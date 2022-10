Autoblog Garage: Lexus IS250 onderhoud, was het schrikken?

Na een lange periode van stilstaan was het de hoogste tijd voor onderhoud aan mijn Lexus IS250.

Een nieuwe update met betrekking tot de de Lexus IS250 uit de Autoblog Garage. Na wisseling van de wacht, ben ik de nieuwe eigenaar van deze youngtimer. Je hebt er alles over kunnen lezen in de vorige update. @michaelras had in een jaar tijd nauwelijks met de auto gereden. Op een verplichte APK na, had de Lexus daardoor ook niet echt liefde gekregen met betrekking tot onderhoud.

Dat wilde ik meteen goedmaken. De laatste onderhoudsbeurt werd uitgevoerd in maart 2021 bij een dorpsgarage. En hoewel er in de periode maart 2021 en september 2022 slechts zo’n 1.000 (!) kilometer is gereden met de auto, wilde ik de youngtimer toch even in het zonnetje zetten. In tegenstelling tot Michael ga ik namelijk wél veel kilometers maken met de auto. Ik nam daarvoor contact op met mijn lokale dealer: Lexus Rotterdam.

Een afspraak maken voor onderhoud was zo gepiept. Met een kilometerstand van 276.639 rolde de youngtimer de werkplaats van de dealer in. Het maakte me niet heel veel uit wat er precies moest gebeuren. Mijn doelstelling was: welke lijken er ook uit de kast komen, maak het in orde en zorg dat ik duizenden kilometers plezier aan deze auto ga beleven!

Onderhoudsbeurt

Zoals je van een Lexus kunt verwachten: er zaten geen lijken in de kast. Helemaal probleemloos bleek de IS250 niet, maar daarover straks meer. Lexus Rotterdam verving onder meer de olie, oliefilter, interieurfilter, luchtfilter en er stond nog een terugroepactie open. Deze is ook gelijk uitgevoerd. Daarvoor werd de pakkingring van de brandstofdruksensor vervangen.

In principe kleine werkzaamheden. Toch waren er ook wat andere zaken. Er misten wat onderdelen met betrekking tot de motorbeplating. Wellicht dat de dorpsgarage door de jaren heen in het verleden het één en ander was kwijtgeraakt. Ach, kan gebeuren. Op mijn verzoek zijn er nieuwe schroefjes en moertjes gemonteerd. Het resultaat is dat de motorruimte zo schoon oogt dat het haast wel nieuw lijkt. Kijk, daar hou ik van.

Ik had de auto in één dag weer terug. Lexus Rotterdam kwam de IS250 kosteloos ophalen op de Autoblog redactie (lang leve Red Carpet Treatment) en weer terugbrengen. In de tussentijd voor die paar uurtjes kreeg ik een Lexus UX leenauto. De factuur kwam uit op een paar honderd euro, inclusief een jaar Lexus mobiliteitsgarantie.

Probleem!

Ik moest nog even terugkomen op de ‘lijken in de kast’. In de periode na het onderhoud had ik een tegenvaller: één xenon koplamp had de geest gegeven. Vervelend, want xenon is niet goedkoop . Heel gek was het niet, de lamp was al behoorlijk versleten. Het vervangen heb ik laten uitvoeren door een lokale garage, kosten: 168 euro.

Dan denk je er weer even tegenaan te kunnen. Helaas gaf de nieuwe lamp na een week al de geest. Hey, hier is iets anders aan de hand! Ik natuurlijk terug naar de lokale garage. De module moest ook maar vervangen worden. Deze bleek nog een stukje duurder dan de lamp zelf en leverde nog een pittige rekening op van 264 euro. Het leven van een youngtimer gaat niet over rozen hè.

Het goede nieuws is dat de lampen het blijven doen. Zeker niet onbelangrijk in de tijd van het jaar dat het steeds vroeger donker wordt. Het volgende ‘probleempje’ mag je eigenlijk geen probleem noemen. De batterij van de sleutel was leeg en moest vervangen worden. Ik ben een onhandige vlegel, maar een batterijtje vervangen kan ik dan weer wel zelf. Trots op mezelf.

Gewoon een lekkere auto!

Inmiddels ben ik alweer 2.000 dikke kilometers ver. Een herinnering aan mezelf waarom ik ook alweer de Audi S3 uit de Autoblog Garage had weggedaan: ik rij af en toe best lange stukken. De Lexus is echt een heerlijke reiswagen.

De zijdezachte 2.5-liter V6 draait soepel en is op de snelweg behoorlijk zuinig te rijden. Een tank met vrijwel alleen maar snelwegkilometers leverde een verbruik op van 6.8l/100 km. Dat ga ik met mijn Maserati GranTurismo MC Stradale uit de Autoblog Garage niet halen ;-). Bovendien is de IS250 ook echt een stuk beter gaan rijden na de onderhoudsbeurt met verse vloeistoffen en filters.

De meeste kilometers bestaan uit een combinatie tussen stads- en snelwegverkeer. Het gemiddelde staat op 8.2l/100 km. Want ja, in de stad en in de files is zo’n motor nou eenmaal wat minder zuinig. Prima waarden voor een daily driver naar mijn mening.

Deze Lexus IS250 is ietwat verlaagd wat het ook in de bochten nog een strak sturende auto maakt. Je hoort geen piepje of kraakje in het onderstel (of in het interieur). En dat voor een auto uit 2006 die inmiddels richting drie ton op de klok gaat. Ik heb Duitsers gehad waar de situatie heel anders was.

Stoelverwarming, cruise control, goed zittende zetels met leer en alcantara en een romige zescilinder. Ik kan me niet veel prettigers wensen voor een dagelijkse auto. We rijden bij Autoblog natuurlijk allerlei vierwielers, maar deze Lexus en een BMW 330i E90 die ik bijna 10 jaar geleden had behoren tot mijn favoriete auto’s. Blijkbaar heb ik een zwak voor zescilinder sedans.

Even afkloppen dat het na de onderhoudsbeurt en vervangen van de lamp nu klaar is met reparaties. Ik hoop dat je lief voor me bent Lexus IS250, want dat ben ik ook voor jou! Op naar de 4 ton ;-).

