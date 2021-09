Te koop: de meeste lol die je kunt hebben op zes wielen

Oké, misschien is een Mercedes-AMG G63 6×6 ook leuk, maar dit MV Agusta en Alpine duo heeft ook zes wielen en is misschien nog wel leuker.

Auto’s en motorfietsen, ze hebben wat raakvlakken. Toch verschillen de werelden van motorfanaten en autofanaten vaak nogal. Ieder zijn ding, maar er zijn situaties waarin de vergelijking tussen een auto en een motorfiets evident is.

Alpine en MV Agusta

Klassiek voorbeeld: afgelopen jaar sloegen MV Agusta en Alpine de handen ineen om met de ultieme MV Agusta Superveloce te komen. Deze heet toepasselijk genoeg de MV Agusta Superveloce Alpine die als gelimiteerde editie wordt aangeboden. De marketing is uiteraard erg simpel: een motorfiets draait om lichtgewicht, kleine motor en toch flinke snelheid. Zo werkt de Alpine A110 natuurlijk ook: licht, compacte en simpele motor, toch een sensatie om mee te rijden. Een perfecte samenwerking.

Combo te koop

Je zou dus zeggen dat om de ultieme auto- en motorfietscombo te bezitten, je zowel een MV Agusta Superveloce Alpine als een A110 moet bezitten. Goed nieuws als je zo redeneert: je kunt die combo in één keer bezitten. In het Verenigd Koninkrijk wordt de speciale MV Agusta samen met de perfecte Alpine A110 verkocht.

Het gaat namelijk in beide gevallen om een limited edition. De Alpine is de welbekende Première Edition. Dit was de eerste versie die uitkwam in een oplage van 1.955 stuks, een knipoog naar het geboortejaar van Alpine. De Première werd bekend vanwege de exacte specificatie van het aangeboden exemplaar: Bleu Alpine met deze vijfspaaks velgen. De A110 heeft 20.000 mijlen op de klok (zo’n 32.000 km) en het is nummer 1.428. De Alpine heeft een 252 pk sterke 1.8 liter viercilinder (bekend uit de Mégane RS) die met een zeventraps DCT-transmissie een hoop rijplezier moet bezorgen.

De MV Agusta is dus ook een limited edition, maar veel zeldzamer. Het aangeboden exemplaar is namelijk één van 110 stuks. Het gaat om nummer zestien uit 2021. De MV Agusta Superveloce Alpine heeft een 798 cc grote driecilinder die 147 pk levert. Met 173 kg aan gewicht weet de tweewieler alsnog naar maximaal 240 km/u te sprinten. Om de banden met Alpine te verduidelijken heeft de motorfiets Alpine-logo’s aan weerszijden, naast het feit dat de carrosserie half gespoten is in dezelfde Bleu Alpine als de A110.

Het tweetal wordt dus aangeboden als set en gaat je 90.000 pond kosten. Dat valt mee, gezien het feit dat je twee aardig gelimiteerde voertuigen hebt die allebei een gigantische lach op je gezicht kunnen toveren. Kopen doe je bij de advertentie op PistonHeads.