Ook jij wilt een Volkswagen Golf GTI 8.5! #test

Het is écht een uitstervend ras: de hothatch. Dus we zijn extra blij dat we de hagelnieuwe VW Golf 8.5 GTI in de test hebben.

Als je maar geld meebrengt, dan is alles te koop. Dus zien we steeds meer bij hypercars, one-offs, speedsters en cabrio’s. Ook als je een SUV zoekt met meer dan 500 pk, dan is er volop keuze. Zoek je een nieuwe hothatch, dan blijkt die vijver heel hard opgedroogd.

Nieuwe EU-regels rondom uitstoot en veiligheid zorgen dat de leuke en ook betaalbare auto snel is uitgestorven. Vriendelijk geprijsde cabrio’s zijn er bijvoorbeeld bijna niet meer en van de hothatch in het C-segment zijn er ook nog maar handvol, waaronder deze Golf GTI.

Bij Audi, BMW en Mercedes-AMG zijn er ook nog snelle hatchbacks, maar die hebben allemaal vierwielaandrijving, 300-400 pk en een best pittig prijskaartje. We komen zo ook nog over de prijs van de Golf GTI te spreken, maar het is in ieder geval bereikbaarder.

De overige volumemerken (Ford, Peugeot, Renault, Opel, Alfa Romeo, Fiat, Hyundai) hebben hun hothatches (voor Europa) al met pensioen gestuurd. Hulde dus voor Volkswagen, die niet alleen de Golf GTI, maar ook nog de Polo GTI levert.

Geen Golf GTI Clubsport in de test

In het Nederlandse belastingklimaat zijn auto’s met verbrandingsmotor astronomisch duur geworden. De vanafprijs van de Volkswagen Golf 8.5 GTI is een tranentrekkend 64.990 euro. Een Golf GTI Clubsport zou nog prijziger worden (en kruipt sowieso dicht naar de Golf R), dus de 300pk/ 400 Nm sterke Golf GTI Clubsport gaat onze neus voorbij.

Echt afzien is het overigens niet, want de reguliere Golf GTI kreeg er 20 pk bij. De vernieuwde 2.0 liter turbo (motorcode: EA888 LK3 evo4) levert nu 265pk en 370 Nm. De Golf GTI wordt er snel zat mee, onder minder winterse omstandigheden neemt de sprint naar de 100 km/u 5.9s in beslag. De VW Golf 8.5 GTI stond tijdens de test op winterbanden. Bij het activeren van launchcontrol staan de voorwielen eerst drie of vier tienden te malen, dus we haalden deze keer de tijd niet.

Met een betere stroomlijn (cW waarde 0,27) dan de reguliere modellen haalt de Golf GTI vrij makkelijk 250 km/u. Overigens: een handbak is er (nog) even niet, de Golf GTI heeft standaard de zeventraps DSG-bak. Voor de Nederlandse markt is het geen groot issue, maar Amerikanen hebben heel graag een handgeschakelde Golf GTI.

Golf 8.5 GTI met lekkere knoppen

Uiteraard krijgt de Golf GTI ook de vernieuwingen die de rest van Golf 8.5 reeks bij de tijd bracht. Zo is er een nieuwe nieuw voorbumper, nieuwe LED’s voor en 3D LED achterlichten. Optioneel kan bij de sportievelingen het dak ook in het zwart worden besteld en geheel volgens de laatste trend kan er ook een verlicht Volkswagen-logo worden mee besteld.

De grootste winst zit echter in het interieur. Vooral de bediening van het infotainment systeem en het gebrek aan knoppen kon klanten niet bekoren. Het is gelukkig een stuk beter geworden. Het scherm groeide naar 12,9” en er zijn veel meer vaste “knoppen” op het scherm voor zaken die je vaak nodig hebt.

Op het stuur verdwenen de nogal omslachtig werkende touch-knoppen en keerden de ouderwetse drukknoppen terug. Het is overigens bizar je dat weer “gewoon” vindt, en hoe slecht die touch-knoppen dan eigenlijk zijn. Onder het scherm vind je nog wel de touch-sliders. Er valt redelijk mee te leven, net zoals je met een gebroken been met krukken ook best kan verplaatsen. Handig wordt het nooit.

De Golf 8.5 GTI is een leuke speelmaat

Natuurlijk is de Golf R sneller, zeker als het glad is. Toch is de Golf 8.5 GTI bijzonder vermakelijk. De befaamde EA888 viercilinder heeft er altijd wel zin in, klinkt lekker en de DSG-bak is lekker bij de les.

Volkswagen sleutelde weer aan de software van de Vehicle Dynamics Manager, waardoor de Golf 8.5 GTI net weer wat agieler aanvoelt. Opvallend dat op winterbanden en onder niet optimale omstandigheden het standaard gemonteerde sperdifferentieel wat subtieler reageerde. Een agressievere benadering zorgt onder dit soort omstandigheden voor meer en abrupter onderstuur.

Je gezin past in een Golf 8.5 GTI

Ok, dit vind je misschien wat saai, maar toch is het niet onbelangrijk. De hele essentie van een hothatch is dat die ook nog praktisch is. Voor de nieuwprijs (met dank aan onze overheid) zijn er zeker ruime auto’s te vinden, maar een gezin van vier moet prima uit de voeten kunnen met any Golf, dus ook de GTI.

Met een beetje inschikkelijkheid kan er iemand achter mij zitten, de ruimte op de achterbank is echt prima. De kofferbak is 381 liter groot, géén wereldrecord, maar voor velen groot genoeg voor een vakantie. Nu we toch over liters hebben: de benzinetank ik 50 liter groot en daar ga je zeker 600 km mee redden.

Alleen die prijs hè, die doet pijn in Nederland. Door de sterk, heel sterk gestegen belastingen is de nieuwprijs van een Volkswagen Golf 8.5 GTi gestegen naar 64.990. Maar oh oh wat koop je er een fijne auto mee.