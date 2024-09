Autoblog Garage: Volkswagen Golf GTI van Loek, eindverslag

De goedkoopste en (bijna) meest ervaren Volkswagen Golf GTI van Nederland verlaat de Autoblog Garage. Beviel dat, zo’n high mileage hero?

Onverwacht maar waar: sinds deze week heeft de Volkswagen Golf GTI van Loek de Autoblog Garage verlaten. Een jongensdroom die ik goedkoop heb kunnen bemachtigen. Helaas had die jongensdroom haken en ogen, wat ertoe heeft geleid dat ik niet langer meer de juiste eigenaar ben voor de Golf.

Recap

Allereerst een kleine recap. In januari 2023, na het schrijven van een paar artikelen over de Volkswagen Golf V GTI, zwengelde ik toch eens Marktplaats aan om de prijzen te bekijken. Ik ben iemand van de jonge generatie en de V GTI was dé Golf van mijn kindertijd. Nou ja, eigenlijk was dat de R32, maar ik ben persoonlijk altijd meer fan geweest van de GTI. Er was één exemplaar zo goedkoop dat het té verleidelijk werd.

Uiteraard had mijn GTI wat bagage vanaf het moment dat ik hem kocht. Met name de kilometerstand. Deze stond op de foto’s als 298.000 kilometer, maar ik heb hem gekocht met 302.000 erop. Het soort kilometerstanden waarbij normaliter alle stoplichten op rood moeten gaan. Aan de andere kant, deze GTI heeft er 18 jaar over kunnen doen en in die tijd is hij goed onderhouden. Ik durfde het aan, wetende wat ik binnenhaalde qua auto, maar ook zeker qua gebreken.

Afscheid

Of het bevallen is, daar heb je een dossier vol artikelen voor over de Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage. In het kort: ja. De performance is niet te onderschatten, dat is echt indrukwekkend voor zo’n wat oudere auto. Het rijgevoel is uitstekend maar tegelijkertijd is de balans tussen rijdersauto en comfortabele cruiser opmerkelijk. Op de snelweg is ‘ie heerlijk comfortabel en altijd een fijne reisgenoot geweest als je een grote trip moet doen.

Waarom gaat ‘ie dan toch weg? Twee grote redenen. Het eerste is kosten. Hij drinkt door zijn chiptune enkel Superplus-benzine en dat is niet goedkoop. Qua zuinigheid win je het niet terug. 1 op 14 als je je best doet is niet gek, maar mijn realistische all-in verbruik was eerder rond de 1 op 11,5. Nou ben ik geen uiterst sportieve rijder, maar die loden rechtervoet is soms gewoon onoverkoombaar. Toch rijd ik liever relaxed en dan is de GTI net even ietsje te sportief. Niet oncomfortabel, maar soms een beetje stug. Voor 99,9% procent van de kilometers rijd ik echter saaie snelwegkilometers bij 100 km/u. En dan offer je veel op voor wat in essentie ook kan met een saaie zuinige auto. Bovendien rijd ik tegenwoordig zo veel dat een diesel in het algehele plaatje even voordelig, dan wel voordeliger is dan een benzine. Over zuinig gesproken.

De andere reden heeft ook te maken met kosten, maar meer in verband met de staat van de auto. Ik merkte toch dat je elke beurt weer dingen moet vervangen. En dat is niet buiten proporties, maar ook niet goedkoop. En dan heb je het alleen over wat nodig is om te blijven rijden en door de apk te komen. Wat echt duur begint te worden is alle zaken die je nodig hebt om optisch de GTI weer in topstaat te krijgen. Blanke lak begint nu echt een groot probleem te worden, evenals roest, doffe koplampen, et cetera. Als je dat goed wil oplossen, ga je al snel over de huidige waarde van de auto heen. Tenzij je zelf handig bent (en dat ben ik niet). Ondertussen bleven de kilometers lekker aantikken: de Golf staat nu op 341.000 kilometer met als prognose dat ‘ie de 346.000 voor januari nog wel ging halen. Kortom: ik was toe aan een auto waar dit gezeik ofwel nog ver in de toekomst ligt, ofwel überhaupt niet plaats gaat vinden. En wat voor auto dat voor mij gaat bieden, dat laat ik nog even als cliffhanger open.

Kosten en betrouwbaarheid

Maar goed, ik kon met het geplaagde uiterlijk leven, want mechanisch reed de Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage als een trein. Nee, echt. Een kleine breakdown van dingen die echt kapot gingen en wat het heeft gekost:

N80-klep vervangen, gaf motorstoring: tweedehands onderdeel, 24,95 euro.

Radiatorlekkage en uitgedroogde koelslangen, slangen en diverse andere onderdelen van de koeling vervangen. +/- 600 euro incl. arbeid

Bobine kapot, 40 euro voor nieuwe bobine ter plaatse, 114,95 euro voor vier NGK Red Top bobines.

