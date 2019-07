Zoveel betaal je voor een normale elektrische hatchback

Het begint nu wel heel erg dichtbij te komen.

Elektrisch rijden is de toekomst, zei een wijs man ooit. Dat zou wellicht kunnen kloppen, maar elektrisch rijden is ook bijzonder duur. Ja, dankzij veel subsidies, belasting-regelingen en vrijstellingen lijkt het relatief goedkoop.

Met name de leaserijder zal dit kunnen beamen, doordat deze voordeel ondervindt van een zeer gunstig bijtellingspercentage. Heel erg gaaf zo’n Audi e-tron of Tesla Model 3, maar relatief betaalbaar is voor velen nog altijd absoluut niet betaalbaar. Gelukkig komen er kleine en goedkopere elektrische auto’s bij. De Renault Zoë was er al een tijdje, maar er is nu ook een Kia e-Niro of een Peugeot 208 e.

Prijs Opel Corsa-e

Nog een elektrisch alternatief is de Opel Corsa-e. Dat is de elektrische versie van de gloednieuwe Opel Corsa. Daarvan is de instapprijs nu bekend en eerlijk is eerlijk: het gaat de goede kant op. De uitstootloze Corsa-e is er namelijk vanaf 30.999 euro. In tegenstelling tot de Corsa met benzinemotor heeft deze Corsa standaard airconditioning. Verder beschikt deze over AppleCarplay, cruise control en keyless start. Een stukje luxer is de Corse-e Launch Edition. Deze is voorzien van onder meer een uitgebreid navigatiesysteem, 17″ velgen, digitaal instrumentarium, two-toen lak en LED-koplampen. De prijs daarvan was al bekend, namelijk 34.999 euro. Voor meer informatie over de Launch Edition, zie dit artikel.

Leaseprijs Opel Corsa-e

Uiteraard is het ook mogelijk om de Opel Corsa-e te leasen. Dat kan op twee manieren. Het zakelijke leasetarief is 399 euro per maand. Dat is op basis van 60 maanden en 10.000 km per jaar. In dit geval geldt die 8% bijtelling. Private lease is uiteraard ook mogelijk. Dan kost de Opel Corsa-e 459 euro per maand, eveneens op basis van 60 maanden 10.000 km per jaar.

Levering Opel Corsa-e

De elektrische Opel Corsa is op dit moment te bestellen. De levering start in het voorjaar van 2020. In dat geval gaat het om de Corsa-e Launch Edition. De ‘gewone’ Corsa-e Editions zullen een half jaar later, in het derde kwartaal dus, geleverd gaan worden.

Prijzen concurrentie Opel Corsa-e

De Opel Corsa-e is een heel interessante auto met zijn vanaf prijs. Jazeker, 31 mille is alsnog een heleboel geld voor een B-segment hatchback, maar de verschillen worden kleiner. Het is een beetje lastig vergelijken qua concurrentie, daar bij sommige auto’s de uitrusting en prestaties nogal afwijken.

Hyundai Ioniq Electric Comfort – € 34.295

Nissan Leaf 2.Zero Visia – € 34.890

Peugeot 208-e – € 36.250

Renault Zoe R90 Lige – € 32.940