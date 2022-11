Het kan nog gekker, ook uitstootnorm voor elektrische auto’s

Wat willen ze daar nou toch in Brussel en Straatsburg. Eerst de verbrandingsmotor verbieden en vervolgens ook een uitstootnorm instellen voor elektrische auto’s…

De EU. Wat zouden we toch moeten zonder dat alwetende orgaan in Brussel en Straatsburg? Het ene plan (een maximaal wattage voor stofzuigers) is nog onzinniger dan het andere (kappers mogen niet meer op hakken lopen) en het houdt hier niet mee op.

Zo hebben Franske Timmermans en de zijnen besloten dat er ook een uitstootnorm moet komen voor elektrische auto’s, schrijft het AD. Je weet wel, dat zijn die voertuigen die zich voortbewegen op elektriciteit en van zichzelf al niet zoveel op hebben met uitstoot.

Nou, niet volgens de EU…

Uitstootnorm voor elektrische auto’s

Onze vrienden van de Europees Commisie hebben namelijk nog een slak gevonden om zout op te leggen. Want al heeft een EV geen uitlaat waar vieze luchtjes uitkomen, dat wil niet zeggen dat het geen vervuilende monsters zijn. Er komt namelijk nog altijd genoeg viezigheid van die auto’s af.

We hadden het er laatst al over; het gaat hier om fijnstof en microplastics. Want al verbrandt de gemiddelde Tesla vrij weinig benzine om vooruit te komen, ze moeten wél stoppen en het is ook fijn als ze al het vermogen op de weg krijgen middels de banden. En dat levert slijtage op.

Alleen al in Europa komt door deze slijtage 500.000 ton aan microscopisch kleine deeltjes vrij in het milieu, schatten onderzoekers. En daar moet als de dolle donder iets aan gedaan worden, vinden ze in Europa. Maar wat precies?

Filters om het fijnstof op te vangen?

Tja, daar zijn de baantjesjagers geleerden in Brussel nog niet helemaal uit. Want zoals we al zeiden, het is op zich prettig als een auto kan stoppen op de momenten dat dit nodig is en het is ook fijn als ze niet bij de minste of geringste bocht in de berm terecht komen. Dus remmen en banden blijf je nodig hebben.

En er zijn dan wel al filters ontwikkeld die het fijnstof opvangen, maar die zijn niet alleen nog niet uitontwikkeld, het zijn ook lelijke en lompe apparaten. Maar je weet, ook al werkt het niet, de EU is nooit te beroerd om het dan alvast maar te verplichten.

Met 1 klein kantpuntje, de verplichting gaat niet direct in. Want pas over 2 jaar komt Brussel met een rapport waarin meetmethodes voor deze uitstoot in kaart worden gebracht. Maar daarna ben jij met je EV ook gewoon een vieze vervuiler die keihard moet worden aangepakt. Althans, als de EU net zo te werk gaat als normaal…

Dat je het maar even weet…