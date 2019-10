Autoblog Garage: Introductie BMW F850GS duurtester

In oktober doen alsof het motorseizoen voorbij is, wij doen er niet aan mee en BMW ook niet!

Ik schreef er pas al over. Nu ruim twee jaar geleden kocht ik een nieuwe motorscooter, een Yamaha XMax 250, als ultiem stadscompromis. Maar vervolgens zit ik nu bijna elke dag 150km op de snelweg en de XMax 250 redt het vooral op stabiliteit en topsnelheid maar net. Eens kijken hoe de switch voor een paar maanden naar een F850GS gaat bevallen. Het doel is deze winter gewoon doorrijden. Er zal een moment komen dat de weersomstandigheden dit voornemen zullen inhalen, maar vaak zitten we dan al dik in het nieuwe jaar.

Welke BMW?

De F850GS is een vloeistofgekoelde tweecilinder met een inhoud van 853cc, hetzelfde als zijn kleine broer de F750. Die staat voornamelijk lager in de voedselketen dan de F850 door het lagere vermogen. Waar de F750 het met 77PK moet doen, zitten wij op een comfortabele 95pk. De F850GS staat dan weer in de pikorde een stukje onder de R1250GS. Maar de basisprijs van die 1250 begint bij € 20.000,- en onze F850GS zou je vanaf € 14.450,- mee moeten kunnen nemen. Maar dan heb je de optielijst nog niet gezien..

Een BMW betekent opties, toch?

Nou standaard zit er al aardig wat op onze tijdelijke woonwerkbuffel. Natuurlijk ABS en tractiecontrole en instelbare rijmodi. Maar het exemplaar dat wij overhandigd kregen heeft wel degelijk gegraaid uit de grote snoeppot die de BMW optielijst is. Leest u mee:

-Stijlvariant Exclusive: de kleur Pollux (donkergroen) en geborsteld aluminium accenten.

-Comfort Pakket: dit bevat keyless ride, middenstandaard, verwarmbare handvatten, bandenspanningscontrole.

-Touring Pakket: dit bevat, cruise control en elektronisch geregelde demping ESA (zie foto).



-Dynamic Pakket: dit bevat bochten ABS, dynamische tractiecontrole, extra rijmodi, schakelassistent PRO.

-Licht Pakket: dit bevat witte knipperlichten, dagrijverlichting en LED koplamp.

-Ecall: Intelligent Emergency Call, het systeem neemt contact op met hulpdiensten na een ongeluk.

-Comfort buddyseat

-Navigatie voorbereiding

-Alarm: let op, niet aan je motor komen zonder je keyless ride sleutel in de buurt..

En hiermee is de prijs onderaan de streep voor deze F850GS opgelopen tot een kleine 18 duizend euro. Dat is niet niks, maar al na een paar meter voelen we ons helemaal thuis op de motor. Er stond welgeteld 1 km (ja één) op de teller van de BMW toen we hem meekregen. De eerste kilometers bleef hij lekker in de RAIN modus staan. Heerlijk die Nederlandse herfst..

Ok, nog 1 optie extra dan

Of er misschien nog bijzondere wensen waren verder? Die vraag moet je ons natuurlijk niet stellen, maar we hebben ons ingehouden. De dagelijkse praktijk van circa 10-20km file zorgde ervoor dat we niet voor een zijkofferset hebben gekozen. Een topkoffer hebben we wel op het wensenlijstje gezet. Toen we de motor op gingen halen wisten we binnen 5 seconden wat we anders zouden doen de volgende keer. Deze topkoffer voldoet, al is de inhoud wel bescheiden, maar een meer ‘adventure’ geïnspireerde topkoffer heeft toch onze voorkeur. Iets grijs of aluminium-kleurigs zeg maar.

Eerste ervaringen

Op het moment dat we dit schrijven hebben we de F850 een ruime week onder onze hoede en inmiddels zijn er ruim 800 kilometers onder de wielen verdwenen. Volgende week gaan we BMW dus even ‘contacten’ voor de 1000km beurt. Daarna kunnen we langzaam iets gaan zeggen over het verbruik. Op dit moment geeft het dashboard van de BMW 4,4l / 100km aan en we hebben geen reden om daar aan te twijfelen na twee tankbeurten. We zitten dagelijks met de BMW op de A4 en dat is een combinatie van 130 op de cruisecontrol en tussen de file door rijden met 40 km/u.

De praktijk is dat we twee dagen kunnen rijden voordat er weer getankt moet worden. Een ruime 300km zijn we dan verder en dan zien we een nogal duidelijke melding op ons scherm. Je denkt dat de wereld dan vergaat maar het is slechts BMW’s manier om jou te waarschuwen dat je nog ‘maar’ 90km kunt rijden voordat je tank leeg is.

De overgang van Yamaha motorscooter naar de F850 heeft me er ook eindelijk toe verleid om het ‘iPhone probleem’ aan te pakken. Vooral door de keyless go van de BMW. De jaszakken begonnen een beetje uit te puilen dus uiteindelijk maar naar het advies van andere motorrijders geluisterd en een Quad Lock besteld. De set bevat een telefoonhoes voor de Iphone X en een houder (dat blauwe ding op de foto) op het stuur, ik kan na een week al niet meer zonder. Het kost € 70 maar je hebt wel gelijk Flitsmeister of je navigatie continu in beeld. Die € 70 gaan we wel weer terugverdienen lijkt me.

De BMW is in de eerste week al een prima oplossing in en rondom ‘het Amsterdamse’ gebleken om overal snel te komen op tijden dat je anders compleet vast zou staan. Grootste directe verschillen met de motorscooter zijn ook daadwerkelijk de extra stabiliteit ten opzichte van de Yamaha en het heerlijke koppel van de BMW. Misschien moeten we de grenzen eens gaan verleggen de komende weken.

Binnenkort meer!