Autoblog Garage: introductie Maserati GranTurismo MC Stradale

Een nieuwe toevoeging uit Italië in de Autoblog Garage, de Maserati GranTurismo MC Stradale!

Toen ik 1 januari 00:00 aan mijn goede voornemens dacht had ik ook niet in mijn hoofd om dit jaar zoiets exotisch als een GranTurismo MC Stradale te kopen. En toch komt deze brok emotie op wielen naar Nederland toe. Ik ben u een uitleg verschuldigd. Komt ‘ie.

Wij petrolheads doen dingen met auto’s die de gewone man nooit zal begrijpen. Het feit dat we vrolijk worden van de geur van benzine, of nieuwe velgen onder onze auto’s. Of auto’s kopen die eigenlijk helemaal nergens op slaan, behalve dat we het gewoon heel erg leuk vinden.

Petrolheads

De Autoblog redactie bestaat stuk voor stuk uit mensen die deze afwijking hebben en dat maakt het een mooi clubje. Jij, de lezer, hebt als het goed is min of meer dezelfde mening op dit vlak. Auto’s zijn over het algemeen meer dan mobiliteit om je van A naar B te brengen.

Het autolandschap is de afgelopen jaren behoorlijk anders geworden. De komende jaren zal de versnelling naar elektrisch alleen maar toenemen. Moderne auto’s van nu zijn, mede door strenge regels en wetten, eigenlijk niet meer zo leuk -uitzonderingen daargelaten- als pak hem beet 10 jaar geleden. Bij mij en ook bij vele anderen leeft het gevoel: now is the time. Nu kunnen we nog echt genieten van onze dino’s op wielen.

Mijn wagenpark bestond tot de zomer van dit jaar enkel uit een Audi S3. Ik was super tevreden met deze hot hatch en had deze helemaal naar mijn smaak gemaakt. Het complete verhaal hebben jullie kunnen volgen in het Autoblog Garage dossier van de Audi S3.

Eerder dit jaar namen we een Mijn Auto video op van de Audi S3. Zittende naast @wouter liet ik al tussen neus en lippen door weten te denken aan een opvolger. Een echt leuke auto om te rijden. De S3 is een topwagen, begrijp me niet verkeerd, maar het is geen auto die je kippenvel geeft of je doet omkijken na het parkeren. Het blijft oneerbiedig gezegd een hele snelle Audi A3.

Het idee kwam naar boven om de S3 deze zomer te verkopen. Mede doordat Michael van zijn Lexus IS250 afwilde. Dat hele verhaal heb je kunnen lezen in de Autoblog Garage Lexus update. De S3 werd dus verkocht en de Lexus is mijn zeer plezierige daily geworden. Maar er moest wel iets leuks naast komen natuurlijk.

In de Mijn Auto video en nota bene in mijn laatste Autoblog Garage artikel hintte ik er al duidelijk naar. De volgende auto moest maar een Porsche worden. Een 911 of een Cayman. Gelukkig ben ik niet de enige in mijn familie met benzine in het bloed. Mijn pa en broer delen diezelfde passie. Zo kwam het dat ik met die ouwe van me eens koffie ging drinken bij Porsche Centrum Rotterdam. Om te kijken bij een Cayman GT4. Het idee was dan om eventueel samen een auto te kopen.

De aankoop

Ik was wel verliefd op deze heerlijk sturende auto. Mijn pa (een Lotus Evora-rijder), nee die was niet overtuigd. Zo’n lage auto en het feit dat drempels met chirurgische precisie genomen moesten worden om schade aan de voorzijde te voorkomen zag hij niet zitten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een 911 heeft de GT4 geen (optionele) nose lift.

Het idee verdween in de prullenbak en ik ging rustig verder kijken wat er dan maar moest komen. De doordeweekse avonden werden gespendeerd op Marktplaats en veilingsites. Tot ik plots een Maserati GranTurismo MC Stradale tegen het lijf liep op Collecting Cars.

Mijn pa was niet zo enthousiast. Tja, als je hart sneller gaat kloppen van lightweights zoals de Lotus dan is zo’n obesitas Maserati inderdaad heel wat anders. Gelukkig heb ik ook nog een broer. Een broer die wél enthousiast was. We hebben het al vaker gehad over het samen bezitten van een auto en nu is daad bij het woord gevoegd.

Het is niet de eerste keer dat er een TimeShare vehicle in de familie komt. In het verleden deelden mijn broer en vader een Lotus Exige S KomoTec. We wonen allemaal dicht bij elkaar, wat het delen van een auto wat makkelijker maakt dan wanneer je op flinke afstand zou wonen.

Ik heb altijd al een zwak voor deze auto gehad en het is natuurlijk een brok emotie uit Italië op wielen. Bij deze auto gaat het niet zozeer om de prestaties, maar om het gevoel dat de auto je geeft.

Wat is de MC Stradale?

De Maserati GranTurismo MC Stradale is de meest hardcore variant van de GranTurismo. Om de vergelijking te maken met Ferrari. Zie het als de 430 Scuderia van de F430 of de 599 GTO ten opzichte van de 599 GTB. Maserati wist 110 kg van het gewicht te snoepen ten opzichte van het standaard model. Desalniettemin is het met een rijklaargewicht van 1.845 kg zeker geen lichtgewicht auto.

De 4.7-liter atmosferische V8 kreeg er 10 pk en 20 Nm koppel bij. Daarmee komt het vermogen op 450 pk en 510 Nm koppel. 0-100 km/u verloopt in 4,6 seconden wat met de EV’s van vandaag de dag niet meer zo indrukwekkend is. De topsnelheid van 301 km/u is dat wel.

