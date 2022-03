Toyota Corolla met 2 miljoen(!) km op de teller verdient het écht

2 miljoen kilometer(!) rijden in een Toyota Corolla en dat alles zonder de motor of transmissie te vervangen.

Toevallig: eerder vanavond wijdden we nog een artikel aan de vraag: inruilen of doorrijden? Wanneer is het weer eens tijd voor iets anders? Soms baseer je die vraag op de kilometerstand. Bij een bepaalde kilometerstand slijt de auto dusdanig dat het misschien eens tijd is voor een jonger/frisser exemplaar. Soms kan een auto dwars door die kilometerbeperkingen heen banjeren en voor een prikkie het gewoon blijven doen. Dat laatste lijkt het geval bij het verhaal van een Toyota Corolla met 2 miljoen kilometer op de klok. Jawel, een twee met zes nullen. Net geen vijftig keer de wereld rond. Bizar!

Echt verdiend

De Toyota Corolla Wagon in kwestie is niet de eerste auto ooit die de 2 miljoen heeft gehaald. Ergens ter wereld is er wel een taxi in zijn zevende leven die ook al meerdere keren door zijn kilometerteller heen is gegaan. Het verhaal van de Corolla is anders. De auto is bijgehouden met minimaal onderhoud. Sterker nog: de originele motor én versnellingsbak zit nog in de Corolla.

Toyota Corolla met 2 miljoen

Verantwoordelijk voor tot het uiterste gaan met deze Corolla is een Nieuw-Zeelandse bezorger genaamd Graeme Hebley. In 2000 kocht hij de Corolla Wagon (voor de nerds, de zevende generatie van het model) met zo’n 80.000 km op de teller. Daar zette Hebley dus nog even 1.920.000 kilometer bij. Originele motor, originele transmissie, vrijwel alles is origineel. Wel zijn de wiellagers en zaken als de distributieriem meer dan 20 keer vervangen. Een auto is sterk, maar niet onverwoestbaar.

Bezorgen

Het jaarkilometrage binnen het eigenaarschap van Hebley (van 2000 tot 2022) valt eigenlijk best mee: 87.200 kilometer, waar Hebley wekelijks zo’n 5.000 km voor heeft moeten rijden. De Toyota Corolla heeft zijn 2 miljoen kilometers kunnen rijden vanaf 1993 en dus heb je het in totaal over net geen 69.000 kilometer per jaar. Nog steeds boven het gemiddelde, maar Dat aantal kilometers tikt lekker aan voor de Nieuw-Zeelander vanwege een baantje als krantenbezorger. Met zo’n jaar- en weekkilometrage staat de auto zo’n beetje om de 14 dagen bij de garage voor een grondige controle. Zie je wel, met een beetje liefde en een beetje zorgen haalt een auto dat makkelijk. Al zijn het wel vaak Toyota’s die zulke standen halen. (via Whanganui Chronicle)