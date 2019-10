Wat is goedkoper in private lease: EV of benzine?

We slingeren de calculator even aan!

We zitten nu midden in de EV10daagse en het feest komt nu op volle gang. Autoblog is een site voor petrolheads en daar scharen we in principe alleen auto’s onder met een verbrandingsmotor, toch? Ja en nee. De elektrische auto heeft lang een nogal belegen imago gehad. Een G-Wiz en Th!nk City zijn geen auto’s waar de petrolhead direct wild van wordt.

Maar dat komt meer door het type auto, dan door de motor die ‘m aandrijft. Aan de andere kant van het spectrum zijn er auto’s als de Porsche Taycan, Rimac Concept One, Pininfarina Battista en Tesla Model S P100D. Volgas in één van de auto’s en we verzekeren je: je zult kirrende geluiden gaan maken. Logisch. Ook met verbrandingsmotoren zullen deze wagens geweldig zijn. Een elektromotor mist de beleving van geluid en vibraties, maar zet daar wel een directe gasrespons en enorm koppel tegenover, dat ook nog eens direct beschikbaar is.

Golf-klasse

Maar hoe zit het daar tussenin? Natuurlijk, een Model S P100D rijden zorgt er tevens voor dat je diverse milieuvoordelen kent, maar die auto is (ondanks de enorme recente prijsverlagingen) nog altijd onbereikbaar voor velen. Hoe verhoudt een elektrisch auto zich ten opzichte van een auto met verbrandingsmotor? Daarvoor gaan we vandaag twee hele populaire auto’s tegenover elkaar zetten: een Volkswagen Golf en een Volkswagen Golf. De een heeft een elektromotor onder de kap, de ander een benzinemotor.

We pakken de Golf met 1.5 TSI in Highline-uitvoering met DSG-transmissie. De e-Golf is immers ook een automaat en standaard luxer uitgerust dan een basis-Golf. Qua prestaties komt de 130 pk sterke 1.5 TSI het dichtste bij de e-Golf. We gaan in dit geval uit van een looptijd van 24 maanden en een jaarkilometrage van 20.000 km. Zakelijke rijders maken vaak meer kilometers en houden de auto iets langer, maar een van de voordelen van Private Lease is juist dat je zo vaker over kan stappen naar een andere auto.

Leasebedrag Golf 1.5 TSI DSG Highline

Een Golf lease je al vanaf minder dan 400 euro per maand. Nou, dan ben je dus goedkoop uit zou je zeggen? Dat is niet helemaal waar. Want voor dat geld mag je minimale kilometers maken in een standaard Golf. Als je kiest voor de 1.5 TSI met 130 pk in Highline uitvoering, wat gewoon een prettige auto is, dan betaal je 575 euro per maand. Een hoop geld, maar houdt er rekening mee dat je behoorlijk wat kilometers kan maken in een relatief korte tijd.

Leaseprijs e-Golf

Dan de e-Golf. Die pakt hier al meteen een grote voorsprong. Als je deze voor dezelfde periode (24 maanden) leaset met dezelfde aantal kilometers per jaar, dan kom je uit op 450 euro per maand. Dat is 125 euro per maand minder! Nog een voordeel: de extra kilometers met een e-Golf zijn minder prijzig: 8 cent voor de e-Golf, 10 voor de benzinegestookte variant. Waar pakt de e-Golf dan zoveel winst? Die auto was in aanschaf toch veel duurder? Dat klopt, over de e-Golf hoeft geen wegenbelasting betaald te worden en (waarschijnlijk) ligt de verwachte restwaarde hoger.

Brandstofkosten Golf 1.5 TSI DSG Highline

Maar goed, we gaan even door. Nu staan de auto’s voor de deur en weten we wat we elke maand eraan kwijt zijn qua leasekosten. Maar hoe zit het met die andere olifant in de kamer? Nu zullen de kosten alleen maar verder uitlopen. De Golf 1.5 TSI is voor zijn soort redelijk zuinig. Volgens de WLTP is het mogelijk om 1 op 20 te rijden. De Golf TSI heeft een brandstoftank van 50 liter, wat resulteert in een (theoretische) actieradius van 1.000 km. Dat houdt in dat je in een periode van 24 maanden 40 keer moet tanken. Een liter Euro 95 kost nu zo’n 1,75. Dat is 87,5 euro om je tank vol te gooien. Doe je dat maal 40, dan ben je 3.500 kwijt aan benzine. Dat is 146 per maand extra bovenop de leaseprijs van 575 euro = 721 euro per maand.

Brandstofkosten e-Golf

De e-Golf. Deze heeft een verbruik van 0,126 kWh per kilometer. Dat houdt in dat je voor 40.000 km precies 5.040 kWh aan stroom nodig hebt. Nu wordt het iets lastiger. Een kWh kent niet echt één prijs. De snelheid waarmee geladen wordt is bepalender voor de kWh-prijs dan het aantal kWh’s. Thuis kun je de e-Golf volgooien voor 0,22 per kWh. Maar onderweg wil je niet uren wachten, dan wil je snelladen. We gaan ervan uit dat je 50% thuis doet en de andere 50% onderweg. Het thuisladen kost je over die periode 554,40 euro, het snelladen kost je in die periode 907,20 euro. Daarmee komen de totale brandstofkosten op 1.461,60 voor de totale periode. Dat is 60,9 per maand, waarmee het totale maandbedrag voor een e-Golf uitkomt op 510,9 euro per maand.

