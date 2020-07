Autoblog-garage: update BMW F900XR duurtest

Ik mocht wat kilometers op de F900XR duurtest motor zetten. Een motorfiets met een heel hoop toeters en bellen maar toch ook weer heel praktisch.

Toen @michaelras aan me vroeg of ik dat wilde was ik wat huiverig. Niet om het vermogen want dat heb je helemaal zelf in de hand. Mijn grootste angst is een te grote motor met mijn 1,64. Wel heel nieuwsgierig naar alle technische snufjes besloot ik het toch te proberen.

Hoe zat het ook al weer met onze duurtester van BMW-Motorrad? Omdat er dagelijks door onze hoofdredacteur een groot stuk A13 en A4 gereden moet worden is een ‘woonwerkfiets’ wel handig om de files te ontwijken. BMW stelde de nieuwe F900XR ter beschikking. Maar door de bekende situatie van de afgelopen maanden was elke dag heen en weer naar Autoblog HQ niet echt gewenst. Dus de km’s die vorig jaar wel met de F850GS werden gemaakt staan nu nog niet op de klok van deze F900XR duurtest motor. Vandaar het verzoek om te assisteren bij het km’s maken.

Klein meisje, grote motor

Ondanks mijn vervelende evenwichtsproblemen besloot ik op te stappen. Met één voet bleek ik net op de grond te kunnen staan. Nu heeft BMW overigens heel goed nagedacht over kleintjes en grote mensen. Er is namelijk naast een laag zadel ook een lage versie beschikbaar. Meteen een dikke plus voor mij als minimotorrijdster. Waar ik normaal bijna altijd mijn motorfietsen moet verlagen zou ik in dit geval voor de lagere versie kunnen gaan. Ik moet toegeven dat de F900XR duurtest gek genoeg wel mijn onzekerheid heeft weggekregen. De ‘normale’ versie was eigenlijk te groot maar ik werd er handig in. De grootte van een motor zal mij niet zo snel meer tegenhouden. Tenzij ik niet meer met mijn voet bij de grond kan komen natuurlijk.

Je moet daarnaast natuurlijk ook schijt hebben aan je omgeving bij het opstappen. Nu is Michael met zijn 1,75 m en af en aan rugproblemen ook niet de aangewezen persoon voor bijvoorbeeld een afgeladen BMW R1250GS met zijkoffers. Dus in plaats van ‘sierlijk’ te pogen zijn been over het zadel te zwaaien en in plaats daarvan vol de koffers te raken, stapt hij ook eerst met een voet op het stepje alvorens op te stappen bij een GS Adventure of andere ‘hoge’ fiets. Hey, waarom zou je het moeilijk maken voor jezelf?

Veel mogelijkheden op het display

Michael had zijn favoriete displaystand al laten zien en kort uitgelegd hoe alles werkte. Fijn, want ik ben een echte digibeet als het om deze zaken gaat. Ik luister standaard muziek op de motor en heb op mijn eigen motor een houder voor de navigatie. En dat laatste miste ik dus. Op een rustige weg besloot ik de F900XR aan de kant te zetten. Na een minuut of tien knopjes drukken lukte het om mijn helm met de motor te verbinden. Na nog een aantal minuten was ook mijn telefoon verbonden. Muziek spelen lukte en op het scherm kon ik mijn muzieklijst doorsnuffelen.

En een hele tijd later kwam ik erachter dat de BMW Connected app nodig was om te navigeren. De navigatieopdrachten waren zichtbaar op het schermpje van de motor, de kaart helaas niet. Soms viel de verbinding weg, maar dit kan ook aan mijn technische skills hebben gelegen. Op het display kan ook een heel hoop over de motor worden afgelezen, van bandenspanning tot hellingshoek. En dat laatste vond de man des huizes dan weer ontzettend interessant.

De motor zelf

Zoals ik al zei gaf de BMW mij vertrouwen. Het is toch een splinternieuwe motor, ik paste er niet helemaal lekker op en ik had nog nooit op een ‘tourfiets’ gereden. De F900XR doet precies wat je vraagt en valt zo de bocht in. Met het schakelen had ik echter wat meer moeite. Michael vertelde dat er een blipper op zat maar toen ik probeerde terug te schakelen met de quickshifter dacht ik dat hij zich had vergist. Er was een behoorlijke trap voor nodig. Handmatig (dus met de koppeling) schakelen ging mij een stuk beter af. Het vermogen van de motor is meer dan voldoende. Als je een beetje gas geeft klinkt de tweecilinder ook lekker. Rijd je rustig is het geluid dat ook. Het ruitje wat op de F900XR gemonteerd zat had twee standen. Bij de ‘hoge’ stand kwam de wind precies tegen mijn helm. Dat zorgde voor een minder prettig geluid. Een hogere ruit is in dat geval fijner.

Gratis tip: cruisecontrol op de motor

Toen ik de duurtester weer terug aan Michael overhandigde had ik nog wel een puntje van (achteraf onterechte) kritiek. Op lange stukken besloot ik de cruise control te gebruiken. Deze werkte eenvoudig en goed, tot ik hem eraf wilde halen. Remmen zorgde voor een schokkerig gedrag en de koppeling inknijpen gaf ook een schok. De reactie van Michael: RTFM. Juist, read the fucking manual. En juist daarvoor ben ik te bijdehand. Ik was in de veronderstelling dat ik alles zelf wel kon uitvinden. Dat bleek niet waar want cruise control kun je door het gas terug te draaien heel soepel uitschakelen. Bij thuiskomst stond het schaamrood me op de kaken want bij de Superduke werkte dat ook. Mocht je nou een motorfiets met cruise control hebben en ook te bijdehand zijn om de gebruiksaanwijzing te lezen dan heb je nu een gratis tip.

Ideale woonwerkmotor

Al met al heb ik met de F900XR duurtest motor heel fijn kunnen rijden. Sturen was uitstekend, ook met sportief rijgedrag. Infotainment gebruiksvriendelijk en heel handig. En op lange stukken was de cruise control ook onmisbaar. En 5,2L/100km heb ik ooit ergens op een Prius zien staan tijdens vakantie maar nog nooit op een motorfiets. De F900XR zou ik omschrijven als de perfecte motor voor woonwerkverkeer.

Inmiddels heeft de BMW natuurlijk de 1.000km ruim overschreden, dus het wordt tijd voor een verlate 1.000km beurt. Daarover de volgende keer meer.