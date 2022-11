Ontslag Binotto aanstaande, opvolger bekend

Het silly season is er natuurlijk ook voor teambazen. Het ontslag voor Binotto zou aanstaande zijn.

Teambaas zijn voor Ferrari is net zoiets als trainer worden bij Feyenoord. In principe kun je nooit aan de hoge verwachtingen voldoen. Als je in de top 3 eindigt, lever je een toppresatie, maar de fans verwachten eigenlijk de winst om het kampioenschap. Sinds Schumacher, Todt en Brawn niet meer aanwezig zijn, is het niet even stabiel bij het team uit Maranello.

Mattia Binotto zwaait nu vier jaar lang met de scepter. Hij nam het over van Maurizio Arrivibene (beter bekend als Arie Van Benen). Sindsdien is Ferrari niet echt veel op geschoten. Onder Arrivibene werd Ferrari tweede (2015), derde (2016), tweede (2017) en tweede (2018). Arrivibene werd begin 2019 ontslagen ten faveure van Binotto die het dus uiteindelijk niet heel veel beter heeft gedaan: tweede (2019), zesde (2020), derde (2021) en nu nog tweede, alhoewel Mercedes grote stappen maakt.

Ontslag Binotto

Bij Ferrari zijn ze het helemaal zat, aldus Gazetto Dello Sport. Dit betekent dat Binotto met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid moet wieberen. De opvolger is ook al bekend. Dat is hoogstwaarschijnlijk Frederic Vasseur. Daar zijn een paar logische verklaringen voor. Ten eerste is hij meer een racer en manager, terwijl Binotto voornamelijk een techneut is.

Ook is de relatie tussen Leclerc en Vasseur erg goed. Leclerc wordt gezien als het wonderkind bij Ferrari en het schijnt dat hij wat meer moeite heeft met het management op dit moment. Bij Alfa Romeo debuteerde de toen nog piepjonge Charles Leclerc en was Vasseur zijn teambaas. Die twee kunnen goed door een door.

Als derde reden: het contract met Alfa Romeo en Sauber loopt af, daar gaat Audi aan de slag. Wellicht dat ze bij Audi een eigen teambaas willen stellen. Het is zeker dat Audi meer zijn stempel gaat drukken op Sauber dan dat Alfa Romeo deed (dat is kort door de bocht gezegd gewoon een hoofdsponsor).

Waarom moet hij weg?

De redenen voor het ontslag van Binotto zijn talrijk. Maar het is volgens de roze sportkrant voornamelijk de manier waarop ze de titelstrijd hebben verloren. In de eerste helft van het seizoen had Ferrari overwegend de snellere auto. Sowieso in de kwalificatie en vaak ook in de race.

Wegens technische malheur, tactische missers en rijdersfouten won concurrent Red Bull met zeer ruime voorsprong de rijders- én constructeurstitel. Kortom, eigenlijk gaat het precies zoals je mag verwachten met een techneut als Binotto: de auto is goed, de rest is nogal wankel.

