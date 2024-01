Autoblog Garage: 1 jaar Volkswagen Golf GTI van Loek

Het is alweer een jaar geleden dat ik een Volkswagen Golf V GTI kocht. Rot dat ding van ellende al eens uit elkaar, of is het een verrassend fijne auto gebleken?

Op 16 januari 2023 deed ik iets wat ik nooit had verwacht. In ieder geval niet al zo snel. Namelijk een Volkswagen Golf V GTI kopen. De oplettende kijker heeft wellicht door dat 16 januari inmiddels al een jaar geleden is. Eén jaar lang rijden in wellicht de goedkoopste en één van de meest ervaren Vijf GTI’s van Nederland, wat leer je daarvan?

In het kort

We gaan het zo hebben over alle leuke avonturen die de GTI mij heeft gebracht, maar eerst even algemeen over de auto. Over het algemeen ben ik nog steeds erg positief over de Golf. Je zou zeggen dat het gaat wennen na een jaar lang dagelijks rijden, maar ik kijk erg vaak nog een keer om naar die briljant mooie rode Golf waarvan ik mijzelf eigenaar mag noemen. Dan kunnen we wel concluderen dat hij nog bevalt, toch?

Dat is ook eigenlijk de graadmeter voor mij. Toen ik ging zoeken naar een vervanger voor mijn Clio merkte ik dat ik de connectie met de Clio wat verloren was. Dan worden de dingen waar je geen fan van bent ineens uitvergroot en de dingen waar je van houdt bestaan dan eventjes niet meer. Met de Golf is dat precies andersom. De kwaaltjes, waarvan ‘ie er toch wel een paar heeft, vergeet ik direct als ik ofwel geniet van hoe mooi ‘ie is ofwel even de motor zijn sporen geef.

Wat bevalt

Om even een lijstje te maken van goede en slechte zaken, daarvoor begin ik even bij het goede. De uitvoering bevalt mij nog steeds opperbest. Tornado Red exterieur, originele ‘Detroit’ vijfspaaks velgen, vijfdeurs, schuif/kanteldak: zo moet ‘ie zijn. Deze auto bewijst dat ik nooit meer als dagelijks vervoer een driedeurs wil en de ruimte van een hatchback is erg fijn.

Ook het zijn van een Golf bevalt mij erg goed. De Clio is toch een wat kleine auto, de Golf voelt altijd aan als een flinke, volwassen auto. Bovendien betekent het ook dat de zitpositie erg fijn is. Geen problemen met lengte, hoog genoeg als je wil maar toch lekker laag voor die ietwat sportieve momentjes. Maar denk je even de GTI-dingen weg, dan heb je een zeer fijne reisgenoot onder de bips. Sinds ik mij heb aangesloten bij @willeme’s filosofie om niet meer (te) hard te rijden, staat er gemiddeld 1 op 14,5 op het dashboard van de Golf GTI.

Toch kun je heel makkelijk de schakel omzetten naar standje GTI. Power went en zo verbluffend als toen ik ‘m net had is het allemaal niet meer. Pas als je overstapt naar een minder krachtige auto merk je weer hoe fijn het is om optioneel 250 pk onder je rechtervoet te hebben. Even snel gas geven om in te voegen blijft wel een fijne optie. Maar ook qua bochtenwerk heb ik niks te klagen. Zoals te lezen viel in mijn vakantieverslag is een B-weggetje pakken altijd lol trappen. Die twee uitersten gecombineerd in één auto bevalt opperbest.

Wat niet bevalt

Ik kan nu een beresaai lijstje maken van alles wat Volkswagen wellicht in 2005 beter had kunnen ontwerpen in de Golf of de GTI. Zoals dat als je de cruise control aanzet, je niet precies kan zien op welke snelheid je hem hebt gezet. Of dat ik eigenlijk liever het verbruik in km/l zie in plaats van l/100km. Of het gebrek aan (handige) bekerhouders waardoor je altijd het spelletje ’trek ik nu zo hard op dat m’n blikje cola omvalt’ speelt. Dat zijn dus toch een paar zaken, maar het mag eigenlijk geen naam hebben. Er is vrijwel niks wat ik pertinent een designfout vind die mij dagelijks stoort, behalve dus dit soort kleine dingetjes waar je af en toe bij denkt ‘dat had beter gekund’.

Wat minder bevalt aan mijn exemplaar is over het algemeen de staat. Ja, hij oogt wat moe. Hij haalt de ‘5 meter check’ nog, maar het lijstje zaken die van oudheid en/of gebruikssporen hebben is wel lang aan het worden. Blanke lak die her en der loslaat, steenslag voorop, velg/stoeprandschade, instapschade aan de stoel, bekraste plastics, krakende dashboarddelen, een doorgezakt dakhemeltje wat her en der geniet zit: ja, het is een inmiddels 323.000 km en 18 jaar ervaren Golf. Dit kan je voorkomen en fabrieksnieuw maken, maar dat loopt voor mijn originele aankoopbedrag wel heel heftig in de papieren. Waar ik wel blij mee ben: behalve op een paar ‘gebruikelijke’ plekken (wielkast voor na een kleine schade, onder het logo op de achterklep) is er geen roest te bekennen op de carrosserie.

Doet ‘ie het nog?

Ja! Maar dat is eigenlijk de verkeerde vraag om te stellen.

Is ‘ie kapot gegaan?

Ja! Zoals eerder aangegeven is er dus al een keer een N80-klep vervangen en heb ik twee keer een olielampje gehad. Dat waren echter vrijwel geen kostenposten. Iets heftiger is het enige *afkloppen op hout* wat tot nu toe echt ervoor heeft gezorgd dat de Golf even een half weekje buitenspel stond. De remmen achter maakten namelijk een hels kabaal. Tenminste, rem. Je moet echter schijven (die vervangen moesten worden) niet aan één kant repareren.

Het probleem zat ‘m uiteindelijk in de remklauw linksachter. Die was een beetje vastgeroest, waardoor de remblokken te lang en te dicht tegen de schijven zaten. Dat heeft ervoor gezorgd dat de remschijven, die al meerdere keren bijgeslepen waren, te snel zijn gaan slijten. De remblokken en remklauwen waren nog te redden, maar de schijven konden bij het vuilnis. Voor 330 euro (arbeid incluis) zitten er twee gloednieuwe Bosch-schijven achterop.

Ook een beurt en apk voor de Golf GTI heeft mij even 663 euro gekost. De achterbanden hadden nét te weinig profiel voor een valide apk en officieel zijn de oranje stadslampjes ook niet legaal. Da’s mooi, want ik wilde die toch al eens vervangen. Ook was de nokvolger aan vervanging toe: da’s een klein dingetje, maar kan een hoop ellende voorkomen. Daarmee zijn er in december nieuwe banden, nieuwe remmen, een nieuw brandstoffilter, nieuwe olie en een nieuwe nokvolger allemaal op het lijstje gezet. Kost wat, maar daarmee houd je de auto levend.

Klein zeer

Er zijn overigens ook wat zaken die kapot zijn, maar waar ik waarschijnlijk niks aan ga doen. Te gecompliceerd voor het feit dat het me eigenlijk niet zo stoort. Zo werkt het slot op de deur rechtsachter niet. Dat zorgt ervoor dat je de keuze hebt: van het slot en kunnen gebruiken als deur, maar dan kan ‘ie niet op slot met de centrale vergrendeling. Dus ik kies voor optie twee: dan zit ‘ie altijd op slot, maar kan de deur van buiten ook niet open. Ietwat onpraktisch en het zorgt ervoor dat ik een soort Hyundai Veloster heb.

Het schuifdak, al vind ik het nog steeds een fijne optie, heeft heel soms de neiging om open te gaan. Op de kantelstand, gelukkig. Het is nog nooit nat geworden binnen. Het is niet verschrikkelijk, maar gewoon dicht blijven is natuurlijk fijner. Oh ja, en de USB-poorten van het scherm zijn nog steeds kapot, waardoor ik er nog steeds geen CarPlay op kan draaien. Of het de moeite waard is om dit scherm op te lappen, of een nieuw scherm erin te laten zetten, moet ik nog even bedenken.

Nog een vakantie

Na het tripje naar het Verenigd Koninkrijk heeft de Golf nóg een tripje meegemaakt. Een toffe roadtrip naar Zweden. Kilometers vreten op de snelweg dat kan de GTI wel, maar ook drie man, kampeerspullen voor drie man en alles daaromheen past gewoon achterin. De kleine weggetjes in Zweden waren erg leuk om aan te vallen met de Golf GTI, de karresporen naar nationale parken waar alleen wat kiezeltjes liggen in plaats van asfalt vond ‘ie minder.

Desalniettemin weer 3.500 kilometer probleemloos afgelegd. De reis begon in Malmö, toen door naar Ed (net boven Gotenburg, naast de Noorse grens) waar de camping was, toen terug via Fredericia in Denemarken en vanuit daar immer gerade aus via Duitsland van Denemarken naar Groningen geplankt. Er was niet heel veel planken bij in verband met de drukte, maar vrijwel probleemloos even de 200 aantikken lukt bijna té makkelijk.

De vakantie was vooral genieten van de Zweedse natuur, maar er was tijd voor twee auto-gerelateerde tripjes. De eerste ligt net buiten Gotenburg. Daar heeft Volvo hun officiële museum. Een briljante trip door hun verleden, van Kattenrug naar Amazone, van P1800 naar 480ES, van 850 T-5R tot XC90. Er was zelfs een tijdelijke expositie over de Volvo S60 Polestar en alles wat ertoe leidde om die Volvo-sportsedan te bouwen, van de PCC-modellen op basis van de S60/V70 tot de Heico HS8 tot de S60 Polestar toen de bedoeling was om ‘m 500 pk te geven.

De andere trip was ook niet ver weg van Ed: het pittoreske Trollhättan. De thuisbasis van Saab. Ook al is Saab failliet en is het restant van het merk in handen van NEVS, het officiële Saab-museum is nog steeds een plek gevuld met officiële Saab-memorabilia en natuurlijk hun auto’s. De allerlaatste Saab 9-3 is daar geëindigd, net als de allerlaatste Saab 9-5 YS3E en zelfs één van de 27 Saab 9-5 YS3G SportCombi’s. Het museum is veel kleiner dan dat van Volvo – oneerbiedig gezegd is het één grote loods – maar het zo mooie en zo gedoemde verhaal van Saab wordt erg mooi verteld.

Geld

Goed, even de saaie zaken qua eigenaarschap behandelen met wat cijfertjes. In één jaar tijd is er het volgende gebeurd aan de Golf:

N80-klep vervangen + 33,50 incl. montage;

Kleine beurt 312.000 km: +/- 130 euro incl. arbeid;

Airco gerepareerd: tweedehands compressor + koudemiddel: +/-190 euro incl. montage;

Remschijven achter vervangen + remklauw gerepareerd: 330 euro incl. montage;

Kleine beurt 323.000 km + apk (incl. banden vervangen): +/- 660 euro incl. arbeid.

Al met al dus toch bijna 1.350 euro die je kwijt bent aan de goedkoopste Golf V GTI van Marktplaats, maar voor dat geld is er ook wat zekerheid voor de komende paar jaar gekocht. Overigens zit de prijs van superplus weer zo rond de twee euro per liter en daar lust de GTI zo’n driekwart tank per twee weken van (ongeveer 100 euro per 14 dagen). Dat klinkt duurder dan de Clio (en is dat onder de streep ook), maar de Golf is warempel ietsje zuiniger.

En nu?

Als petrolhead zit je eigenlijk altijd al met je kop bij de opvolger voor je huidige auto. De Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage gaat ooit weer weg, dat moet eigenlijk bijna wel. Dat moment is echter nog niet hier. Ik ben nog elke dag blij ermee, hij wordt per dag tijdlozer en dit jaar zou ik juist de gelegenheid hebben om wat cosmetische zaken aan te stippen. Ja, er zijn een paar auto’s die ik graag zou willen kopen in plaats van de Golf, maar nog niet voor het budget waarvoor ik deze nu nog rijdende kan houden. Tot die tijd blijf ik lekker op mijn rode wolk.

