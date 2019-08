Autoblog Gemist: de 5 video’s van deze week

Een MINI met meer dan 300 pk, de BMW 3 Serie met een stekker is terug. Dat en meer in het video overzicht van deze week.

Maandag – MINI JCW Clubman rijtest

Een praktische Clubman (met de twee achterdeurtjes) in een John Cooper Works-uitvoering. Dat is dolle pret, want dat betekent 306 pk onder je rechtervoet! Lees de rijtest HIER en/of bekijk de video hieronder.



Dinsdag – Volkswagen T-ROC Cabrio

Het was geen 1 april. Volkswagen komt écht met een cabrio op basis van de T-ROC. Casper maakte kennis met deze open crossover in een gelikte studio.



Dinsdag – BMW 330e rijtest

De huidige generatie BMW 3 Serie komt er ook als plug-in hybride, net als zijn voorganger. Wouter ging met deze 330e op stap, want hoe interessant is deze stekkerauto eigenlijk?



Vrijdag – Porsche 964 RAPH LW1

Een Porsche 911 en niet zomaar een 911. Een 964 met 450 pk en een sequentiële versnellingsbak. Dat is even zweten voor Wouter, die doorgaans moderne auto’s gewend is!



Zaterdag – Mijn Auto: Mercedes SLK 55 AMG van Martijn

Het leek Mercedes ooit een goed idee om een dikke V8 in de SLK te proppen. De SLK 55 AMG was geboren. Een bijzondere cabrio met het geluid van een losgeslagen tijger. Bekijk de video hieronder!