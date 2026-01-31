Autoblog Garage: het onfortuinlijke einde van het GTI-project

Een project dat lachen, huilen en aller ertussenin kent, het Volkswagen Golf V GTI-project voor de Autoblog Garage is niet volgens plan verlopen.

Goede Volkswagens, slechte Volkswagens. Ja, mijn tweeluik aan Duitse dikbolides spaart je niet. Ik had beloofd om een gewone routine-update te doen voor de Passat, maar daar is een… interessante ontwikkeling bij gekomen. Eentje die er voor zorgt dat mijn aandacht even vooral op de Golf gestort werd. Of eigenlijk, moest worden.

De Passat ga ik dus nog even specifiek op in, maar om alvast een tipje van de sluier op te lichten: sinds eind november ontbreekt de dikke blauwe estate van mijn oprit, met de prognose dat hij pas in januari 2026 weer terug komt. En nee, helaas niet om er een KW-schroefset en 18 inch Talladega-velgen op te laten zetten. Voor een reparatie. Ouch.

Tijdelijke daily

Enerzijds baal je dan van het feit dat je daily driver nu ontbreekt. Anderzijds weet ik hoe een Golf GTI een fijne daily driver kan zijn en die staat er nog wel. Maar ook die heeft problemen. Zonder te veel details te geven kwam direct na de aanschaf van de Golf een reeks financiële missers mijn kant op en als ik dat had geweten, had ik de Golf nooit moeten kopen. Dus ik moest eerst weer even alles terug op de rails krijgen voordat het Golf-project überhaupt kon starten. Daarom dat hij een tijdje op mijn oprit heeft geleefd, geschorst zonder verzekering. Maar toen de Passat er de brui aan gaf, moest dat even ongedaan gemaakt worden. Want anders heb ik helemaal geen vervoer.

Banden en velgen

Maar goed, de Golf was ook niet in perfecte staat. Vanaf het moment dat ik hem heb wil ik er al nieuwe banden voor. Elke band heeft wel wat. Achter twee Vredesteins waarvan links een vlakke plek heeft en rechts een slow leak. Rechtsvoor heeft weinig profiel en linksvoor is van een gaar merk en ook nog eens een helemaal afgekauwde buitenwand. Het probleem is: er zitten nu 17 inch velgen op, terwijl ik graag 18 inch velgen wil. Dus als ik banden koop, wil ik er velgen bij. Gelukkig lukte dat: voor 250 euro heb ik een setje standaard 18 inch ‘Detroit’-velgen gevonden met Hankook-banden. De velgen zelf zijn nogal lelijk (veel stoeprandschade en lelijke plekken op het gepolijste deel, hetgeen mij altijd heeft gestoord aan dit type velg), maar dat is op te lossen.

Motorruimte

Dan onder de kap. Daar wilde ik eigenlijk niet zijn, want in theorie spint de 2.0 liter FSI Turbo als een tevreden poes (en ik ben vrij atechnisch doch leergierig). Toch blijkt er ergens iets niet helemaal goed te gaan, waarschijnlijk een vacuümlek. Wat gek is, want de meest stukgaande slangen die dat kunnen veroorzaken heb ik vervangen. Toch blijft de luchtmassameter storingen geven. Dit probleem heeft geen oplossing weten te vinden, behalve dat ‘ie gewoon prima loopt met heel af en toe een motorstoringslampje.

Accuproblemen

Op de bewuste dag dat ik de Passat ietwat ongepland achter moest laten, ben ik per bus terug naar huis gesneld en was het zaak dat de Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage zo snel mogelijk startte. Spoiler alert: dat deed ‘ie niet. Compleet dode accu. Wat bleek: ik had één van de polen niet goed genoeg aangedraaid. Accubooster erop, pool weer goed aangedraaid en ook al gaat het nu een stuk beter, af en toe twijfelt hij. Maar na een stukje rijden wordt ‘ie wel goed opgeladen, dus het is een manke accu. Dat is makkelijk op te lossen.

Beurt

De Golf GTI gaf ook nog eens aan dat het tijd was om de olie te verversen, wat qua kilometers nog niet hoefde maar qua tijd wel. Niet dat ik nou medailles wil omdat ik monteurstechnische grenzen heb verlegd, maar dit is voor het eerst dat ik dit zelf gedaan heb. Olie vervangen, nieuw filter erin, het is allemaal niet zo moeilijk als je weet wat je doet. Het luchtfilter was al gedaan, maar op den duur zijn het brandstoffilter en de nokvolger ook aan de beurt.

