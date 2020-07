Deze autoaccessoires zijn een must-have op vakantie

Wat voor autoaccessoires komen goed van pas als je deze zomer op vakantie gaat?

We zijn er nog niet helemaal van af, maar gelukkig hebben we het coronavirus voor de zomervakantie aardig in het gareel weten te krijgen. Dat geldt ook voor de meeste andere Europese landen. Eropuit gaan deze zomer kan in principe dus gewoon. Misschien geen vliegvakantie dit jaar, maar een autovakantie moet kunnen. Dat betekent voorpret, maar ook voorbereiding. Welke autoaccessoires moet je bijvoorbeeld hebben als je op vakantie gaat deze zomer?

Inpakken

Alles wat jij of je medevakantiegangers zo nodig mee moeten slepen in de auto krijgen is één ding. Maar het moet ook nog op zijn plek blijven. Als je bagage zich hoog opstapelt is het dus verstandig om een bagagenet aan te schaffen voor de veiligheid. Dan krijg je geen onaangename verrassingen tegen je achterhoofd bij het maken van een noodstop.

Als het echt teveel proppen wordt kun je uiteraard beter kiezen voor alternatieve opbergmethodes. Een dakkoffer bijvoorbeeld, of – als je niet al te veel schaamte kent – een bagagebox op je trekhaak.

Zonwering

De zon op zoeken is leuk, maar diezelfde zon kan in de auto ook knap vervelend zijn. Zonnewering is daarom geen overbodige luxe, zeker als je richting Zuid-Europa trekt. Je kunt kiezen voor generieke zonwering, maar voor heel veel modellen is er ook zonwering op maat. Tenzij je echt iets heel obscuurs hebt. Passende zonwering weert de zon niet alleen beter, maar het staat ook net wat mooier.

Veiligheid

In Nederland is alleen een gevarendriehoek verplicht, maar in veel vakantielanden zijn er nog meer verplichte items. Veiligheidshesjes zijn bijvoorbeeld verplicht in Frankrijk, terwijl een EHBO-doos in Oostenrijk verplicht is en een brandblusser in Griekenland. Los van de vraag of het verplicht is: het is sowieso verstandig om dit allemaal in je auto te hebben. Net als reservelampjes, een krik, wielsleutels, startkabels en dat soort spul.

Corona

We kunnen weliswaar weer op vakantie, maar dat betekent helaas nog niet dat corona de wereld uit is. Daarom moet je ook niet vergeten wat corona-accessoires mee te nemen, zoals mondkapjes en handgel. De regels verschillen per land, maar in veel landen geldt dat je in winkels en in het OV een mondkapje moet dragen. Wel zo handig als je daar een (bescheiden) voorraadje van in de auto hebt liggen.

Tot slot de vraag aan de ervaren vakantiegangers onder de lezers: wat is een onmisbare accessoire? En welke autoaccessoires moet je juist niet mee gaan slepen op vakantie? Deel het vooral in de reacties!

Foto: Een Alfist op vakantie, gespot door @thomcarspotter