Autoblog garage: nieuwe velgen voor BMW 325

Uiteraard beginnen we met een goed setje velgen voor de BMW 325.

De BMW 3 Serie Touring is nu alweer een paar weken onderdeel van het gezin, naast mijn vriendin en de paar maanden oude Cocker Spaniel. De komst van die laatste was wel een leuke. Mijn vriendin wilde graag een hond. Ik hoefde niet zo nodig een hand. We hebben toen een compromis gesloten en nu hebben we een hond.

Gelukkig hoop ik zo ‘the edge’ te hebben als het gaat om de auto. De auto gaan we uitgebreid behandelen. Hoe deze bevalt, wat de technische staat is en wat de verrassingen zijn. En toch eerst de velgen. Dat komt omdat het grote onderhoud al heeft plaats gevonden, maar nog niet ‘af’ was op het moment van schrijven. Bepaalde dingen waren dermate lastig, dat een specialist er even naar moet kijken. Houd deze pagina’s dus in de gaten!

Velgen

Uiteraard beginnen we meteen met een setje velgen. Dat moet. De reden is simpel, daarmee maak je de auto meteen ‘van jou’. Ik snap dat je een BMW standaard moet houden, maar dat gaat met deze niet gebeuren. Dat wil niet zeggen dat we de E91 zonder zorg gaan upgraden. We gaan heel erg secuur te werk met het kiezen van de aanpassingen. Het is waarschijnlijk onmogelijk, maar mijn doel is om alle upgrades OEM of OEM-plus te maken.

Geen M

Dat betekent fabriekskwaliteit en als er een upgrade is, moet deze aantoonbaar beter zijn dan de fabriekskwaliteit. Mijn tweede uitdaging is om zoveel mogelijk de grote ‘M’ te omzeilen. Nee, niet de M van McDonald’s, maar van ///M. Op dit moment is M een ware religie en zie je de meest rare creaties voorbijkomen met de driekleur. Dat wil ik niet. Of je moet een echte M hebben, of je doet het niet. Althans, dat is mijn overtuiging. Daarom was mijn eerste ‘upgrade’ ook de M-badge eraf halen. Dat is heel erg eenvoudig: een beetje stickerverwijderaar in laten trekken en dan met flosdraad verwijderen. Vervolgens de lijmresten weghalen met wederom stickerverwijderaar en daarna wassen en oppoetsen. Klaar!

Velgen voor de BMW 325

We beginnen dus met de wielen. Dat was nog een enorm lastige keuze. Er is namelijk zoveel mogelijk voor de BMW E91. Er waren een paar dingen die ik wilde vermijden. Ten eerste imitatie. Dat vind ik enorm knaak. Jaap ook. Op internet stikt het van de M8 Competition wielen voor 599 euro of 899 euro met verse set Hi Fly banden. Dat is serieus geld voor ontiegelijke troep. Dan heb je velgen van onduidelijke kwaliteit (schaal het niet te hoog in) en banden die nét legaal zijn. Dat het überhaupt verkocht mag worden.

19″ velgen voor de 325

Aangezien ik de E91 veel te comfortabel vind, durfde ik de stap naar 19 inch te maken, alhoewel 18″ waarschijnlijk de meest ideale maat is voor deze auto. Er zijn diverse soorten velgen: gegoten (goedkoop), iets beter gegoten (duurder), flowformed, gesmeed en multi-piece. Die laatste twee opties zijn erg gaaf, maar ook zeer prijzig. Dan zit je snel aan 1.000 euro, per velg. Alles eronder is dan waarschijnlijk van niet al te beste kwaliteit. Gegoten wielen zijn vaak erg zwaar en de kwaliteit is niet altijd denderend. Flowformed wielen zijn dus de beste optie, althans in mijn geval.

OEM of OEM Plus

Maar dan het merk wiel. Het zou gaan om OEM of beter. Dus de originele BMW velgen zijn dan prima, of iets wat daarboven zit. BMW heeft al jarenlang een innige samenwerking met BBS en daarbij heeft ondergetekende een BBS-fetish. Het zijn één van de weinige velgen die ik als daadwerkelijke upgrade zie, naast merken als RS Watanabe, OZ, ATS, Rays, Speedline of Enkei. Maar toch had BBS mijn voorkeur.

