Autoblog Garage video: Louwman Exclusive keurt de MC Stradale

Wel of geen goede aankoop? De MC Stradale krijgt een gezondheidscheck van Louwman Exclusive!

Nu het importproces van de Maserati GranTurismo MC Stradale achter de rug zit maken ik en mijn broers vrolijk kilometers met het beest. De auto is echter door ons ongezien op een veiling gekocht. Niet helemaal blind natuurlijk. Aan de hand van een uitgebreide en kloppende documentatie, video’s en meer dan honderd foto’s hebben we virtueel kennis kunnen maken met de auto.

Toch is het nog maar de vraag wat je uiteindelijk in het echt aantreft. Dat bleek een zeer fijn rijdende Maserati GranTurismo MC Stradale te zijn. De auto kreeg meteen een goede test door het ding van Zweden naar Nederland te rijden. Maar een uitgebreide check had er nog niet plaatsgevonden. Laat Maserati Utrecht nu net de Service Clinics organiseren!

Van woensdag 12 oktober tot en met 14 oktober vonden de Maserati Service Clinics bij Louwman Exclusive plaats. Met deze check wordt de auto onderworpen aan een volledige Vehicle Health inspectie. Deelname aan deze check is gratis voor klanten van Maserati Utrecht. De auto wordt gecontroleerd op vitale punten zoals; banden, accu, eventuele foutmeldingen en vloeistoffen, die mits nodig, worden aangevuld.

We werden uitgenodigd (waarvoor dank!) om de Maserati aan zo’n check te onderwerpen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik ging samen met Wouter en cameraman Martijn richting Louwman Exclusive.

Spannend, want wat is het oordeel van Maserati Utrecht als het gaat om de GranTurismo MC Stradale. Hebben we een goede koop gedaan of zijn er aandachtspunten? Je ziet het in de video.