Ook heeft de Golf in mijn eigenaarschap vier beurten gehad waarvan twee kleine tussenchecks en twee grote beurten, waarbij onder andere twee keer de aandrijfashoes is vervangen, gloednieuwe Bosch-remschijven en nieuwe blokken rondom zijn gemonteerd, de olie drie keer gewisseld is, de nokvolger vervangen is, twee nieuwe Vredestein-banden om de andere twee al vrij nieuwe Vredestein-banden bij te staan, lucht-, olie- en brandstoffilter en nog wel meer is allemaal vervangen. Al met al denk ik dat deze beurten zo’n 2.500 euro hebben gekost.

Ten slotte heb ik nog wat comfortzaken laten vervangen of oplossen, zoals een nieuw deurslot à 90 euro, zijspiegelglas à 25 euro, een tussenstukje waardoor de ruitensproeiers het niet deden voor 70 euro incl. montage en een tweedehands aircocompressor met nieuw koudemiddel voor 250 euro. Ergens niet nodig om de auto rijdende te houden, maar het zijn wel dit soort zaken die kapot gaan bij ervaren auto’s. Dus het hoort er in mijn ogen wel bij.

Totale plaatje:

Kostenpost Kosten Aanschaf auto 3.750 euro Hoognodige reparaties 740 euro Beurten 2.500 euro Comfortzaken 410 euro Audi Avus-velgen 800 euro Headunit met Carplay 170 euro Verkoop auto 3.450 euro Verkoop velgen 750 euro Totaal 4.000 euro

Al met al dus geen goedkoop grapje. En dit uit hebben gegeven en dan nog een dergelijk bedrag weg zetten om de optische zaken op te lossen: het was het voor mij allemaal niet meer waard. Maar goed, dan is al het euvel wel opgelost.

De vraag der vragen: moet je een auto met hoge kilometerstand kopen?

Dan rest mij enkel nog om een kleine recap te geven over het kopen, hebben en verkopen van een auto met een hoge kilometerstand. En belangrijker: moet je het doen? Moet je het niet doen?

Het antwoord op die vraag is zo voorspelbaar als het maar kan: dat ligt eraan. Het enige wat ik kan doen is wat belangrijke zaken die mij hebben geholpen in acht nemen.

Slijtage is zekerheid

Slijtage is zo makkelijk gebeurd. Niet alleen in de motor, maar ook aan het exterieur en vooral het interieur. Onderdelen met een hele lange levensduur riskeren dan ook te slijten. Alles slijt. Zo simpel is het gewoon. En je kan er zeker wat aan doen, maar als je dat goed wil doen en ervoor wil zorgen dat de slijtage binnen de kortste keren niet terugkeert, is dat duur.

Historie MOET kloppen

Een kilometerstand is slechts een getal: de historie van de auto moet kloppen. Koop dus nooit een auto met een torenhoge kilometerstand zonder onderhoud. Als iemand de auto langzaam maar zeker aan het oprijden is, gaat het duur worden. Onderdelen MOETEN vervangen worden.

Kosten/batenanalyse

Een beetje sportieve auto vraagt veel van zijn onderdelen. Het is dus niet aan te raden om bij auto’s als mijn GTI te besparen op onderhoud. Grote remmen, grote banden, krachtige onderdelen in de motor: je moet niet Aliexpress raadplegen voor je onderdelen. Zoek dus uit of die onderdelen in relatie staan met de aanschafprijs.

Excuses

Iets wat mij persoonlijk heeft genekt in het verlengde van punt 3: is het de moeite nog waard? Ik merkte dat ik bij elke ‘dure’ reparatie het goed praatte. In de trend van: ach, hij voelt alsof hij 2 ton minder heeft gelopen. Maar een auto moet niet ‘goed zijn voor een auto met 3 ton’, hij moet goed zijn. Punt. Als de kosten dus echt uit de klauwen lopen, moet ‘maar hij is zo ervaren’ geen excuus zijn. Dan betekent het dat de auto te duur wordt.

Ken je doeleind

Iets minder relevant, ook voor mij, maar het speelt af en toe mee: bij veel gebruik is het gewoon zo dat kilometers hun impact hebben op de auto. Merk je dus dat je erg veel rijdt, dan is het wederom de moeite waard om te kijken of je niet beter kan investeren in een minder ervaren auto. De Golf voelde niet als een tikkende tijdbom, maar met zo veel kilometers is het wel een risico dat altijd bestaat. Helemaal als je er ‘sportief’ mee gaat rijden.

Conclusie

We kunnen er lang en kort over zijn, maar onder de streep is de Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage erg goed bevallen. Ooit komt er nog een Golf V GTI terug, maar dan een mooiere om mooi te houden en niet als daily te gebruiken. Heb ik spijt dat ik hem heb gekocht? Niet eens een beetje. Als ik mezelf terug in de tijd plaats had ik het zo weer gedaan, mijn hart in ieder geval wel. Heb ik spijt dat ik hem heb verkocht? Ja, dat wel een klein beetje. Maar ik denk dat ik geen vreemde dingen zeg als je dat zegt tegen autoliefhebbers.

Overigens geen Marktplaats-advertentie: de Golf is al verkocht! En wat voor mij de dagelijkse kilometers gaat overnemen: dat lees je volgende week. Gratis hint: het is absoluut niet wat je verwacht als opvolger van een Golf GTI.