BBS

Nu gaan BBS en BMW heel erg goed samen. Enorm veel velgen van BMW, worden niet door BMW zelf gemaakt, maar door BBS.

We gaan binnenkort veel dieper in op het merk BBS en waarom het zulke gave wielen zijn, maar voor mij ging het om een paar dingen: ze moesten eronder passen, de kwaliteit staat op een zeer hoog niveau en ze kunnen tegen een stootje. Met name dat laatste wordt veel te vaak vergeten. Velgen krijgen geregeld een opdonder op de openbare weg. Kortom, BBS-wielen zoeken maar!

Bonenteller

Maar dat is dus makkelijker gezegd dan gedaan. BBS is vaker failliet dan dat ze met een nieuw model komen, zo lijkt het. Het is al jaren hetzelfde liedje, ze investeren enorm veel in R&D en kwaliteitsbewaking, maar doen niet zoveel aan de afdeling ‘bonenteller’. De legende wil dat de accountants bij BBS alleen Papiamento en Mandarijn spreken. Ergo, om de paar jaar gingen ze failliet. De laatste tijd gaat het best lekker. Ze zijn voornamelijk in de autosport en vooral de OEM-markt bezig. Aftermarket producten verkopen ze wel, maar vrij beperkt.

Nieuwe hippe merken

Daarmee is BBS compleet anders dan veel aftermarket aanbieders. De laatste 20 jaar zijn er enorm veel hippe wielenfabrikanten bij gekomen. Dat is niet altijd een zegen. Met name bij de gegoten velgen moet je goed opletten. Vaak zijn het namelijk marketingbureau’s met een enorme online présence en events, maar met een fabriek ergens in China die de velgen in elkaar flanst. Daar zitten soms ook goede wielen tussen, maar vaak staat het niet in verhouding tot de verkoopprijs. Naast het feit dat ik niet hip ben, heb ik ook niets met de hippe trends. Dus geen ‘deep conave’ velgen van nieuwe spelers op de markt voor mij.

BMW en BBS

Wat velgen betreft mag het van mij lekker traditioneel. Persoonlijk ben ik altijd een fan geweest van de honingraat velgen. Ja, ik weet het: velen vinden ze fout. Maar ik kan ze enorm waarderen en op een 3 Serie is het tenminste historisch verantwoord. BBS wielen zijn stiekem best populair, alleen weten we dat niet.

Wellicht dat ze daarom zo vaak failliet gaan. Op de E30, E34, E36, E39: de honingraat velgen vond ik altijd prachtig. Ook de M3 CSL en 1M velg: BBS. De velgen onder de 911 van Wouter? BBS. Bijna alle velgen van Ferrari? BBS. Zo kunnen we echt een complete lijst maken met bijzondere auto’s met BBS wielen. Misschien moeten we dat maar eens gaan doen binnenkort.

Maar welke velgen dan doen? Die van de 1M zijn geweldig, maar passen niet helemaal lekker op de E91. Er zijn diverse fabrikanten van goede replica’s, maar ik wilde dus pertinent geen replica velgen. Je weet bijna nooit wat de kwaliteit is. Ook zijn het M-velgen en heb ik niet eens een M-pakket. Ik wilde graag iets met een honingraat, maar dat ging lastig worden. BBS maakt maar een paar modellen en slechts een gedeelte daarvan past op mijn 3 Serie.

Diverse model-lijnen

De BBS CH-R is een populair wiel en hield ik altijd in het achterhoofd: fraai design, flowformed en qua kosten nog te doen. Een BBS LM, RS-GT of Super RS is erg fraai, maar niet te betalen. Forged Line – Exclusive Series van BBS zit op zo’n 2.500 euro (per velg). De ‘Die Forged Series‘ doen nog altijd 1.300 euro (per wiel), wat je ook minimaal kwijt bent voor Multipiece Forged Line velgen, zoals de LM. 5.000 euro voor een setje velgen (zonder banden) is een beetje te gek. Daar kun je gewoon bijna 3 maanden Alfa Romeo van rijden.

