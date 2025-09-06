Autoblog Garage: introductie Volkswagen Golf GTI van Loek

Even een déjà vu creëren: er staat wederom een Volkswagen Golf V GTI in de Autoblog Garage.

Het is alweer de derde keer dit jaar dat je leest dat ik een auto heb gekocht. Ja, ik weet het, dat is wat veel en ik kan met enige zekerheid zeggen dat dit ook de laatste keer is dit jaar (dit keer omdat de portemonnee heeft gesproken). En eigenlijk is het maar één echte switch. De Honda Civic was een projectje voor de zomer: dat vind ik wel een auto die ik heb gehad, maar het idee was nooit om die te houden. De keer daarvoor was serieuzer: na het toch wat tegenvallen van een Mazda 6 Sportbreak ben ik toch weer ’teruggegaan’ naar een Volkswagen Passat. Niet alleen omdat mijn favoriete generatie in een fantastische spec te koop stond, ook omdat ik toch wat meer een Volkswagen-man ben. Zo blijkt.

Volkswagen Golf GTI

Hoe dat is ontstaan, dat hebben jullie eigenlijk van A tot Z kunnen volgen. In 2023 voegde ik -waarschijnlijk- de goedkoopste Volkswagen Golf GTI van Nederland toe aan de Autoblog Garage. Een rode, precies zoals ik hem altijd al heb gewild. Enige bagage: hij was optisch wat moe en had meer dan 300.000 kilometers achter de kiezen. Dat is in het begin een beetje spannend, maar al snel merkte ik dat de motor in deze Golfs echt steengoed is. De 2.0 liter FSI Turbo ‘EA113′ heeft in vele Volkswagens en Audi’s gelegen in allerlei tunes en derivaten. Ook met ruim drie ton op de teller kunnen ze lopen als een zonnetje.

Dagelijks vervoer

Waar ik mijn band met de Golf een beetje kwijtraakte was met het feit dat het een dagelijkse auto was, en ik rijd toch meer dan ik dacht. Op een gegeven moment stond er net geen 350.000 kilometer op de klok. Nou ben ik op zich niet zo bang voor dat soort standen, wetende dat de auto echt top is. Optisch was, zoals ik zeg, de staat wat tegenvallend. En dan loop je tegen hetzelfde probleem aan als vele andere oude auto’s met veel kilometers achter de kiezen. Namelijk dat je hem wel van A tot Z kan opfrissen, maar dat geld ga je nooit meer terugzien. Tenzij je zelf handig bent (en dat ben ik niet), was de Golf eigenlijk te ver heen. Da’s één van de redenen dat ik voor de Mazda ben gegaan des tijds. En daarom vind ik de Passat zo geweldig, omdat het eigenlijk de perfecte combinatie is tussen de Golf en de Mazda.

Projectauto

Maar goed, de Passat is hier en wat mij betreft is het een blijvertje (een update daarover volgt ook te zijner tijd). Alleen ik ben verder heel pragmatisch. De Passat is bij een goede garage in onderhoud en daar ga ik weinig op besparen, want ik moet een auto hebben die het gewoon blijft doen. Tegelijkertijd wil ik handiger worden in sleutelen aan auto’s. Ik ga echt geen motorblokken eruit vissen, maar dingen zoals je eigen onderhoud plegen, kleine onderdelen vervangen, cosmetische zaken aanpassen: veel kan je gewoon zelf. Het kost alleen tijd en ik wil voorkomen dat ik een dagelijkse auto helemaal uit elkaar heb liggen terwijl die gewoon gebruikt wordt. Kortom: ik wil al jaren een auto waarmee dat wél kan. Alleen wat koop je dan?

Appeltje te schillen

Het leuke aan zo’n auto is overigens wel dat je minder kieskeurig hoeft te zijn. Ik knap enorm af op auto’s die ik niet comfortabel vind of niet lekker voelen. Maar ik blijf het zeggen: daar is de Passat voor. Die auto biedt dat, dus des noods wordt de projectauto een stuiterende circuitracer. En toch bleef ik steeds terugkomen naar de Golf V GTI. Ik wil niet melodramatisch doen over iets waar ik wellicht te voorbarig in ben, maar ik zie toch de prijzen langzaam stijgen.

