Deze blubberdikke Jeep met V8 is wél ‘betaalbaar’

468 pk in een enorme SUV voor een halve ton? Het kan nog.

In Nederland mag je bij het kopen van een nieuwe auto wat BPM aftikken. Hoeveel dat is, is afhankelijk van welke auto je koopt. Laten we het zo zeggen: des te GroenLinks-onvriendelijker de auto, des te meer BPM je moet betalen. Er is een uitzondering op de regel. Je hoeft minder extra centjes te betalen voor een auto op grijs kenteken. Dit komt omdat de auto dan een bedrijfswagen-status krijgt en dus bedoeld is voor werkgerelateerde taken. Bestelbussen zijn daarom vrijgesteld van een hoop extra kosten en BPM.

De eisen voor een auto op grijs kenteken worden steeds strenger. In een tijd dat de enige eis ‘het missen van een achterbank was’, kon je elke auto krijgen met grijs kenteken en kreeg je korting. Zo werden standaard Peugeot 205’s (niet de bestelversie) geleverd zonder achterbank en kon je hem voordeliger rijden. Omdat weinig 205-jes echt gebruikt werden voor bedrijfstaken, werden de regels aangescherpt. Zo moeten voor kleine bestelwagens de achterruiten niet meer doorzichtig zijn, er moet een scheidingswand aangebracht worden tussen bestuurders- en laadruimte en moet het dak van de laadruimte minstens 25 cm hoger zijn dan de bovenkant van het portier. Dat verklaar wellicht waarom je soms nog eens een Renault Megane, Opel Astra of Peugeot 306 met grijs kenteken en zo’n afzichtelijke dakverhoging ziet. Voor grote bestelwagens zijn de eisen soepeler: geen dichtgetimmerde ruiten, geen verplichte scheidingswand en geen afzichtelijke verhoging, maar wél een vlakke laadvloer en een flinke laadruimte zorgen ervoor dat je alsnog een grijs kenteken mag monteren.

Komen we toch weer even bij ‘mazen in de wet zoeken’. Elke auto die aan deze eisen kan voldoen, mag voor weinig een grijs kenteken krijgen. De vereisten voor de grootte van de laadruimte zijn toevallig te bereiken in menig grote SUV. En ja: wat voor auto het ook is, als die laadruimte met vlakke vloer aangebracht wordt, hoef je alle extraatjes niet meer te betalen. Dat brengt ons bij een auto die door de Nederlandse staat niet geliefd is: de Jeep Grand Cherokee. Als je de SRT8-versie op geel kenteken wil zetten, mag je zeer diep in de buidel tasten en blijft er bijna niks meer over van de goedkope insteek van de SUV. In Nederland kan hij aangekleed worden tot bijna 200.000 euro: zelfs 240.000 als je de Trackhawk-versie wil! Extreem duur, je gaat je afvragen waarom FCA de auto nog verkoopt in Nederland. In dit geval heeft de auto echter zijn formaat als voordeel. Sterker nog: de Cherokee die opduikt op Marktplaats is een koopje.

Het betreft de ‘reguliere’ SRT8, geen Trackhawk. Dan nog krijg je een niet te versmaden 6.4 liter HEMI V8 met compressor. De auto perst er 468 pk uit: erg netjes voor deze mastodont. Dit is dus die versie die je anders voor 170.000 euro mee mag nemen. Maar zoals je kunt zien op de foto’s (grijze kentekens beginnen altijd met een V) heeft de vorige eigenaar de moeite genomen om de Grand Cherokee uit 2016 te laten voldoen aan de eerdergenoemde eisen voor een grote bestelauto. Geen bizarre eisen dus qua dakverhoging en ruiten: enkel een permanente laadvloer van bepaalde afmetingen was voldoende.

Er is daarom wel de concessie die je moet nemen dat de auto een tweezitter is: de achterbank moest permanent raus. Aan de ene kant is dat nadelig, aan de andere kant heb je wel een gigantische kofferbak. Geen zorgen: als je bereid bent om toch nog even de staat een dikke bonus te geven, kan de eigenaar je de ontbrekende stoelen en gordels geven. Verder over de auto: de km-stand bedraagt 33.000 kilometer, de remmerij is verbeterd en de auto komt met een hoop luxueuze opties.

De prijs is een zeer vriendelijke 49.500 euro. Oké, een koopje is het niet, maar voor het type auto ga je ze niet goedkoper vinden dan dit. Een gemene uitzondering in een goed bedoelde regeling, maar daar zul jij geen problemen mee krijgen als je de Jeep koopt.