Flowformed

De BBS CH-R valt onder de Performance Line en zijn zogenaamde flowformed velgen. Het is eigenlijk een combinatie tussen een gegoten voorzijde en een ‘gerold’ middenstuk. Naast de CH-R vallen ook de CI-R, CC-R (niet te verwarren met de band van John Fogerty), CH-R 2 en SV. Heel erg leuk allemaal, maar toen zag ik op de Amerikaanse BBS-site de RX-R, eindelijk een flowformed velg met honingraat! Yes! Deze wilde ik!

BBX RX-R velgen voor de 325

Er moest dus een setje BBS RX-R velgen komen. Maar dan begint het dus eigenlijk pas. Kijk, bij de Alfa Romeo was het supermakkelijk. Het Prodrive-wiel is er namelijk in één maat en die past perfect. Maar onder de BMW was er van alles mogelijk: 17” tot 20”. Dan zijn er nog verschillende breedtes, ET-waardes en al dan niet een breedset. Ook hier gaan we binnenkort (veel) verder in op de materie. Voor mij zelf wilde ik graag 18 of 19 inch.

Breedset

Over het algemeen rijden we vooral heel erg veel snelweg kilometers. In Nederland zijn de wegen van goede kwaliteit, dus hier kun je tenminste lekker genieten van 19-duims wielen. Dan de breedte. Op de BMW is een breedste mogelijk. Dat wil zeggen dat de achterwielen breder zijn dan de voorwielen. Je ziet het weleens op een voorwielaandrijver, maar dat is gewoon stom. Op een BMW hoort het ook een beetje. Alle krachtige M modellen hebben ook een breedset. Ik heb hier niet voor gekozen vanwege een paar redenen.

Een breedset is niet zo praktisch: zeker niet als blijkt dat de banden voor-achter niet gelijk slijten, iets dat goed mogelijk is met 430 Nm op de achterwielen. Je kan ze dus niet van voor naar achteren omwisselen. Nu valt het volgende waarschijnlijk heel erg mee, maar een breedset zorgt voor meer onderstuur dan vier gelijke banden. Dus heb ik eigenlijk gedaan wat Martijn ook gedaan heeft: gewoon vier achterwielen gekozen. Dat betekent dat de velgen 19” in diameter zijn en 9” breed.

Standaard had ik 17” in diameter en qua breedte 8”. Dus het klinkt aparter dan dat het is. Betreffende de naafkapjes: die zijn een beetje ‘hate it or love it’. Ik vind ze wel geinig. De RX-R velg komt uit Duitsland, maar de rode naafkapjes komen uit Japan. Het zijn dezelfde kapjes die gebruikt worden op speciale edities van de LM. De kapjes worden daadwerkelijk in Japan gebouwd. Het is een soort hoedtik voor de nerds.

Naast het feit dat de standaardvelgen veel te klein waren, zat mij nog iets dwars. Iets waarvan elke E90-derivaat last van lijkt te hebben: de wielen staan véél te ver naar binnen. Op zich is dat niet erg, maar het staat niet zo fraai. Omdat ik geen zin had om met (dikke) spacers in de weer te gaan, heb ik gekozen voor een ET-waarde van 32, in plaats van 42 (dan staat ‘ie tien millimeter verder naar binnen). De oplettende lezer zal dan concluderen dat ik BBS RX303 velgen voor de 325 heb gezocht. En dankzij het internet: ook gevonden! Het resultaat is precies wat ik wilde, niet te groot, OEM-plus, geen concave en de wielen staan precies goed. Het design vind ik zelf bijzonder fraai, maar is uiteraard erg smaak afhankelijk. Wel valt op dat de auto aan de voorzijde te hoog staat.

