Kia Stinger facelift zonder camouflage gesnapt

De Kia Stinger gaat binnenkort onder het mes en krijgt een kleine facelift. Hoe dat eruit ziet?

De heetste auto die niemand koopt. Het bewijst maar weer eens dat roepen en kopen niet dezelfde dingen zijn. De gemiddelde koper van een BMW 1 Serie ligt er niet wakker van dat er op internet geroepen wordt dat het geen echte BMW is, want FWD. Of andersom: men roept wel dat de Kia Stinger GT een coole auto is, extreem cool voor een Kia, maar niemand koopt hem. In Nederland gaat het per tientallen, in de VS kun je gloednieuwe modellen voor gigantische kortingen krijgen, noem het maar op.

Vernieuwing

Kia gaat de Stinger vernieuwen in september en dat is goed en slecht nieuws. Een doekje tegen het bloeden is altijd goed, maar als we mogen geloven wat er gaat gebeuren is het relatief minimaal. In ieder geval krijgen we te zien wat er qua uiterlijk gaat gebeuren. Er duiken wat foto’s op van de Kia Stinger facelift zonder een camouflagepyjama.

Qua uiterlijk gaat het allemaal behoudend worden. De koplampen krijgen meer LED-gedoe, de achterlichten zijn iets anders getekend en krijgen naar verluidt dynamische knipperlichten.

Vermoedens bevestigd

Korean Car Blog klinkt zeker van hun zaak als ze het hebben over de vernieuwingen. Bevestigd is echter een grote term. Maar als het klopt, dan waren de eerdere geruchten juist. De Stinger krijgt niet de 3.5 V6 van de Genesis G80, wel een powerboost voor de bestaande 3.3 V6. Het vermogen stijgt nauwelijks van 370 pk naar 373. Om nog maar eens te benadrukken dat Kia het beste beentje voor heeft met autofanaten, zijn er wel wat kleine wijzigingen doorgevoerd in de aandrijflijn. Kia kon wat toveren met het geluid van de uitlaat, maar het was allemaal gegenereerd. De nieuwe uitlaat kan meer en minder geluid uitpersen in pure rasechte decibellen. Ook de ventilatieroosters in de motorkap, momenteel voor de sier, bij de facelift zijn ze open.

Misschien wel belangrijker

Dat is allemaal leuk voor de V6, maar wellicht is het allemaal overbodig. De nieuwe instapmotor voor de Stinger wordt namelijk ook aangepakt. Sterker nog: de huidige 2.0 viercilinder turbo wordt vervangen door een 2.5 liter Smartstream T-GDI. Deze motor komt ook uit de Genesis G80. De 2.0 levert nu 255 pk, na de facelift kan de Kia Stinger met instapmotor over de 300 pk gaan: 304 stuks om precies te zijn.

Klein maar (niet) fijn

Ten tijde van de eerste stroom van informatie over de Stinger werd gezegd dat het interieur een kleine boost kon gebruiken. Vooral op het gebied van infotainment merkte je dat: het toch wat kleine schermpje deed afbreuk aan een verder goed interieur. Dat wordt aangepakt: het middenscherm van de Stinger wordt vergroot naar 10,25 inch en zal daarmee goed kunnen opereren op de nieuwste software van Kia. Het merk heeft ook stappen gemaakt qua schermen in de klokkenwinkel, of die worden doorgevoerd naar de Stinger is nog even gissen.

Een beeld bij de facelift van de Kia Stinger en wat meer ‘bevestigde’ details: misschien dat dit precies is wat de auto nodig heeft. Al huiveren wij voor de auto in Nederland nu ook de standaardmotor groeit in volume.