Autoblog Podcast#77: Minister Madlener + meer BMW en Porsche

Ja het is weer tijd voor een nieuwe Podcast, nummer 77 alweer. Alle fans van Nicolas moeten we nog even teleurstellen, want hij is er deze week nog niet. En voor zoals Nicolas zijn werkzaamheden is ook nu Michael dus weer de invaller, samen met vast host Wouter.

Deze week was Wouter samen met de BNR Autoshow crew te gast bij Minister Barry Madlener van IenW. Dus het ging daar natuurlijk over 130 km/u rijden, maar ook over tolheffing en andere zaken. Wouter vertelt in de podcast hoe de eerste ontmoeting met Madlener ging.

Daarnaast kwam Wouter bij de studio aanrijden met een Hyundai terwijl Michael een Audi Q6 op de stoep parkeerde. Verder moeten we het natuurlijk even hebben over de Porsche 930, de Porsche 911 Turbo waar Wouter deze week mee reed. Never meet your Heroes, of gewoon toch erg leuk?

Dit alles en meer in de podcast. Die je natuurlijk ook gewoon kunt luisteren op Apple Podcast of op Spotify.