Banden

Dan de banden. Ook daarvoor moest ik even op onderzoek uit. Zo maar een 19” band monteren wil niet automatisch werken. Ik heb gekozen voor 245/35 ZR19 rondom. Op een 9J velg zorgt dat voor een klein beetje stretch, zij het minimaal. Als je echt voor de look wil gaan, zijn 235 banden of smaller aan te raden. Maar het moet vooral goed rijden. 255 is net even te breed voor de voorzijde, zonder dat de voorband de wielkast raakt.

Dan het merk en het type band. Dat was ook nog even een zoektochtje. De nummer 1 band op dit moment is de Michelin Pilot Sport 4S. Volgens journalisten, ervaringsdeskundigen, internethelden, bandentests en alle geleedpotigen is dat dé band die je moet hebben. Dat was ook te zien aan de prijs, overigens. Nu zal de PS4S zeker zijn geld waard zijn, maar kom op: ik heb een 3 Serie met 200 pk, het is geen M4 Competition ofzo.

Dunlop Sportmaxx

Dus ben ik het internet wezen afstruinen naar banden. Ik heb met de Alfa 159 geleerd dat je onderdelen moet zoeken als je ze nog NIET nodig hebt. Aangezien de Continentals nog prima waren, ben ik in de tussentijd gaan zoeken. Mijn keuze was gevallen op de Dunlop SportMaxx RT. Niet vanwege de hoge scores in de bandentests, want dat was niet het geval. Sterker nog, het is interessant hoe ver scores van een band uiteen liggen. Er is echt geen peil op te trekken.

Wat je wel altijd ziet: A-merk banden scoren bijna altijd (zeer) goed. B-merk banden doen het vaak iets minder, maar tegen een lagere prijs. C-merk banden zijn nog goedkoper, maar dat merk je aan alles. De reden voor de Dunlops kwam voornamelijk door wat Britse bandentests. De Dunlop scoorde tussen de andere A-merken behoorlijk gemiddeld, maar werd wel geroemd om het progressieve karakter. Om naar de grens toe te rijden was een prettige bezigheid en er zat wat ‘gevoel’ in. Sommige banden zijn heel capabel qua metingen (en scoren dus goed), maar vertrouwen (of lol) geven ze niet altijd.

Geen runflats

Ik had ervaring met Dunlop banden op de Alfa Romeo, want de winterbanden waren heuse Dunlops. Dunlop maakt(e) ook die gave boogreclames op Le Mans, Tsukuba en Mount Panorama. Dus heel erg cool en historisch verantwoord. En hoe rijdt het? De combinatie zit er nog net om, dus de verwachtingen zijn hooggespannen. Van 17 naar 19 moet wel enorm inleveren zijn op comfort, nietwaar? Eh, nee. Eigenlijk niet. Het comfort is eigenlijk gelijk gebleven. De reden is simpel: de 17” banden waren runflats, deze 19” velgen zijn dat niet.

Wel is de auto ‘hongeriger’ voor bochten. Aanvankelijk lijken de voorwielen iets koersvaster te zijn, maar als je instuurt, volgt de auto veel enthousiaster de gekozen lijn dan voorheen. Omdat de E91 gezegend is met een communicatieve besturing, voel je nog meer doorkomen. Wat dat betreft sterkte dit mijn keuze om een hele late E91 te verkiezen boven een iets nieuwere F21. Die is duidelijk afstandelijker en (veel) meer op comfort afgestemd. Over comfort gesproken, er is een enorm verschil in geluidsproductie tussen de Continentals en de Dunlops. De Dunlops zijn echt een stuk stiller.

Kortom, de velgen-banden combo heeft tot nu toe goed uitgepakt. Het enige wat nu wel minder is, is dat het duidelijk is dat de BMW nogal op zijn kont hangt. Zeker als er een hoop bagage in zit. Op de meeste foto’s is de auto namelijk helemaal tot de nok toe volgepakt bagage. Er wordt namelijk dag en nacht met de auto door Nederland gecrosst met volle bepakking. Maar even kijken of we iets aan de ongelijke hoogte kunnen doen…