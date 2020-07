Rimac haalt Apple- en Tesla-talent binnen

Rimac heeft er een nieuwe topman bij: Chris Porritt werkte eerder bij Apple en Tesla.

Als er twee bedrijven zijn op deze aardbol die veel afweten van technologie en software, dan zijn het wel Apple en Tesla. Dus wanneer je als autofabrikant iemand weet binnen te halen die bij beide bedrijven topfuncties heeft bekleed, dan weet je dat die persoon weet wat hij doet.

Zo ook in het geval van Chris Porritt. Tot voor kort werkte hij bij de Special Projects Group van Apple. Waar hij aan werkte, is niet geheel duidelijk, al is het getuige zijn cv niet ondenkbaar dat hij daar aan de geheime zelfrijdende auto van het bedrijf werkte. Dat is echter verleden tijd, want per deze week is hij Chief Technology Officer bij Rimac. Daar gaat hij helpen bij het ontwikkelen van de C_Two.

Porritt zegt het een ‘droombaan’ te noemen, aangezien praktisch ieder belangrijk component ontwikkeld en gemaakt wordt bij Rimac zelf. “Dit betekent dat we de vrijheid hebben om iets te creëren dat op geen enkele manier lijkt op wat al eerder in de hypercar-wereld is gedaan. Wat het team tot nu toe met de ontwikkeling van de C_Two heeft gedaan is fenomenaal. Ik kijk er naar uit om ze te ondersteunen in het ontwikkelen van aanstaande Rimac-producten.”

Ook buiten zijn werkzaamheden (als vicepresident) voor Tesla, is hij geen onbekende in de autowereld. Zo werkte hij als Chief Engineer bij Aston Martin aan auto’s als de One-77 en de V12 Vantage Zagato. Dat betekent dat hij na een pauze van zeven jaar, weer eindelijk mag werken aan iedere petrolheads natte droom: het creëren van een hypercar. Begin 2021 moet de Rimac C_Two op de markt verschijnen, Porritt heeft dus net de tijd om er de laatste tweaks aan te brengen.