Volkswagen ID.3 rijtest en video

De elektrische Volkswagen moet passen in het rijtje Kever en Golf. Of de nieuweling dat waar kan maken, vinden we uit in de rijtest van de Volkswagen ID.3.

We moeten het al een tijdje aanhoren, maar de eerste auto’s gaan er nu echt komen. Binnen de Volkswagen Group wordt er serieus gas gegeven op elektromobiliteit met hun nieuwe platform MEB. MEB is het elektrische platform van de VW Group waarop meerdere merken hun elektrische auto’s gaan baseren. We reden al de eerste meters met een prototype van de Skoda Enyaq, maar de ID.3 is al helemaal klaar.

Het rijden met de VW ID3

Zolang de accu vol genoeg zit, is een elektrische auto feitelijk veel makkelijker om te rijden dan een auto met verbrandingsmotor. Starten, warm rijden, versnellingen kiezen: het hoeft simpelweg allemaal niet. Volkswagen heeft dat goed begrepen en goed gekeken wat EV pioniers zoals Tesla al gedaan hebben. Starten hoeft dus niet, zodra je je voet op het rempedaal zet gaat de ID.3 aan. Op de plek waar vroeger het contactslot zat, zit nog een start-knop, maar nodig heb je die niet.

Met een draaiknop (zoals de BMW i3 die ook heeft), zet je de ID.3 in de versnelling. Geluidloos rol je daarna soepel weg. Geen fratsen zoals een plakkende automatische handrem, waarvan sommige Franse merken nog wel eens last hebben. So far, so good.

Vanuit Hannover zetten we koers richting Wolfsburg, de stad waar Volkswagen groot is geworden. Het pers-team van VW heeft een redelijk gevarieerde testroute voor ons uitgezet. Vrij snel draaien we de autobahn op en kan het gas erop. De getallen flitsen over de digitale kilometerteller, voor het soort auto is de acceleratie prima. Iets boven de 160 km/u is de koek plotsklaps op. Het is typisch Duits om de topsnelheid te begrenzen, maar dat is dan meestal op 250 of 305 km/u. Niet voor de ID.3, die mag maximaal 160 km/u.

De begrensde topsnelheid is minder erg dan het lijkt, hoge snelheden zijn niet het natuurlijke domein van de elektrische auto. De (lucht)weerstand neemt kwadratisch toe met het stijgen van de snelheid. En waar benzine- en dieselmotoren efficiënter worden bij een grotere belasting (niet zijnde volgas), is dat bij een EV niet zo. Om over een lange afstand een hoog gemiddelde neer te zetten, kan je beter geen EV kiezen.

Prestaties VW ID.3

Voor de hoge topsnelheid haal je de ID.3 dus niet, maar verder zijn de prestaties meer dan prima. Bij de start van de verkoop is er één motorvariant die 204 pk en 315 Nm levert. Met de grote (77 kWh) batterij sprint de ID.3 in 7,9 seconde naar de 100. De ID.3 met 58 kWh batterij is wat lichter en dan staat de 100 in 7,3 seconde naar de 100. Op papier is het snel genoeg en ook in de praktijk voldoet het meer dan prima.

Later volgt er nog een goedkopere versie met 146 pk, maar op het MEB platform gaan ook nog sterkere varianten worden gebouwd. De ID.3 heeft nu motor en aandrijving achter, maar voor onder andere de Skoda Enyaq is al aangekondigd dat er ook een 102 pk sterke elektromotor op de vooras gemonteerd kan worden. De flauwe glimlach om de mondhoeken van de Duitse productdame na onze vraag of er een R of GTI versie kon komen, interpreteren wij maar als een halve ja.

Actieradius ID.3

Er komen drie accu varianten, waarbij de kleinste 45 kWh accu pas later volgt. Voor nu is de instapper de ID.3 met een 62 kWh (netto 58 kWh) die 426 km WLTP range heeft. Het was die versie van de Volkswagen ID.3 die we voor de rijtest meekregen. De actieradius in de praktijk zal zo rond de 350 km moeten uitkomen, hoewel dat uiteraard erg afhankelijk is van je rechtervoet en bijvoorbeeld het weer.

De ID.3 S krijgt een batterij die netto 77 kWh kan leveren (bruto 82 kWh). De WLTP range is 549 km, maar er kleven ook nadelen aan de ID.3 met grootste batterij. Natuurlijk ligt de aanschafprijs hoger, maar het gewicht is ook groter. Daarmee komen een aantal beperkingen: een 77 kWh ID.3 is altijd een vierzitter en kan bijvoorbeeld niet worden uitgerust met een panorama-dak. VW verwacht overigens dat klanten sowieso massaal voor de middelste batterij gaan kiezen.

Laden en snel laden ID.3

Alleen de 45 kWh ID.3 is potentieel wat gecastreerd qua laden. Die heeft standaard maar een snellaad snelheid van 50 kW, maar dat kan worden geupgrade naar 100 kW. Dat is ook meteen de laadsnelheid van de 58 kWh batterij, terwijl de grotere 77 kWh batterij tot 125 kW kan snelladen. Van 5 tot 80% vol duurt dan 30 minuten, waarbij er 350 km range wordt toegevoegd.

