Dít is de 360 pk sterke Peugeot 508 PSE! - Autoblog.nl

Eindelijk heeft de Peugeot 405 T16 een opvolger in de vorm van de Peugeot 508 PSE.

Eigenlijk is het best vreemd dat we het heel erg lang hebben moeten stellen zonder een sportieve en dikke Peugeot in het D-segment. De 406 GT 3.0 V6 kwam er nog het dichtst in de buurt, en ook van de 407 en 508 waren er prettige en vlotte varianten, maar niet echt een sportief topmodel. De laatste échte was de Peugeot 405 T16. Nu heeft die auto eindelijk een opvolger.

Peugeot 508 PSE

En het is de Peugeot 508 PSE! PSE staat voor Peugeot Sport Engineered. Peugeot toonde een tijdje geleden al een soortgelijke concept car. Nu is het altijd maar de vraag of een dergelijke auto het gaat halen. De meeste sportieve topmodellen in de range zijn namelijk commercieel gezien best lastig. De ontwikkelingskosten zijn erg hoog, terwijl de afzet redelijk klein is. Zeker in deze tijden waarin men erg veel let op CO2-uitstoot.

Plug-in hybride

Daar heeft Peugeot een omweg voor gevonden. Het is basis geen nieuw principe, maar de toepassing bij Peugeot 508 PSE is wel anders dan normaal. In veel gevallen wordt er gewoon een PHEV ontwikkeld die je vervolgens kan bestellen in diverse uitvoeringen, waaronder een sportpakketje. De 508 PSE is anders, deze auto is ontwikkeld als de sportieve topvariant. Er is geen instapper op 16″ wieltjes of met handmatige airco.

Specificaties Peugeot 508 PSE

De specs zijn om van te smullen. Net als de 405 T16 heeft de 508 PSE een viercilinder turbomotor. Deze is in de 508 1.6 liter groot, net als bij andere Peugeots 508, waaronder onze duurtester. Nu is dit blok in zijn eentje in staat om voldoende prestaties te leveren. Bij 6.000 toeren levert ‘ie precies 200 pk en het maximale koppel bedraagt 300 Nm bij 3.000 toeren.

Drie motoren

Dan wordt de verbrandingsmotor bijgestaan door niet één, maar twee elektromotoren. Drie motoren in totaal dus. Twee aan de voorzijde, de andere aan de achterkant. De elektromotor aan de voorzijde is goed voor 110 pk, de motor aan de achterzijde levert zelfs 113 pk.

Nu kun je denken: 200 pk plus 110 pk plus 113 pk is 423 pk! Helaas gaat dat niet. Niet al het vermogen wordt op hetzelfde moment bereikt. De elektromotor op de vooras levert het vermogen erg vroeg in de toerenrange, terwijl de verbrandingsmotor het juist wat later levert.

Leeggewicht

Het maximale systeemvermogen bedraagt alsnog een meer dan gezonde 360 pk en het systeemkoppel is 520 Nm. Kijk, dat is lekker. Je zou denken dat de Peugeot 508 PSE onnoemelijk zwaar is, maar dat valt relatief gezien mee. Het leeggewicht is namelijk 1.850 kilogram voor de Berline en 1.875 kilogram voor de SW. Dat is 100 kilogram lichter dan een vergelijkbare Volvo S60 B8 Plug-in, bijvoorbeeld.

Prestaties Peugeot 508 PSE

De benzinemotor is gekoppeld aan een achttrapsautomaat en dankzij de motoren-layout heeft de auto vierwielaandrijving. De prestaties zijn dan ook dik voor elkaar. De 0-100 km/u sprint is in 5,2 seconden achter de rug. Uiteraard is de topsnelheid begrensd op een snelheid tussen de 249 km/u en 251 km/u.

De staande kilometer is in 24,5 seconden afgelegd. Ook leuk: de tussensprint van 80 naar 120 km/u duurt slechts 3 tellen. 3! Voor de context, dat is 1,4 seconden sneller dan de al best rappe 508 HYbrid.

Uitstootcijfers

Waar de Peugeot 508 PSE uitstekend scoort, zijn de uitstootcijfers. Per kilometer stoot ‘ie namelijk 46 gram CO2 de lucht in. Je kan namelijk een groot gedeelte elektrisch rijden. Het accupakket is 11,7 kWh groot.

Puur en alleen op deze batterij kun je 50 kilometer ver komen, 42 kilometer als je de SW-variant hebt. De maximale snelheid die je kunt rijden op de elektromotoren is 140 km/u, daarboven springt de benzinemotor erbij.

Andere aanpassingen

Maar zoals we allemaal weten, het gaat niet alleen om snelheid in rechte lijn. Het geheel moet ook een beetje fatsoenlijk de hoek om. Vaak verzuimen fabrikanten dit aan te passen, maar gelukkig gelukkig is de PSE behoorlijk onder handen genomen.

De 508 heeft aan de voorzijde een MacPherson ophanging en echter een semi-onafhankelijke multi-link achteras. De spoorbreedte is aan de voorzijde toegenomen met 24 mm, achter met 12 mm.

Standaard staat de Peugeot 508 PSE op 20 inch wielen met Michelin Pilot Sport 4S banden in de maat 245/35 R20. Om de boel tot stoppen te krijgen, zijn er remklauwen met vier zuigers om 380 mm schijven. Er zijn drie standen voor de schokdempers: Comfort, Hybrid en Sport. Dan zijn er vervolgens vijf rijmodi: Electric, Comfort, Hybrid, Sport en 4WD.

Interieur

Ook in het interieur is duidelijk dat de auto een stuk sportiever is. Zo zijn er lekker dikke kuipstoelen die je op de plaats moeten houden in de bochten. Het interieur is op fraaie wijze bekleed met leder, niet alleen (gedeeltelijk) op de stoelen, maar ook de armleuningen, middentunnel en het dashboard. Tevens zien we donkergrijs houtinleg enen diverse gele accenten. Ze hebben er in elk geval flink hun best op gedaan. Ook lekker: een Focal geluidsinstallatie is standaard.

Over drie weken

De auto is door dezelfde mensen onder handen genomen die verantwoordelijk zijn voor de Peugeot RCZ-R, 208 GTI by Peugeot Sport en 308 GTI Performance, dus de verwachtingen zijn hooggespannen. Je kan de Peugeot 508 PSE bestellen in drie kleuren: Selenium grijs (nieuw specifiek voor de PSE), Perla Nera en Pearl wit. Daar hadden wel een paar kleuren bij gemogen. Wel een voordeel: je kan de auto al vanaf half oktober 2020 bestellen, dus over drie weken! De prijs is nog niet bekend.