Welke Golf is goedkoper?

Kortom, we hebben de kosten uitgerekend, een e-Golf is goedkoper om te Private leasen. De e-Golf wint met gemak, zou je zeggen. Er is echter ook zo iets als ‘in de praktijk’. Als je echt heel voorzichtig aan doet, is die 1.000 km mogelijk met de Golf. Laat het normaal gesproken 800 km zijn. Daarmee zullen je brandstofkosten enorm stijgen. Bij de e-Golf wordt het verhaal nog lastiger, want de kans dat je 300 km op een accu haalt, is bijzonder klein. Zeker als je wat snelwegen rijdt en de temperaturen wat laag worden, mag je blij zijn als je de helft (150 km) haalt. Je moet het wel heel erg bont maken, wil je met de Golf op benzine zo’n grote afwijking realiseren.

Prestaties e-Golf

De e-Golf is op het eerste gezicht best een vlotte jongen. Vanaf 0 toeren staan er 290 Newtonmeters aan te sleuren. Ondanks dat de auto meer dan 1.500 kg weegt, komt ‘ie goed van zijn plek. Met name op de eerste meters. De 0-100 km/u tijd van 9,6 seconden vertelt het halve verhaal. Daarboven is de fut er overigens vrij snel uit. Logisch, want naarmate de toeren toenemen, neemt het vermogen en koppel af. Voor die laatste paar kilometers per uur moet de elektromotor enorm hard werken met een hoog verbruik als gevolg. De topsnelheid is begrensd op 150 km/u. Meer zou best mogelijk moeten zijn met 136 pk, maar dat zou desastreus zijn voor de al niet beste actieradius.

Prestaties Golf TSI

Wat kunnen we zeggen over de Golf TSI? Het is best een fijne motor. De respons op het gaspedaal is niet briljant, maar als je het kleine turbogat overwonnen hebt reageert de motor adequaat. Ga je er echt voor zitten, dan ben je net zo snel op de 100 km/u als de e-Golf: 9,3 seconden. De e-Golf is tot zo’n 40-50 km/u sneller, daarboven komt de Golf TSI langszij. Als je wilt, presteert de Golf TSI uitstekend, het gewicht ligt meer dan 250 kg lager en dat merk je. Ook aan het stuurgedrag.

Verdere verschillen

Het zijn beide Golfs. Qua uitrusting is er nauwelijks verschil. Het zijn meer uiterlijke kenmerken. De Golf TSI heeft standaard 17” lichtmetalen velgen, de e-Golf rolt op 15”. Ook kent de e-Golf wat model-specifieke kenmerken, maar voor de meeste voorbijgangers rijd je gewoon een Golf, zij het een hele stille. Maar was dit een goede vergelijking? Welnu, eigenlijk niet. De Golf 1.5 TSI is wellicht een maatje te hoog gegrepen. Met de 1.0 TSI kun je je net zo snel voortbewegen als een e-Golf, in de praktijk. Nog een voordeel is dat je met de Golf op benzine kunt kiezen voor een handbak en een minder riante uitrusting. Als je dat niet nodig hebt, kun je al een stukje voordeliger een benzine-Golf private leasen.

Conclusie

In dit specifieke geval is elektrisch rijden niet het antwoord op al je vragen. Het is sterk afhankelijk van hoe je de auto gaat gebruiken. Woon je in de randstad en zul je daar de meeste kilometers afleggen, dan is het zeker een interessante auto. Het rendement is enorm. Hoog bij die snelheden en de prestaties zijn soms best vermakelijk. Maar Nederland is groter dan de randstad. In Drenthe, Brabant, Gelderland en Flevoland wonen ook mensen die vaak nog meer dan anderen afhankelijk zijn van hun auto. Zij die geregeld snelwegen rijden, zullen nog afhankelijk zijn van benzine.

Nu moeten we de kanttekening plaatsen dat de Golf op zijn laatste benen loopt. We hebben expres niet gekozen voor speciale acties. Op dit moment zijn die er wel, dus doe daar absoluut je voordeel mee. Ook, eigenlijk JUIST, met private lease. Er is ook een duidelijk verschil in techniek. De Golf TSI is nog altijd een heel competitieve auto in zijn segment, veel winst valt er bij Volkswagen niet te behalen. Denk aan een iets zuinigere motor en 48V-ondersteuning en dan heb je het wel gehad.

Bij de e-Golf valt er heel veel te verbeteren. Van wat wij gezien hebben en ondertussen al weten, zal het verschil tussen de huidige benzine Golf VII en de Golf VIII niet erg groot zijn. Dit in tegenstelling tot de opvolger van de e-Golf, de Volkswagen ID.3. 2020 gaat een heel interessant jaar worden.