Thuis laden gaat via 3-fasen met maximaal 11 kW. In minder dan een nacht slaap is dus ook een volledige lege ID.3 thuis weer helemaal opgeladen. Volkswagen maakt dus niet de fout zoals Jaguar, Mercedes, Peugeot, Kia en Hyundai om eerst met een 1-fase lader te komen.

Weggedrag – a poor man’s 911

Net als de Kever en dus ook net als de Porsche 911 zit bij de ID.3 de motor achterin. En dus geschiedt de aandrijving ook op de achterwielen. Volkswagen heeft dit gedaan omdat deze constructie meer tractie geeft, het MEB platform kan overigens ook met vierwielaandrijving worden uitgerust.

De VW ID.3 rijdt en stuurt dan ook verrassend leuk. Tot een grens, of eigenlijk tot de grens. ESP en tractiecontrole lijken niet uit te kunnen, dus een beetje glijden laat de ID.3 echt niet toe. Dat is op zich veel veiliger, want bij sportiever rijgedrag voel je duidelijk dat de aandrijving naar achteren gaat. En dat de achterkant best een stapje of glijpartij zou willen maken: de engineers van de ID.3 hebben niet alleen voor veilig en saai onderstuur gekozen. De razendsnelle elektronica regelt de overstuur neiging ook snel weg, maar slaat de acceleratie ook niet helemaal dood. Het is het voordeel van een elektrische motor, die laten zich veel exacter regelen dan een verbrandingsmotor.

Volkswagen ID.3 rijtest – Ruimte

Qua buitenmaten is de Volkswagen ID.3 niet perse heel indrukwekkend, het lijkt eerder een grote Polo. Echter, de ID.3 is vanaf de grond ontworpen als elektrische auto. De accu’s zitten in de vloer en de rest van de componenten laten zich makkelijker op handige plekken inbouwen. De wielbasis en daarmee de interieurruimte van de ID.3 is vergelijkbaar met die van de Passat Variant. Best bizar eigenlijk, hoewel de Passat wel een bak meer bagageruimte heeft. De Passat heeft 586 liter, de ID.3 385 liter.

Volkswagen ID.3 versus Model 3 en de rest

Gezien de markt dominantie van de Tesla Model 3 is het logisch om de VW ID.3 ermee te vergelijken. Ze zitten echter in totaal verschillende klasses: de prijslijst van de VW ID.3 eindigt waar die van de Tesla Model 3 begint. Voor rond de vijftigduizend euro heb je de (voorlopig) dikste ID.3 of een instap Model 3. De Tesla heeft meer vermogen en koppel en dus sprint de Amerikaan een stuk sneller naar de 100 en haalt een hogere topsnelheid.

De 40 centimeter langere Model 3 heeft in het interieur niet heel veel extra ruimte, maar wel 157 liter extra bagageruimte. Het voordeel van de ID.3 is weer dat het een hatchback is, waarvan de achterbank plat kan. Een wasmachine ophalen kan met de ID.3 wel, met de Tesla Model 3 niet. Qua prijs, formaat en prestaties zit de volledig elektrische Volkswagen duidelijk dichter tegen de Koreaanse concurrentie (e-Niro, e-Kona).

Software problemen?

Het domineerde nogal het nieuws: Volkswagen zou met ID.3 software problemen hebben. Deels erkennen ze dat, hoewel we natuurlijk niet alles te horen krijgen. Er zijn nu nog twee problemen. De eerste is de augmented reality functie van de heads-updisplay. De headsup werkt prima voor de meer gebruikelijke functies zoals snelheid etc, maar er komt een tweede laag aan. Die wordt verderop geprojecteerd en laat bij de straat waar je in moet pijlen zien. Nooit meer een afslag te vroeg of te laat dus, maar het werkt nog niet vlekkeloos.

De tweede functie die later komt is die van de connected routes inclusief laadstops berekenen. Dat zou vanuit app moeten kunnen, maar ook daar zit nog bugs in.

Prijs, bijtelling en conclusie

Ook het jaar 2020 is weer zo’n jaar waarin het laatste kwartaal iedereen het licht ziet en van de lage bijtelling wil profiteren. Tot en met 31 december 2020 geldt 8% bijtelling over de eerste 45.000 euro voor volledig elektrische auto’s, een dag op 1 januari 2021 later is de bijtelling 12% (tot 40k). Kortom de VW dealers hebben weer goud in handen met de eerste ID3’s.

De eerste batch aan ID.3’s krijgt de batterij van 58 kWh en de Prijzen variëren van 37.990 tot 49.491 euro. Daarmee vormt de Volkswagen ID.3 een scherp aanbod. De actieradius is prima, het ruimteaanbod ook. Voeg daarbij de lage bijtelling en het merk Volkswagen: ongetwijfeld een succesformule.