De motor is gekoppeld aan een gerobotiseerde handbak met flippers achter het stuur. De F1-transmissie die je ook zou kunnen herkennen van de Ferrari’s uit die tijd. Voor de MC Stradale is zowel de hard- als de software van de bak aangepast. In Race schakelt de transmissie in 60 milliseconden op. Net zo snel als Ferrari 430 Scuderia en 599 GTO. Het opschakelen verloopt met dramatische klappen en is absoluut niet zo vloeiend als de automaten met dubbele koppeling van vandaag de dag. Dat maakt het ook zo leuk, dat theater.

De Stradale heeft een uitlaat met kleppensysteem. In Sport rij je met de kleppen dicht en gaan ze pas open bij 4.500 tpm. In Race staan de kleppen altijd open. De Italiaanse autofabrikanten wisten in die periode altijd een stukje magie naar de uitlaten te brengen en daar is de MC Stradale geen uitzondering op. De V8 is een ware symfonie voor de oren. Dit exemplaar is voorzien een Larini X-Pipe voor een betere flow. Gemeten op de dyno levert dit exemplaar 473 pk en 514 Nm koppel.

Dit exemplaar

Over wat voor Maserati GranTurismo MC Stradale hebben we het eigenlijk? Het is er eentje van de eerste lichting en kenners weten dan wat ik bedoel. Maserati produceerde uiteindelijk twee varianten van de Stradale: een hardcore versie met de gerobotiseerde handbak (Ferrari/Maserati F1 transmissie) in de jaren 2011 en 2012. Vanaf 2013 kwam er een Stradale met wat softere trekjes: een achterbank en een traditionele ZF automaat met koppelomvormer.

Het werd daarmee een veel comfortabelere auto. De eerste lichting is met 497 exemplaren niet alleen exclusiever, maar door zijn rauwe randje ook de meer gewilde variant. En dat zeg ik niet alleen omdat ik bevooroordeeld ben ;).

Deze MC Stradale in de Autoblog Garage is uitgevoerd in de kleur Grigio Touring met een Nero interieur. De eigenaar heeft de auto gewrapt in dezelfde kleur als de auto (huh, ja echt), maar dan met een matte finish. Daarnaast zijn er wat rode details toegevoegd en zijn de kleuren van de Italiaanse vlag in de grille te vinden. Of dit allemaal zo blijft? Geen idee. Het geeft stof tot nadenken.

Opties

De Maserati GranTurismo MC Stradale kwam ‘kaal’ al aangekleed uit de fabriek rollen. Denk bijvoorbeeld aan standaard carbon keramische remmen. Toch kon je optioneel het één en ander aanvinken. Juist die opties maken het leuk, want het kan een exclusieve auto nog exclusiever maken. Dit was ook een reden voor mij/ons om voor dit exemplaar te gaan. Deze Stradale heeft alle opties die je niet altijd ziet op deze modellen. Met dank aan Maserati dealer Louwman Exclusive voor het in kaart brengen van de originele optielijst! Enkele highlights:

Carbon fiber aero pack

Carbon interieur pack

Carbon leder stuurwiel

Carbon leder alcantara kuipstoelen

Rolkooi met 4-puntsgordels

De Maserati GranTurismo MC Stradale uit de Autoblog Garage werd oorspronkelijk afgeleverd in de Verenigde Arabische Emiraten. De volgende eigenaar importeerde de MC naar België en de derde eigenaar is in Zweden woonachtig. Nu komt de auto naar Nederland en daarmee is ons kleine landje binnenkort een MC Stradale rijker.

Van Zweden naar Nederland

De auto is gekocht in Zweden. Oftewel, de Maserati moest nog naar Nederland gehaald worden. Op transport zetten was een mogelijkheid. Helaas is het topdrukte binnen de transportwereld, waardoor enkele weken wachten de enige mogelijkheid was. Daar had ik geen zin in.

Samen met mijn broer zijn we op een maandagochtend naar Zweden gereden. De reis van dik 1.200 kilometer verliep voorspoedig. Diezelfde avond zaten we met de eigenaar te genieten van een lekkere biefstuk in een fraai restaurant. De overdracht was wat dat betreft super.

De eigenaar had zijn Stradale verkocht omdat er een Ferrari F12berlinetta was aangeschaft. De F12 stond er ook en hij stelde voor om een stukje te toeren. Wij in de MC Stradale, achter hem aan in de F12. Een betere proefrit kon ik me niet wensen. Met zonsondergang rijden op verlaten Zweedse B-wegen in een bosrijke omgeving. Geweldig!

De volgende ochtend vertrokken we weer vroeg naar Nederland. Daarmee zijn meteen de eerste 1.000+ kilometers, door Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland, een feit. Het is een waar genot om met de auto te rijden en gedurende de reis hadden ik en mijn broer een smile van oor tot oor. Ondanks het wellicht hardcore uiterlijk van Stradale is het een enorm comfortabele wagen. Het GT-karakter is zeker gebleven.

Het is bijna crimineel om over de Stradale te schrijven en niet het geluid te delen. De allereerste keer dat ik de auto startte is memorabel op video vastgelegd. Het fragmentje kun je hieronder bekijken.

De volgende stap is het importproces doorlopen om er uiteindelijk een Nederlands kenteken op te plakken. Wordt vervolgd!

Deze auto’s staan in de Autoblog Garage: