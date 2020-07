Italiaanse rijdt 633 km/u te hard, krijgt gigantische boete

Te hard rijden doen we allemaal wel eens, maar deze Italiaanse maakte het met 633 km/u wel heel erg bont.

Italië, misschien wel het paradijs voor de petrolhead. Die lange bochtige weggetjes die uitnodigen om goed te rijden, terwijl je geniet van het prachtige uitzicht. Daardoor heb je minder tijd om te kijken naar je snelheidsmeter, waardoor je zomaar iets te hard kan rijden. En als je dan net op dat moment een flitspaal tegenkomt… Ach, dan heb je later altijd weer een aandenken aan die geweldige vakantie.

Een Italiaanse vrouw in een Ford Focus maakte het onlangs echter wel heel erg bont. Volgens Autoappassionati reed de vrouw namelijk maar liefst 703 km/u. Ze mocht daar maar 70 km/u, dus schreef de lokale politie haar een boete uit voor 633 km/u te hard rijden. Daar hebben de Italianen kennelijk een prijs bij bedacht, ze kreeg namelijk een bekeuring van 847 euro. Tsja, iedereen weet dat je de wet niet moet verbreken als je de boete niet kan betalen.

Questo conducente è un pazzo scatenato forse nemmeno con un missile riuscirebbe ad andare a 703 km/h…..il comando di… Geplaatst door Giovanni Strologo op Woensdag 1 juli 2020

Zoals iedereen met een goed stel hersens kan bedenken, had de verantwoordelijke flitscamera een storing. Volgens de Italiaanse site moet de lokale politie een boete ook eerst controleren voordat ze deze doorsturen. Dat hadden ze in dit geval dus gewoon niet gedaan.

Tsja, en nu? Het gekke antwoord is dat ze de boete voor 633 km/u te hard rijden gewoon moet betalen. Althans, dat is wat een voormalig gemeenteraadslid en huidig verkeerscommissielid haar aanraadt. Kennelijk kan ze de boete beter achteraf aanvechten, dan vooraf. Altijd fijn, als je zelf in allerlei hoepels moet springen omdat een ander een fout maakt.