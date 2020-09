Audi Q5 Sportback is officieel én belangrijk - Autoblog.nl

De Q5 Sportback is voor Audi niet een probeersel, maar een model waarvan ze zelf een stevige overtuiging hebben.

En zo zie je alweer het vierde SUV-coupé product van Audi op je beeldscherm. Het begon allemaal in 2018 met de Q8. Een jaar later volgden de Q3 Sportback en de e-tron Sportback. En hier is nu de Audi Q5 Sportback. Het designtrucje van de voorgaande modellen is toegepast op de Q5.

Ik hoor een waarom in je opkomen. Tijdens de digitale kennismaking met dit model had ondergetekende ook minimaal één opgetrokken wenkbrauw. Audi meldde echter dat ze denken dat een derde van de Q5 verkopen een Sportback gaat zijn. Daarmee is het een belangrijke auto. Nederland zal slechts een marginale rol spelen in dit geheel. De Duitse autofabrikant zet in op China. Vandaar dat dit model dan ook zijn werelddebuut beleeft op de Beijing Motorshow dit weekend. Ze hebben meteen een exclusief Chinees modelletje voor deze markt in vorm van de Q5 Sportback L. Jawel, een verlengde SUV-coupé is gewoon een ding.

Audi Q5 Sportback motoren

In Europa lanceert Audi de Q5 Sportback met 2.0 TDI- en TFSI-motoren. Er komt ook een gepeperde SQ5. In Europa is dat een 3.0 TDI, de Amerikaanse markt krijgt een 3.0 TFSI. Het aanbod voor Nederland is simpel. Net als de reguliere Q5, komt de Q5 Sportback uitsluitend als plug-in hybride naar ons land. Het gaat hier om de 50 TFSI e quattro met 299 pk en de 55 TFSI e met 367 pk.

Audi Q5 Sportback uiterlijk

Waar het om draait bij de Q5 Sportback is het uiterlijk. En dan met name de achterkant. Interessant is dat de koper via de configurator uit drie verschillende lichtdesigns voor de achterlichten kan kiezen. De OLED-techniek maakt dit mogelijk.

Verder valt op dat de Q5 Sportback 7 millimeter langer is dan de Q5. Er staat 4,69 meter aan auto. De hoogte en breedte zijn wel hetzelfde. Met de Sportback heb je natuurlijk wel een aflopende daklijn. Het interieur oogt grotendeels hetzelfde als de reguliere Q5, hier vrijwel geen wijzigingen.

Open de kofferbak en je hebt 510 tot 1.480 liter bagageruimte beschikbaar. De achterbank is verschuifbaar waardoor je extra ruimte kunt maken. Met de achterbank in de voorste stand heb je 60 liter extra ruimte.

Standaard staat de Q5 Sportback op 18-inch velgen. Je kunt upgraden naar een maximale grootte van 21-inch.

Prijs en beschikbaarheid

Audi maakt meer details over de prijs en beschikbaarheid bekend in een later stadium. De Audi Q5 Sportback komt in de eerste helft van 2021 op de markt.