En ik vind dat ik nog een appeltje te schillen heb met de Golf V: omdat ik mijne weg heb gedaan, heb ik hem nooit ‘perfect’ kunnen krijgen. Alleen ik heb mezelf beloofd dat het dit keer een minder moe exemplaar moet zijn. Minder kilometers, minder lakproblemen, minder halfbakken aanpassingen die door één van de vorige 12 eigenaren (zo veel had ‘ie er echt) zijn gedaan. Oh ja, en mijn innerlijke Gran Turismo 4-spelende kindversie van mezelf huilt dat ik dit zeg: geen rood meer. Dat is klaar, want binnen de kortste keren heb je dan weer een roze dak. Het liefst wilde ik Candy White, maar Reflex Silver is ook goed (wellicht nog beter). Rood is dé V GTI-kleur voor mij, maar vergeet niet dat het meeste persmateriaal van de Golf I GTI een zilveren exemplaar bevatte.

Toch een Golf GTI gekocht

Enter midden-augustus. Ik had een budget bepaald (zo’n 4.000 euro), en er staat ineens voor min of meer die prijs (ik heb iets moeten afdingen) een Golf GTI te koop in de buurt. Reflex Silver, driedeurs (ik ben nog steeds van mening dat vijfdeurs mooier is, maar soit), tartan-interieur, originele Monza-velgen: hey, die past perfect in het plaatje. Toch maar even gaan kijken en daar kwam het goede nieuws en het slechte nieuws aan bod.

Staat

Laten we even beginnen met het slechte nieuws: de optische staat. Gaar. En niet zo’n beetje ook. Het interieur heeft liefde nodig en veel. De bekende Golf-kwaaltjes: hangend dakhemeltje, stoelbolster die versleten is, plastics die flink bekrast en vaal zijn: daar moet wel even wat aan gebeuren. Maar goed, dat zijn de kwaaltjes waarvan het niet de vraag is of de Golf V ze ooit gaat krijgen, maar wanneer. Het is een projectauto, dus je moet eigenlijk niet een perfect exemplaar kopen. Dan heb je direct al niks meer te doen. En ik weet wat een volledig Golf-interieur kost met 80 procent van de onderdelen die ik nodig heb: dat is echt wel te overzien. Van buiten een vergelijkbaar verhaal: kleine roestplekjes op de gebruikelijke plekken, doffe koplampen, maar verder verrassend netjes. Ook daarvoor geldt: bekende Golf V-kwaaltjes en het is wel te vervangen. Sterker nog: het voordeel van Reflex Silver is dat die kleur er ook was op de niet-GTI, dus een voorscherm kan je indien nodig gewoon van de sloop halen als je een reguliere Golf vindt. Alleen de bumpers en zijskirts zijn uniek voor de GTI. Oh ja, en die Monza-velgen mogen dan mooi origineel zijn: er zitten nog maar nét legale banden om en ze zijn ook flink stuk. Maar dat gaat sowieso veranderen, want ik wil ‘zoals het hoort’ 18 inch velgen erop.

Opties

Goed, een lang lijstje, maar alsnog lees je het verslag van iemand die het allemaal kon accepteren en de Volkswagen Golf V GTI aan de Autoblog Garage toevoegde. Ik ben gezwicht. Er zijn misschien leukere projectauto’s en wellicht ook auto’s waarvan het leuk was dat ik als liefhebber van allerlei spul uit een ander vaatje kan tappen. Waarom dan toch weer een Golf? Daarvoor moeten het hebben over het goede nieuws: dit is de meest originele Golf V GTI die ik ooit heb gezien. Ik weet wat de reputatie van de Golf is (en weet dat het me weinig interesseert), dus het mijnenveld van halfgare mods en onoriginele oplossingen is mij niet vreemd. Allereerst: strak in de lak. Reflex Silver is minder vatbaar voor verkleuring, dus er is geen centimeter blanke lak losgelaten op de ‘moeilijke’ plekken (een dak, zijpaneel et cetera, dat vergt direct spuitwerk). Alleen op losse onderdelen zitten wat kleine plekjes, maar daar is wat aan te doen.