APK en beunhaasgedrag

Nog een probleempje voor als de Golf even tijdelijk de daily moet worden: dit alles vond plaats ergens in november, terwijl 2 december de apk verliep. En op één zaak wist ik zeker dat ‘ie afgekeurd werd: het derde remlicht is kapot. Geen zorgen, voor twee tientjes heb je een nieuw remlicht en installeren is ook een fluitje van een cent. In theorie.

Het oude remlicht eraf halen is namelijk bijzonder. Eigenlijk moet je vanuit de binnenkant werken, maar als het licht toch al kapot is: je kan ook de plastic behuizing open breken. Dan trek je het hele zwikkie er zo uit. Zo gezegd zo gedaan, maar toen viel wat op. Waar normaliter een soort clip moet zitten om de bedrading aan te sluiten op het nieuwe remlicht, zaten nu twee losse kabels. Toen viel ineens nog iets op. De Golf GTI had geen antenne. Volkswagen besloot dat de antennelijnen wel door de achterruit konden lopen. Maar hey, wat is dat op het dak van mijn Golf? Een ‘normale’ antenne. Zo ben ik erachter gekomen dat iemand de kofferklep van een normale Golf heeft voorzien van een GTI-spoiler en vervolgens een antenne in het dak heeft gebeund. Dat verklaart de nogal slecht passende kofferbakbekleding, het loshangende hemeltje én waarom de bedrading hier allemaal niet volgens het boekje is.

Kortom: daar heb ik moeten toegeven aan de professionals. Maar dan zit er wel een apk op. Zodat ik geen stress heb wat betreft de invalskracht van de Golf.

Einde van het Volkswagen Golf GTI project

Disclaimer: ik zit nu precies op die leeftijd dat ik lekker aan het experimenteren ben qua auto’s. Hetgeen wellicht doorschemert in wat er allemaal gebeurt in mijn deel van de Autoblog Garage en het Volkswagen Golf GTI-project. Want al dit gedoe qua wat er toch wel aan moest gebeuren, terwijl hij ook als auto moet fungeren, heeft zijn tol geëist op hoe veel zin ik nog had om het af te maken. Het project heeft van mij gewonnen om twee redenen. Ten eerste dat ‘ie als daily niet fijn (genoeg) is in de staat waarin ‘ie verkeert. In een ideale wereld had ik de Passat ernaast gehad zodat ik de Golf langzaam maar zeker kon aanpakken. Maar deze wereld is niet ideaal. Ik kan de GTI momenteel niet elke dag op een krik hebben staan om weer iets op te lossen.

Een andere reden is vrij simpel mijn rode GTI. Je selectieve herinneringen omvatten alleen de goede dingen. Maar de slechte dingen vergeet je en deze GTI heeft ze ook, al dan niet erger. Wellicht had ik gewoon nooit een tweede poging moeten doen. Net als bij een tweede stukje boterkoek pakken: die eerste was zo lekker dat het klinkt als een goed idee, totdat je halverwege beseft dat je propvol zit en geen zin meer hebt. Wat trouwens ook niet meehelpt: voor twee auto’s naast elkaar zuipen ze allebei als een tempelier (relatief gezien dan). Dus zelfs al zou de GTI perfect zijn, dan is ze naast elkaar rijden een duur grapje.

En als laatste reden: sommige mensen vinden sleutelen aan hun auto erg leuk. Sommige mensen vinden rijden in hun auto erg leuk. Sommige mensen vinden schrijven over auto’s erg leuk. Twee van die drie zijn van toepassing op mezelf en nummer één zit er niet bij. Ik haal niet echt de lol uit het zelf sleutelen die ik hoopte. Ik geniet liever van het eindproduct. En nee, voor het doen van simpele dingen ga ik niet naar een garage. Maar veel verder kom ik ook niet.

Toekomst

Het volgende deel van mijn experimentele fase is dan ook al gearriveerd, iets dat mijn liefde voor obscure auto’s omvat. Iets wat gewoon start en loopt en behalve kleine cosmetische zaken gewoon geen hoofdpijndossier is. Vandaar dat het hoofdstuk Volkswagen Golf GTI in de Autoblog Garage deel II binnenkort voor altijd afgesloten wordt (met een hele kleine kier voor een gele Pirelli Edition). Ja, helaas. Maar goed, we hebben er weer van geleerd. En voor wie toch leuke dingen wil zien die aan een vlotte VW gaan gebeuren: wanneer de Passat terug is, staan daar wat leuke dingen voor op de planning. Voor de mensen die een leuke projectserie verwachtten: het spijt me. In een ideale wereld had ik het anders gedaan, maar de wereld waarin ik heb geleefd de afgelopen maanden was verre van ideaal.

Deze auto’s staan in de Autoblog Garage: