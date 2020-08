Autoblog Garage: Peugeot 508 SW introductie

We hebben een nieuwe duurtester in de Autoblog Garage, maak kennis met de Peugeot 508 SW duurtest.

De afgelopen jaren heeft Peugeot een transformatie ondergaan met het modellengamma. De 508 was daar een goed voorbeeld van. Tijdens onze rijtest met de berline waren we erg te spreken over het model. Nu krijgen we de gelegenheid om de auto eens verder uit te diepen. De 508 is namelijk opgenomen als duurtester in de Autoblog Garage, dit keer als stationwagen. Naast de Autoblog Garage Mercedes EQC en alle andere eigen auto’s die zich momenteel in de garage bevinden.

Waarom eigenlijk deze Peugeot 508 SW duurtest? Dat leggen we binnenkort in de eerste video nog iets uitgebreider uit, maar laten we het zo stellen. Het is Michael zijn schuld ;-). In goede zin dan wel natuurlijk want ja het werd tijd om ook gewoon weer eens een real-world-leasebak te gaan rijden. Dat is tegenwoordig geen diesel meer natuurlijk, maar een benzineversie.

Het grootste deel van leasend Nederland moet namelijk nog gewoon ‘benzine’ rijden en wil niet, kan niet of mag (nog) niet elektrisch. Wat als jij in die groep valt? Wanneer je dan iets meer mag kiezen dan C-Segment dan komen auto’s als de Insignia, Mondeo, Giulia en misschien zelfs wel A4, 3-Serie en C-Klasse in beeld. Echt onderscheidend qua vormgeving is dan de frisse verschijning van de Peugeot 508.

Vandaar de vraag aan Peugeot: heeft u voor ons voor 3 maanden een Peugeot 508. Fijn dat Michael dan ook weer rekening houdt met mijn vakantie want we zijn op dit moment de reiscapaciteiten van de Fransoos aan het testen in Italië. Dus het werd een SW.

Peugeot 508 SW model

Met zijn opvallende uiterlijk is de 508 moeilijk te verwarren met een andere auto. De slagtanden als koplampen, de uitschreven benaming, de donkere sierstrip achterop. Het zijn allemaal kenmerken die de 508 de 508 maken. En het klinkt als een reclametekst, maar de eerste dagen valt het op. Mensen kijken toch nog een tweede keer naar de Peugeot als je voorbij rijdt. Of ze allemaal een poster van de 508 aan de muur willen kunnen we niet raden. Maar dat het uiterlijk nog opvalt is duidelijk.

Goede nieuwe designrichting

We hadden het al even over de nieuwe designrichting die Peugeot is ingeslagen. Met de 508 heeft het merk zichzelf weer op de kaart gezet. En dat in een goede manier. Waar de buurman voorheen niet opkeek als je een destijds nieuwe 508 als leaseauto ging rijden, zal dat nu wel anders zijn. De zin “Peugeot is goed bezig” hebben we nog nooit zo vaak gehoord als de laatste twee jaar. Als we een paar klassen ‘lager’ kijken dan is de 208 daar een goed voorbeeld van. Want die vindt bijna iedereen mooi. En ook de nieuwe 2008 is een stuk minder bedaagd vormgegeven en meer een homogeen ontwerp. Je kunt hem nu ineens al overwegen voor je pensioen..

508 SW concurrenten

De 508 SW opereert in het D-segment. Eén van de belangrijkste concurrenten is de BMW 3 Serie Touring. Een populaire, maar ook voorspelbare keuze. Wat dat betreft komt de 508 SW de boel lekker opschudden. Want ook 508 SW is luxe, ook de 508 SW stuurt goed en ook de 508 SW komt goed mee in het verkeer. Andere concurrenten in dit segment zijn de Mercedes C-klasse Estate, de Audi A4 Avant, de Renault Talisman Grandtour en de Skoda Octavia Combi.

‘Onze’ Peugeot 508 SW duurtest uitrusting

En dan ons exemplaar. Wij hebben een 508 SW Blue Lease GT-Line PureTech 180 S&S EAT8. Dit is de 1.6 benzinemotor die goed is voor 180 pk. De aandrijflijn is een bekende, want eerder reden we deze motor met 225 pk in de DS 7 Crossback duurtester.

De uitvoering die wij hebben komt overeen met een auto uit de echte wereld. Dat wil zeggen dat het geen volgehangen auto is met alle denkbare opties. De consumentenprijs ligt voor de Blue Lease GT-Line PureTech 180 op 47.340 euro. Onze duurtester heeft welgeteld drie opties en komt uit op 48.960 euro. De opties zijn de Vernismetaallak, een FOCAL Premium Hi-Fi System en een reservewiel in het kofferbak.

De standaarduitrusting bestaat uit onder andere een alarm, DAB+ digitale radio, een LED lichtpakket en getinte achterste zijruiten en achteruit.

Wat gaan we er mee doen?

Op de zaterdagochtend dat dit artikel verschijnt ben ik met mijn familie vakantie aan het vieren. Dus bij terugkomst staan er wat kilometers extra op de Peugeot. Waarschijnlijk moet de achterbank dan ook even grondig gereinigd worden.

Die zal wel nooit meer ‘fabrieksnieuw’ worden. De Peugeot 508 SW duurtest zal er vooral eentje zijn van kilometers maken. Nu de eerste persintroducties weer plaats gaan vinden, soms net over de grens, heeft de auto bij ons de voorkeur als het om transport gaat. Zo was de Peugeot al met ons mee naar Hannover waar wij de video van de ID.3 schoten.

Wordt vervolgd!