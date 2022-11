Autoblog Garage: introductie Lexus NX 450h+ duurtester

Naast de Lexus van Ruben hebben we nu ook een Lexus NX 450h+ in de Autoblog Garage, als duurtester.

De oplettende lezer had ‘m misschien al gezien: in een van onze recente video’s reed Wouter in een knalblauwe Lexus NX naar kantoor. Dat was geen eenmalige actie, want deze Lexus maakt momenteel onderdeel uit van de Autoblog Garage. Het is dus de hoogste tijd om deze auto wat uitgebreider aan jullie voor te stellen.

Om precies te zijn is onze nieuwste duurtester een Lexus NX 450h+, de topversie van de nieuwe NX. Al zegt dat niet heel veel, want er zijn in Nederland maar twee versies. Dat is trouwens wel een verdubbeling ten opzichte van de vorige Lexus NX. Van de eerste generatie was er net zoveel keus als bij de T-Ford. Qua motoren dan.

Plug-in hybride

Het meest interessante gedeelte van de naam is het plusteken. Dit betekent namelijk dat deze Lexus een plug-in hybride is. En dat is een primeur voor Lexus. Het merk grossiert al jarenlang in hybrides, maar van stekkers moesten ze tot voor kort weinig hebben.

Nu is er dus eindelijk een plug-in hybride. Deze heeft een systeemvermogen van 306 pk, wat helemaal niet verkeerd is. Een sprintje naar de 100 km/u zou in 6,3 seconden moeten kunnen. We hebben het niet nagemeten, maar de NX is vlot genoeg, ondanks het gewicht van bijna 2 ton.

Waar de NX 350h ook als voorwielaandrijver te krijgen is, heeft de 450h+ altijd vierwielaandrijving. Deze versie heeft zowel op de voor- als op de achteras een elektromotor, vandaar. Deze zijn gekoppeld aan een e-CVT-transmissie. Je krijgt dus ook de bijbehorende ‘geluidsbeleving’.

Uitvoering

De NX 300h is in vijf uitvoeringen te krijgen, maar bij de NX 450h+ worden de onderste twee uitvoeringsniveaus geskipt. Je moet dus noodgedwongen een rijker uitgeruste auto bestellen. Tja, luxeproblemen…

‘Onze’ NX is de dikste uitvoering, namelijk de F Sport Line. Deze heeft dus een sportief sausje gekregen, onder andere bestaande uit zwarte accenten en speciale 20 inch velgen. Bovendien heeft deze versie een nóg agressievere neus, met grotere luchtinlaten aan weerszijden van de grille.

Het sportieve thema is ook in het interieur terug te vinden. Je hebt bijvoorbeeld sportstoelen met F Sport-logo’s, aluminium inleg en nog wat F Sport-details verspreid over het interieur.

De F Sport beschikt over adaptieve ophanging en vier rijmodi: Eco, Normal, Sport en Sport+. Qua opties valt er verder weinig aan te vinken, want deze uitvoering is aardig compleet. Stuurverwarming, Lane Change Assist, een elektrische achterklep die je met het voetje kan bedienen: het zit er allemaal op.

Bovenop de F Sport-uitrusting heeft onze duurtester maar één optie. Dat is een metallic lakje, een van de weinige dingen die dus niet standaard is op een F Sport. Onze Lexus NX 450h+ duurtester is uitgevoerd in de typische Lexus-kleur Sapphire Blue Metallic. Als je een anonieme auto wilt kies je geen Lexus, dus dan kun je maar beter gelijk een goed kleurtje nemen, nietwaar?

Prijs

Dan nu de prijs van al dit moois. We zullen niet om de hete brij heen draaien: de Lexus NX 450h+ zoals die hier staat kost je €86.495. Dat is een hoop geld, maar dan heb je dus wel de dikste uitvoering met alle toeters en bellen. Mocht je met minder genoegen nemen: voor €80.495 heb je de Launch Edition, die ook helemaal niet karig is uitgerust.

Eerste indrukken

Wouter gebruikt de auto al een tijdje als (semi-)dagelijkse auto, dus voor de eerste indrukken van de duurtester schakelen we even over naar Wouter. Zijn oordeel tot dusver luidt als volgt:

“Om onaardig te beginnen: vaak vallen de Lexus hybrides tegen, omdat ze mij niet snel genoeg zijn. Nu wist ik wel dat de NX 450h+ dat beter doet, maar toch was ik weer positief verrast. De 300+ pk voel je er echt aan af en ik ga nog iets raars zeggen: CVT is hier misschien een voordeel. Hoe dat zit, leg ik een volgende keer uit…”

Jullie hebben dus nog een introductievideo van ons te goed. Voor nu moeten jullie het even doen met deze geschreven introductie. Als je toch graag bewegend beeld wilt zien, bekijk dan vooral nog eens de rijtest: