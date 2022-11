BREEK: Kevin Magnussen pakt pole in Brazilië!

Hoe bizar wil je het hebben: de kwalificatie in Brazilië vanavond heeft Kevin Magnussen als grote leider!

Het Formule 1-seizoen zit er bijna op en aangezien Max Verstappen de titel al heeft binnen geharkt, verwacht je er niet zo veel meer van. Cru gezegd zou je zelfs kunnen zeggen dat deze laatste paar races een beetje voor spek en bonen zijn en vooral de spanning zit in wie nog punten bijeen kan sprokkelen in het middenveld. Tot er ineens bizarre dingen plaatsvinden. Zoals vandaag in Brazilië, waar de pole position voor niemand anders is dan… Kevin Magnussen!

Kwalificatie sprintrace GP van Brazilië

Hoe kan dat? Simpel: de condities in Sao Paolo vandaag waren niet ideaal. Het was vandaag wat regenachtig, waar in Q1 al rekening gehouden moest worden met een natte baan. Q1 en Q2 verliepen zonder te veel verrassingen, al was Norris op plek 1 tijdens Q1 ook nog wel noemenswaardig. Daar schoot Magnussen al zichzelf naar plek 2, trouwens. Maar goed, in Q1 en Q2 maakt het allemaal nog niet zo veel uit, zo lang je maar in de top 15 en later top 10 blijft. In Q1 vielen Latifi, Zhou, Bottas, Tsunoda en Schumacher af. Dat laatste is wel grappig, want dit betekent dat de eerste én laatste plaats allebei voor Haas zijn.

Q2

Q2 verliep rustiger, want er was geen regen gevallen en dus was de baan bijna droog. Daarom mocht zelfs DRS weer open gedurende Q2, wat natuurlijk weer hele andere tijden oplevert. Waar de bekende namen van Ferrari, Mercedes en Red Bull hier goede tijden neerzetten, was ook hier Magnussen weer erg sterk met een zevende plek. Maar de lol moet nog beginnen. Albon, Gasly, Vettel, Ricciardo en Stroll vielen trouwens af.

Q3

Met regen op de radars wordt er huiverig begonnen aan Q3. Iedereen kiest slicks, behalve Leclerc. Toch rijdt ook de Monegask na korte tijd weer naar binnen omdat slicks toch veilig zijn voor nu. Iedereen hengelt voorzichtig wat snelle tijden binnen en daar begint het: Magnussen staat bovenaan! Uiteraard is er nog een hoop te doen in een kwalificatiesessie en dus moet je absoluut nog niet gaan feesten, maar dan voegen alle omstandigheden zich samen in perfectie voor de Deen. Russell verremt zich en zorgt voor een rode vlag. Terwijl de boel wordt opgeruimd, begint het natter en natter te worden. Dus herstart de sessie wel, maar wordt iedereen naar buiten gestuurd op inters. Dan kun je snelle ronden rijden wat je wil: de snelste tijden op slicks gaan dan het verschil maken. Ook al komt Verstappen op slechts 0,203 seconden afstand: de tijd van Magnussen wordt niet verbroken. Magnussen op pole!

Sprintrace

Feest vieren alom voor de Deen: dit is zijn eerste pole position in zijn carrière. Kevin Magnussen zal de GP van Brazilië nu al niet snel meer vergeten. Uiteraard moet er even bij gezegd worden: dit is níét de startopstelling voor de race op zondag, maar de sprintrace morgen. De uitslag van die sprintrace bepaalt de échte startopstelling en dan wordt duidelijk of Magnussen zijn sprint-pole kan omzetten in een échte pole.

De kwalificatie van de sprintrace is als volgt: