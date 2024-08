Autoblog Garage: nog meer Golf GTI-vakanties

Een klein dagje uit en een grote vakantie met de Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage. Met een nogal spannend begin.

Eén van de redenen dat ik toch wat comfort zoek in een dagelijks auto is omdat de auto in kwestie de vuurdoop van een roadtrip aan moet kunnen. Daar is het weer tijd voor! Dit keer stond er een gigantisch plan in de agenda en toevallig het weekend ervoor ook een leuk dagje uit. En aangezien een verslag daarover een mooie manier is om de ins en outs door te nemen – en een mooi vervolg op die van vorig jaar is – bij deze de trips die gemaakt zijn in juli met de Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage.

Het (rampzalige) begin

Zoals gezegd: twee plannen. De eerste was een dagje heen en op dezelfde dag weer terug en wel naar een belangrijke plek voor mijn Golf: Wolfsburg. Het walhalla van VW, gebouwd rondom de fabriek waar mijn auto in 2005 van de band rolde. Daarna zou de Golf het hele eiland van het Verenigd Koninkrijk van dichtbij zien in een epische 5.000 kilometer lange roadtrip waar noord tot zuid wordt afgerezen. Vergeet niet dat de auto inmiddels 19 jaar en 330.000 kilometer oud is. Maar het is mij nog nooit gebeurd dat ‘ie stil komt te vallen, dus ik heb er alle vertrouwen in.

…te vroeg gejuicht. De woensdag vóór beide trips, nota bene de laatste dag van mijn niet-Autoblog-werk, ging het mis. Bij het optrekken naar 100 km/u om de A28 op te komen, wat meestal met een koude motor moet en dus absoluut niet op GTI-tempo gaat, schakelde ik van drie naar vier en dat ging gepaard met gestotter, gepuf, verlies van power en een knipperend motorstoringslampje. De motor voelde alsof hij zichzelf aan gort ging draaien en omdat het gebeurde tijdens het schakelen vreesde ik het ergste. Maar eerst even richten op het feit dat je tijdens de beginnende ochtendspits met een potentieel geruïneerde motor stilstaat op de snelweg (wel op de vluchtstrook, maar dan nog). Twee dingen die handig zijn om te weten:

Je hebt in Nederland het recht om naar een veilige locatie gesleept te worden als je auto het begeeft en Rijkswaterstaat dan wel de dichtstbijzijnde berger zal dan zo snel mogelijk reageren om je langs de snelweg op een veilige plek te zetten;

Ik belde ANWB, maar Rijkswaterstaat zegt dat je in deze situatie gewoon 112 mag bellen.

Gelukkig was de weginspecteur van de Rijkswaterstaat toevallig al onderweg richting de A28 en ook de berger was er binnen enkele minuten, waardoor ik nog geen 20 minuten stil heb gestaan. Wel met onderstaande tafereel als gevolg, voor menig autoliefhebber een droevig gezicht om je auto achterop gezet te zien worden op een gele Mercedes Atego (of zoals @willeme’s Alfa 159 het noemde: de hulpmotor).

Extreem veel geluk

Veilige plek bereikt, ANWB ter plekke. Die merkte tijdens het uitlezen dat het probleem was dat cilinder twee besloot om niet meer mee te doen met de ontbrandingscyclus en ik dus tweehonderd meter heb gereden met ’s werelds eerste driecilinder Volkswagen Golf GTI (geen pretje). Theoretisch had het hele sleepspektakel dus niet gehoeven, maar weet dat maar eens en dan nog is het niet verantwoord. De ANWB-medewerker deed dan precies wat je altijd moet doen: alles wat voor ontbranding zorgt checken. Te beginnen met de bobines, die haal je er namelijk als eerste uit. Toen bobine 2 op de plek van bobine 1 werd gezet, deed cilinder 1 ineens niet meer mee. Kortom: de bobines waren aan vervanging toe. Ter plekke is er een nieuwe ingezet à 45 euro. En daarna liep ‘ie weer als een, nou ja, GTI met 3,3 ton op de klok. In ieder geval genoeg om thuis te komen.

Wolfsburg

Maar de bobines zijn per vier vervangen in het verleden en dus is het een kwestie van tijd voor de anderen het ook begeven. En dat gezeik wil je niet met een grote roadtrip die eraan komt. Kortom: tijd voor nieuwe bobines en ik heb besloten om voor een upgrade te gaan met NGK ‘Red Tops’. Daarover zo meer, want deze bestelde ik bij een gerenommeerd bedrijf dat levering binnen één werkdag beloofde. Top, het gebeurde op woensdag, donderdag bobines in huis, vrijdag ze erin wippen en zaterdag naar Wolfsburg. Helaas liet dit bedrijf tot en met maandag niks van zich horen en kon ik fluiten naar mijn bobines. Daar kom je dan vrijdagavond achter. Jammer.

Het bobine-verhaal pakken we zo even op, voor nu moet je weten dat ik halsoverkop een reserve-bobine heb gevonden (dan heb je een back-up) en met drie wellicht op sterven na dode bobines ben ik met een goede vriend toch naar Wolfsburg gereden. Niet alleen een soort bedevaartsoord voor mijn Volkswagen Golf GTI, ook staat het daar momenteel helemaal in het teken van 50 jaar Volkswagen Golf. We begonnen bij het museum.

In het museum kun je genieten van de gehele historie van VW. Kever, Golf, Passat, Scirocco: allemaal staat er wel een geniale versie van. Persoonlijke highlights zijn de Golf Speed, wat ik nog steeds een fascinerende editie vindt, en de Iroc Concept die later de Scirocco zou worden. Een perfect voorbeeld van een auto die nét zo gewijzigd is voor productie dat de extra ruige randjes verdwenen. De uiteindelijke Scirocco is een toffe bak, maar de Iroc was echt nog veel toffer.

Autostadt

Dichter bij het museum van VW heeft het merk echter Autostadt neergezet. Dit is een soort park waar alles Volkswagen is. Exposities, een soort automuseum, verschillende ‘paviljoens’ voor elk VAG-merk waar wat nieuwe modellen staan (waar je dan ook even in kan zitten enzo), dat soort werk. Genoeg te zien. Helaas was één van mijn favoriete concepts even op vakantie: de W12 Nardò.

GTI W12-650

Geeft niet, er waren twee goedmakertjes. De eerste is dat ter ere van 50 jaar Golf ze de kwaadaardige tweelingbroer van de W12 Nardò uit het archief hebben gehaald: de Golf GTI W12-650. Men neme een 5 GTI zoals die van mij en legt die epische W12-motor van VW áchterin. Een soort geflipte Sport Clio V6 en dat is al een geflipte auto. Als je zo dichtbij kan komen vallen een paar dingen op en let op: hiervoor moet je echt een nerd zijn. Zo zijn de ‘Detroit’-velgen van de Golf GTI normaliter 18 inch groot, voor de W12-650 zijn ze vergroot naar 19 inch om de gargantueske remmen te huisvesten. Ook heeft de W12 geen achterklep, dus heb je de scheiding tussen beide ‘rondjes’ in de achterlichten zoals op een normale 5 niet nodig. De W12-650 heeft daarom compleet op maat gemaakte uit één stuk bestaande achterlichten. Dat, in combinatie met het feit dat eigenlijk niks uitwisselbaar is met een normale Golf, bewijst dat VW echt niet over één nacht ijs ging. En dat voor een auto die never nooit in productie zou gaan.

Bestverkochte Volkswagen

De andere highlight was het genieten van de bestverkochte VW ter wereld. Dat is niet de Golf, niet de Kever, maar de curryworst! Ja, Volkswagen verkoopt meer van deze worsten dan auto’s per jaar, en de Volkswagen-worst (en de ketchup) hebben een onderdeelnummer. Dit culinaire uitstapje van VW kan je nuttigen in het restaurant, inclusief pittige kruiden, een klodder curry (duh) en frites met een niet zo zuinige klodder mayo. En de grap is? Zelfs los beschouwd van het geinige feit dat het een Volksworst is: hij is echt briljant lekker. Mochten de auto’s van Volkswagen het niet halen, dan zal het vast goed komen met VW als vleesproducent.

Bobinestress

Wolfsburg is zo’n 380 kilometer heen en dus ook 380 kilometer terug en ja, mijn rechtervoet werd af en toe een beetje zwaar. Het blijft de Autobahn. En je vergeet bijna dat ik dat deed in een ietwat gewonde Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage. Oh ja. Ik heb net voor vertrek nog wel even onze grote vrienden bij Amazon kunnen gebruiken om vier bobines te vinden. Die er in wippen is kinderspel, ik heb het de ANWB-man nog zien doen.

NGK

Er is mij al eens aangeraden om iets pittigere bobines te monteren. Gechipte motoren vinden dat fijner. Ik kan geen direct verband vinden tussen het zijn van een gechipte motor en het falen van de bobines, maar helemaal met een grote trip voor de deur wil je gewoon veilig zijn. Vandaar dat ik niet heb gekozen voor standaard bobines maar de NGK ‘Red Top’-bobines. Deze noemt men in de volksmond ook wel eens ‘R8-bobines’, want ze zijn qua pittigheid vooral bedoeld als alternatief voor de bobines in de dikste VW-motoren. De V6-motoren uit de Touareg, de V8’en van de, eh Touareg en Phaeton, maar dus ook de V10 uit de Gallardo en R8. Toch passen ze perfect op vrijwel elke VAG-motor en is het een populaire keuze om bijvoorbeeld mijn EA113 (en alle 2.0 T(F)SI-blokken) of de 1.8 20V beter te laten lopen.

Ja, ik weet dat de oliedop ondersteboven zit: lang verhaal.

Zo, tot zo ver de bobine-ellende. De auto is klaar voor de epische Engeland-roadtrip. Maar die houd je even van mij tegoed, anders wordt dit een erg lang stuk. En dat is beter voor jullie concentratieboog ;)

