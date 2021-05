Volkswagen ID.4 Autoblog Garage introductie - Autoblog.nl

Nieuw in de Autoblog Garage is deze elektrische Volkswagen ID.4. In deze introductie stellen we het model aan je voor!

Het is even geleden dat we een elektrische auto in de Autoblog Garage hadden. De Jaguar I-PACE en Mercedes EQC gingen deze Volkswagen ID.4 al voor. De ontwikkelingen gaan hard en de nieuwe modellen die uitkomen worden steeds beter. Zeker met elektrisch rijden kan een duurtest helpen om een goed beeld te schetsen van de auto. De Volkswagen ID.4 gaat naar verwachting een belangrijke rol spelen in de elektrische verkopen van 2021. Nederlanders zijn fan van het merk Volkswagen, het is een ruime SUV en met twee motoren en drie varianten is er ook keuze.

Instapper is de 148 pk sterke ID.4 met het 52 kWh accupakket voor € 40.690. Daarboven zit de 170 pk ID.4 52 kWh vanaf € 42.190. Het voorlopige topmodel, zoals wij hem rijden, is de 204 pk ID.4 met een 77 kWh accupakket. Deze is er vanaf € 51.790.

Op termijn komen er nog meer varianten. Onlangs werd de ID.4 GTX aangekondigd. GTX is het nieuwe sportieve elektrolabel van Volkswagen. De ID.4 GTX gaat weer net een stapje verder met 299 pk en vierwielaandrijving. In de basis is de ID.4 een achterwielaangedreven elektrische auto.

Volkswagen ID.4 verkopen en concurrentie

Hoe scoort de ID.4 tot nu toe eigenlijk? En in vergelijking met de concurrentie? De elektrische auto kwam tegen het einde van 2020 op de markt. In december 2020 werden er 2.408 stuks verkocht. Of op kenteken gezet, het is maar net hoe je er naar kijkt.

De cijfers van BOVAG en RAI Vereniging van januari tot en met april 2021 zeggen daarnaast het volgende. Van de Volkswagen ID.4 zijn 651 exemplaren verkocht. Ter vergelijking, van de Polestar 2 werden in deze periode 346 stuks verkocht. Van de Kia e-Niro 716 stuks en van de Hyundai Kona Electric slechts 69 stuks.

Kortom, de ID.4 doet het niet onaardig. Al is het nog te vroeg om keiharde conclusies te trekken. Traditioneel zijn de laatste maanden van het jaar het belangrijkste voor de verkoop van elektrische auto’s in Nederland. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de bijtelling. Eigenlijk kun je pas op 31-12-2021 oordelen of de ID.4 het echt goed heeft gedaan.

Volkswagen ID.4 in de Autoblog Garage

En dan ons exemplaar. We rijden de komende periode in een ID4 1ST Max in de kleur Gletscher White. Eigenlijk zoals je ze nu regelmatig tegenkomt op de Nederlandse wegen. Althans, ik heb er al een aantal gespot. Deze variant is uitgerust met het 77 kWh grote accupakket. De opgegeven actieradius is 521 kilometer WLTP. Dat is natuurlijk de theorie, deze duurtest moet uitwijzen wat een realistische actieradius is onder verschillende omstandigheden op de lange duur.

De 1ST Max is uitgerust met onder andere 21-inch velgen, 360 graden parkeercamera en een panoramadak. De prijs van dit exemplaar komt uit op 59.166 euro. Er zijn tevens een scala aan rijassistenten te vinden in deze duurtester. Dat hebben we geweten ook. Tijdens onze eerste kilometers viel meteen een puntje van irritatie op. De auto herkent de weg en helpt je binnen de lijntjes te rijden. Tijdens een rit in het oosten van Nederland op een N-weg las de ID.4 de weg verkeerd. Er werd ingegrepen terwijl dit helemaal niet nodig was.

Volkswagen ID.4 opladen

Elektrische auto’s worden natuurlijk doorontwikkeld en daarmee steeds beter. Tel daarbij op dat de ontwikkelingen van de laadinfrastructuur ook niet bepaald stil staan. Range anxiety is echt iets van jaren geleden. Zeker in Nederland, waar we gelukkig een uitstekend en nog altijd groeiend aanbod aan laadlocaties hebben.

Onze ID.4 kan snelladen mogelijk met een maximum van 125kW. Daarmee is bij de juiste snellaadpaal de accu in 35 minuten van 5 naar 80 procent te laden. In de praktijk is laden tot 80 procent laden de sweet spot. Van 80 naar 100 procent laden duurt veel langer in vergelijking met de eerste twintig procent.

Aan een reguliere lader kan de ID.4 3-fase laden met maximaal 11 kW. Dat is prima, want in een nachtje is een volledige lege accu dan weer helemaal vol.

De range van de ID.4

Tijdens onze tests met EV’s leegrijden leerden we twee dingen. Bij slecht Nederlands winterweer haalt de ID.4 zijn opgegeven range niet. En je kan nog altijd wat verder rijden, ook al geeft de batterij 0% aan. Fabrikanten houden een marge aan. Doe jezelf echter een lol en probeer het niet uit, want je zal naar de dichtstbijzijnde laadpaal gesleept moeten worden.

Trekhaak

Wat de ID.4 met uitstek een ‘Nederlandse’ auto maakt is zijn trekhaak. Net als de Skoda Enyaq, beschikt de ID.4 over een elektrisch afneembare trekhaak. De Volkswagen mag maximaal 1.200 kg trekken. Een caravan zal heftige invloed hebben op de range, maar een fiets of motorfiets vervoeren is natuurlijk prima.

Wat wil jij zien?

Misschien overweeg jij een Volkswagen ID.4 of ben je geïnteresseerd in deze elektrische auto. Laat vooral in de comments weten wat jij graag wil zien van deze duurtester en wij gaan op onderzoek uit.

