Carlex doet de ‘vergeten’ Mercedes-AMG GT nogmaals

Carlex Design tunet de versie van de Mercedes-AMG GT waarvan sommigen een ‘oh ja!-momentje’ krijgen.

Dat ‘oh ja!-momentje’ kunnen we natuurlijk niet voor iedereen invullen, maar ondergetekende had hem even. De Mercedes-AMG GT-serie bestaat sinds de Black Series uit 13 modellen (roadsters en vierdeurs meegerekend). Logisch dat je dan eentje over het hoofd ziet.

GT R PRO

Het model in kwestie is de AMG GT R PRO. Deze werd onthuld ten tijde van de autoshow van Los Angeles in 2018. Voor wie hem niet kent: pak de motorspecs van de reguliere GT R (585 pk) en voeg er wat goodies aan toe die je op het circuit nodig hebt, dikkere bumpers en splitters, meer koolstofvezel en een rolkooi, bijvoorbeeld.

Overschaduwd

Niet een gigantische upgrade ten opzichte van de reguliere GT R, maar naderhand gezien is dat ook logisch. Alles wat je aan de auto zou doen om hem beter te maken op een circuit, duwt hem gelijk in het vaarwater van de Black Series. Je moet wat overlaten voor de topklasse. Tegenvallen is een groot woord, maar de GT R PRO klinkt als je het mij vraagt als een opvulmodel om klanten weer een limitering van 750 stuks te geven. Maar ik ben sowieso geen fan van die hele AMG GT-strategie op het moment, dus dat kan heel anders liggen.

Tuning

Dat alles terzijde zorgt Carlex ervoor dat de AMG GT R PRO weer eens in het zonnetje wordt gezet. Ze deden al een keer iets bijzonders met de PRO (en noemden het Tattoo Edition), en daar is dit een vervolg op. Ook deze heet de Tattoo Edition. Alleen iets kleurrijker en iets minder doodskoppen op de lak.

Die lak is trouwens wel wat er anders is. De legergroene matte tint is aangebracht met een ‘brushed’ effect. Het ziet er een beetje onrustig uit, maar dat is waarschijnlijk de bedoeling. De Carlex Mercedes-AMG GT R PRO krijgt ook nieuwe grote velgen mee. Geen lichtgewicht circuitvelgen meer: nu heeft cosmetische impact prioriteit.

Bekleding

Carlex heeft de Mercedes-AMG GT R PRO ook voorzien van een compleet opnieuw bekleed interieur. Toegegeven: het tweekleurige leer in zwart en de groene exterieurkleur is een gaaf idee. Waar het tamelijk kitscherig wordt: alle referenties naar doodshoofden en andere heftig uitziende ‘decals’. Dat moet je ding zijn: de onze is het niet.





Waarom?

De vraag die trouwens blijft hangen: waarom moest dit perse op de PRO? Een atleet die de 100 meter moet rennen kan ook wel een leren Gucci-jas aandoen en er iets stijlvoller uitzien, maar hij kan zich beter richten op nóg meer tijd van zijn sprint af te trekken. Zo ook bij deze GT R PRO: als je een snelle Mercedes-AMG GT wil die van zichzelf al een relatief luxe interieur heeft, pak de GT R. En in die auto kan dit extra luxe schepje van Carlex er nog wel bovenop.

Maar goed, misschien is dit project van Carlex precies voor jou de finishing touch die de Mercedes-AMG GT R PRO volgens jou nodig heeft. In dat geval: hij komt binnenkort beschikbaar.