank eerst gevuld worden. Tja, het hoort erbij als je direct van een particulier of handelaar koopt. De eerste meters in de A6 waren even schrikken. Wat een boot! Die stuurinstallatie! De besturing was zo communicatief als die van een middenklasse vorkheftruck. Dan is het stuur ook nog eens een dunne grote hoepel. Oef, dit is echt even wennen. Je kunt er wel mee rijden, maar vanuit de BMW was het een enorme cultuurschok.

De rit naar Nederland ging voorspoedig. De Audi A6 is een typische reisauto. Op lage snelheid is de besturing te veel bekrachtigd, waardoor je het gevoel hebt dat de stang los zit. Maar op hogere snelheid is de bekrachtiging minder. Ten opzichte van de BMW moet je wennen aan nog een paar dingen. Een V6 loopt niet zo mooi als een zes-in-lijn. Wel maakt de motor een geinig 911-esque raspje als je gas geeft. De motor heeft op zich voldoende koppel (420 Nm bij 2.500 toeren), maar bij lange na niet zoveel als de BMW (675 Nm bij 2.100 toeren). Daarbij is de Audi ook nog eens 210 kilogram zwaarder. Benzine rijden gaat iets anders, je moet iets toeren marken. Wat wel erg lekker is, is de gasrespons. Stiekem is dit best een fijne motor.

Een auto met 290 pk langzaam noemen gaat ons veel te ver, maar het is wel even wennen dat je ‘minder’ tot je beschikking hebt. Wel lekker: van 0-100 km/u gaat moeiteloos en erg vlot. Bij de BMW moet je het gas doseren en wielspin managen, de Audi knalt uit de startblokken.

Eerste indruk Audi A6 Avant duurtester

Een ander dingetje zijn de aandrijfreacties. Je voelt ze een beetje in het stuur. Zo storend als bij een voorwielaandrijver is het absoluut niet, maar je merkt het wel. Bij een BMW heb je ze gewoon niet. Qua wegligging bleef Jaap aandringen op de verkeerde positie van de motor, terminaal onderstuur en frontoverhang. Het gekke is, dat valt best mee. Je kan de A6 redelijk door een bocht jagen. Je voelt op een gegeven moment de neus drukken, maar dan is de snelheid er ook naar. Op een trackday zal het zeker frustrerend zijn, maar op een klaverblad kun je prima je ding doen.

Ondanks dat het geen dynamische auto is als een 3 Serie, is het ook geen uitgesproken comfortabele auto, zoals een Citroen C6 of Mercedes E-Klasse. De Audi A6 Avant duurtester is voornamelijk een onverzetbare tank. Het is totaal anders dan de BMW, maar dat vind ik wel leuk. Hier kunnen we wel wat van maken. Werk aan de winkel! Aan het einde van de rit naar Nederland kon ik de Audi A6 duurtester direct weer stallen. De Avant moet namelijk getaxeerd worden, door de RDW gekeurd worden en voorzien van een setje kentekenplaten.

Hopelijk hebben we een ideale auto voor de hond, wintersportkanon voor mijn pa (zo’n e-tron haalt Winterberg niet) en reden om alle werknemers van de lokale pomp tot mijn intieme vriendenkring te rekenen. Net zoals voorheen met de Alfa Romeo en BMW: ik heb er zin an!

De basics van de Audi A6 Avant duurtester