En dan is er nog de uitrusting. Al die halfgare mods, daar had deze Golf geen last van. Sterker nog: in tegenstelling tot mijn oude Golf heeft hij het originele MFD2-scherm in het midden, het grote infoschermpje tussen de tellers, stoelverwarming en parkeersensoren achter. En, ietwat achterhaald maar ik vind het leuk: een CD-wisselaar. Veel meer dan wat ik had. Alles functioneert naar behoren.

En nou boeit dat eigenlijk niet want projectauto en Passat als daily, et cetera. Maar juist die combi tussen comfort en plezier heb ik altijd zo kunnen waarderen aan de Golf GTI. Dit kan dus tegelijkertijd een heerlijke tweede auto zijn. Maar omdat ik (in ieder geval de komende tijd) niet van plan ben om er enorm veel mee te rijden, is er nog een groot voordeel: hij heeft 197.000 kilometer op de teller staan met maar drie vorige eigenaren. Onder de streep heeft het maar een paar 100 euro meer gekost dan mijn rode, maar dan met eentje waar je een beetje kosten echt nog wel recht kan praten omdat je gewoon een veel minder ervaren exemplaar hebt.

Motor

En toch is dit alles niet wat mij verkocht heeft. Wat mij verkocht heeft is dat ik heb onderschat hoe veel ik de Golf heb gemist. Niet perse als daily, maar het valt op hoe anders qua karakter deze auto toch is ten opzichte van de grotere Passat. Het rijdt gewoon subliem. En zelfs dit 20 jaar oude, ietwat vermoeide exemplaar start zonder bombarie, maakt geen gekke geluiden, schakelt perfect en is gewoon erg vlot en responsief. En niet dat een Passat met een vergelijkbare motor een saaie bak is, integendeel, maar bij de Golf is de algehele beleving van het hele plaatje gewoon echt top. Veel speelser, bij gebrek aan een betere term. Bij de eerste keer vol opengooien (na warm rijden, ik ben geen barbaar) wist ik het weer: wat een fantastische ervaring was dit. Voorspelbaar of niet: dit moet hem worden. Mijn project voor de komende tijd. Zoals gezegd precies ervoor betaald wat ik wilde, opgehaald en nu naast de Passat in mijn bezit.

Plannen

En nu? Nu staan er dankzij de Golf GTI twee vergelijkbare Volkswagens in de Autoblog Garage, die verrassend genoeg op een hele fijne manier verschillend zijn. Wat betreft de Golf: het begint met een inventarisatie van wat er allemaal moet gebeuren, daarna is het klustijd. Ik ben een leek op dat gebied, maar ik ben wel leergierig en verrassend genoeg kom je nog een heel eind met YouTube en fora dezer dagen, helemaal omdat alles wel een keer gedaan is met een Golf. En nee, ik verwacht echt niet dat ik volgende week zelf het blok eruit heb getrokken om tot de zuigers aan toe te komen, maar zaken als een onderhoudsbeurt wil ik zeker wel eens proberen. Alsook de zaken in het interieur zo veel mogelijk zelf strippen en weer opbouwen. Je moet ergens beginnen. Het idee is om hem eerst zo veel mogelijk standaard te krijgen, en dan te kijken waar ik nog modificaties kan uitvoeren. Maar het idee van een compleet originele Golf vind ik leuk, dus ik verwacht niks onomkeerbaars te doen. Uiteraard zal ik alle reparaties, modificaties en updates hier delen waar mogelijk!

Mocht jij nog bruikbare Golf (GTI)-onderdelen hebben liggen voor de GTI uit de Autoblog Garage, neem dan vooral contact op met mij via [email protected] of mijn Instagram-pagina. Vooral interieurdelen kan ik erg goed gebruiken!

