Autoblog Garage: Update Peugeot 508 SW duurtest - Autoblog.nl

Tijd voor een update over onze Franse duurtester, de Peugeot 508 SW.

508 SW Update: hij maakt de naam GT-line waar

En dat is wellicht toch nog onbedoeld, maar die marketing misser maken wel meer merken. De GT-line vormt bij Peugeot een sportief sausje voor interieur en exterieur, maar de afkorting staat voor Grand Tourer. Een auto om lange reizen door Europa te maken. Een echte GT doet dat in alle rust en comfort maar wel met voldoende snelheid.

Ik maakte tot nu toe verschillende langere ritten, zowel met als zonder familie. Vandaar dat zoonlief Alexander de taak kreeg om de Peugeot 508 SW weer fris gewassen af te leveren. Want met veel wisselen van duurtesters met andere redacteuren heb je geen zin in appjes van collega’s die klagen over vieze auto’s natuurlijk.

De duurtest 508 is niet bepaald de meest dikke uitvoering, hoewel het op papier voldoende lijkt te zijn. De 1.6 turbo levert 180 pk en 250 Nm, maar de viercilinder heeft een ‘aanloopje” nodig om echt te performen. Bij de eerste aanzet mist de aandrijflijn wat koppel, maar het loopt daarna wel lekker door. Wat dat betreft lijkt het motorkarakter wat meer op een atmosferisch blok, wat het uiteraard niet is.

In een trip naar Hannover kon ik met Martijn naast me concluderen dat de 508 de blijkbaar begrensde topsnelheid van 230 km/u haalt. Om daarna weer terug te zakken, waarbij ook het huidige brandstofverbruik fors naar beneden liep. De software begrensde dus iets te enthousiast, maar echt dramatisch is dat natuurlijk niet. Zelfs de instap 508 doet het verder namelijk erg lekker op de autobahn.

Peugeot 508 SW Update: keuze in eigen huis

Deze week kwam er mooi nieuws vanuit Peugeot met de lancering van de sterkste productie-Peugeot tot op heden: de Peugeot 508 PSE (Peugeot Sport Engineered). Die met 360pk als Plugin-hybrid een performance biedt die bij het scherpe design van de Fransoos past.

Wij doen het dus zoals gezegd met 180 pk zonder hybride techniek in onze duurtester en dat is ruim voldoende voor 100 km/u Nederland, vooral omdat wij toch vaak voor 19.00 uur thuis moeten zijn voor de prak. De nieuwe 360 pk versie komt boven de al leverbare 225pk PHEV versie van de 508. Als je nu naar de website van Peugeot gaat kan je namelijk kiezen voor een 225 pk ‘stekker-benzine-combi’. Maar die start bij ruim € 48.000, waar de 508 SW met benzine al vanaf € 39.500 in de prijslijst staat.

Nu is onze uitvoering niet direct de budget uitvoering want onze uitvoering is de 508 SW Blue Lease GT-Line PureTech 180 S&S EAT8. Dit is de 1.6 benzinemotor die goed is voor 180 pk. De consumentenprijs ligt voor ‘onze’ Blue Lease GT-Line PureTech 180 op 47.340 euro. Onze duurtester heeft drie opties en komt uit op 48.960 euro. De opties zijn de vernismetaallak ‘Gris Amazonites’, een FOCAL Premium Hi-Fi System en een reservewiel in de kofferbak, altijd handig als je er mee op stap gaat naar laten we zeggen: Italië.

508 SW alternatieven als je een station zoekt

De Peugeot bewijst zich al twee maanden als prima ‘familiebak’ en ‘reiswagen’. Maar wat had je anders kunnen kiezen als zakelijke rijder die perse niet in een SUV wil stappen. We houden het even bij benzinestations met automaat.

Hieronder de vanafprijzen van veelgenoemde concurrenten. En inderdaad, onze duurtester is ook € 8k hoger dan de vanafprijs door de meeruitvoering en wat opties. Maar onze redelijk goed uitgeruste 508 SW is best goed geprijsd, zeker ook als je kijkt naar de performance in vergelijking met de basismotoren van sommige concurrenten.

Skoda Superb Combi, 1.5 tsi (150 pk) DSG vanaf € 36.990

Ford Mondeo Wagon hybride (187 pk) automaat vanaf € 38.245

Volvo V60 B3 (156 pk) mild hybrid automaat vanaf € 39.995

Volkswagen Passat Variant, 1.5 tsi (150 pk) DSG vanaf € 40.526

Audi A4 Avant 35 tfsi (150pk) S Tronic vanaf € 45.017

Mercedes C180 Estate C180 (156 pk) G-Tronic vanaf € 45.066

Opel Insignia Sports Tourer 2.0 turbo (200 pk) automaat vanaf € 45.699

BMW 318i Touring (156 pk) automaat vanaf € 47.101

Peugeot 508 SW update interieur

Al met al hebben we flink wat tijd doorgebracht met de 508 de laatste tijd. Dus over het interieur hebben we wel een mening. Natuurlijk hadden we liever elektrisch verstelbare stoelen (Noem ons verwend). Maar het comfort is prima, ook op langere ritten. Ergonomisch zijn er in het dashboard wel een paar opmerkelijke keuzes. Ook achterin was er voor de rest van de familie genoeg ruimte. Ook volwassenen vinden daar prima een goede plek.

Als je net instapt dan zou je even kunnen zoeken naar de USB aansluiting. Voor de bestuurder en passagier bevinden deze zich verstopt onder de middenconsole. Daar zit ook de draadloze telefoonladen. Juist waar je jouw telefoon wil neerleggen in het vakje naast de ‘versnellingspook’ zit geen USB maar alleen een 12v ‘sigarettenaansteker’. Hier had van ons ook wel een usb gemogen. Aan de andere kant, die telefoon lekker veilig uit het zicht op de draadloze lader is ook niet gek.

De achterpassagiers hebben overigens ook 2 usb aansluitpunten. Prima! In de categorie klein leed openen de klepjes van de ruime bergruimte tussen de twee voorstoelen OVER de bekerhouders heen. Als daar dus een beker instaat kan je het compartiment niet openen

Leuk is dat Peugeot ook bij de 508 bedacht dat niets zo leuk is als pianolak in combinatie met pianotoetsen. Want zo zien de sneltoetsen voor de verschillende menufuncties er toch echt uit. Werkt overigens allemaal prima.

Dan nog voor de volledigheid een foto van de minst gebruikte hendels in het interieur. Dat zijn namelijk de schakelpeddels achter het stuur. Die worden al een paar maanden weinig gebruikt. De Peug nodigt er niet echt toe uit. Leuk dat ze er zijn. Maar we zouden ze niet missen als dat niet het geval was.

En verder?

Inmiddels staat de km stand van de Peugeot 508 SW duurtest bij deze update op ruim 11.000km. Omdat we nu als Zuid-Hollanders niet meer overal welkom zijn in Duitsland zullen er zeer waarschijnlijk een paar Autobahn trips sneuvelen de komende weken. We gaan dus de laatste maand in van onze duurtest. Als jullie nog vragen hebben over ‘onze Peugeot’, gooi ze dan hieronder in de comments en dan kijken we of we ze kunnen beantwoorden!