BMW 330e (G20): rijtest en video

Er was een tijd dat we in Nederland in een slaapzakje voor de deur lagen om de laatste gave plug-in hybride te scoren. Met de fiscale voordelen droogde die vraag ook op en wie wil er dan nog stekkeren met een 3-serie.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

CO2-uitstoot en de EU

Dat zijn de redenen dat we überhaupt nog auto’s met een stekker op de markt komen. Vanaf volgend jaar (2020) gaan autofabrikanten een zware kluif eraan hebben om de targets van de Europese Unie te halen, anders volgen er zware boetes. De algemene regel is dat de gemiddelde CO2-uitstoot van een verkochte BMW (en van ieder ander merk) maximaal 95 gram per kilometer moet zijn. Ik schrijf algemeen, omdat er best wat verbijzonderingen zijn, maar vast staat dat autofabrikanten hard moeten werken aan een verlaagde CO2-uitstoot van de auto’s die ze verkopen. Voor iedere auto met een lekkere V8 aan boord (met een CO2-uitstoot van rond de 200 gram) moet er meerdere auto’s worden verkocht met een veel lagere CO2-uitstoot.

Gelukkig helpt de EU ook een handje, want auto’s met een stekker (en een CO2-uitstoot van minder dan 50 gram per kilometer) tellen dubbel mee. Aangezien de vraag naar, de infrastructuur voor en de prijzen van volledig elektrische auto’s nog niet heel erg meewerken in de adoptie van EV’s, lijkt er voorlopig nog een vraag naar plug-in hybrides te zijn. Of beter nog: dat hopen autofabrikanten, anders hebben ze een probleem om de CO2-targets te halen. Een ieder die bij de voorlaatste zin denkt dat iedereen dan maar Tesla moet gaan rijden, moet zich bedenken dat niet iedereen rond de 50k kan en wil uitgeven voor een product met de afwerking, betrouwbaarheid en uitstraling van een goedkope Chinese tablet. Zelfs niet als die zo’n lekker groot scherm heeft en dingen kan die andere auto’s niet lijken te kunnen.

De aandrijflijn

Net zoals bij de vorige generatie 330e bestaat de plug-in hybride aandrijflijn een 2,0-liter viercilinder-in-lijn benzinemotor met BMW TwinPower Turbo techniek met een vermogen van 184 pk en een elektromotor die continu 50 kW (68 pk) vermogen levert. Het piekvermogen van de elektromotor is 83 kW (113 pk), maar zoals altijd mogen we de aantallen pk’s niet zo maar bij elkaar optellen. Toch is de 330e zeker niet lullig bedeeld: het totale systeemvermogen is 252 pk en het maximumkoppel van 420 Nm.



Daarna wordt het overigens nog verwarrender, want de 330e heeft een nieuwe functie met de naam XtraBoost. Kies voor de Sport modus in de Driving Experience Control en de elektromotor levert tijdelijk 30 kW (41 pk) extra vermogen – bovenop het continue vermogen van de elektromotor. In sommige slides telde BMW de 41 pk weer bijna geheel bovenop de 252 pk om tot een totaal van 291 pk te komen. Zoals wel vaker voelen de hybride pk’s toch wat minder krachtig, dus de 330e moet de 330i en zeker de 330d qua echte kracht voor laten gaan.

Over de prestaties kunnen we verder niet echt klagen, de sprint naar de 100 doet de 330e limousine in 5,9 seconden, de topsnelheid is begrensd op 230 km/u. Op de autobahn zul je wat anderen voor moeten laten gaan, maar dat is ook weer niet echt rampzalig. Volledig elektrisch is maximaal 140 km/u te rijden, maar dat is vooral een manier om de accu heel snel te legen.

Het accupakket heeft een capaciteit van 12 kWh en is gemonteerd onder de achterbank, waardoor de benzinetank moest wijken. De tank is nu boven de achteras geplaatst en snoept daarmee wat ruimte van de kofferbak weg die nu nog 375 liter heeft. Zoals wel vaker bij PHEV’s ligt de vloer van de kofferbakruimte nu een stuk hoger. Mocht je daardoor in problemen komen, wacht dan even tot de 330e Touring komt. Voor het eerst gaat BMW de 3-serie PHEV namelijk ook als station verkopen. De elektromotor is overigens geïntegreerd in de 8-traps Steptronic automaat, die daarmee slechts 15mm langer is dan de reguliere variant.

Volledig volgeladen moet de 330e sedan nu 60 kilometer volledig elektrisch kunnen rijden, zo’n 50% meer dan voorheen. Dat zijn uiteraard theoretische kilometers, maar hopelijk moet het in de praktijk zo’n 35 km zijn. De CO2-uitstoot in de WLTP testcyclus is 39 g/km.

Het beste of slechtste van twee werelden?

De PHEV is best een moeilijk concept, want bij “misbruik” zijn de voordelen van de techniek zo’n beetje nul. Als je dan toch wil elektrificeren, ga dan voor de Full Monty en kies voor een EV. Toch kan de PHEV zijn charme hebben, zeker als je korte ritten afwisselt met veel langere. De actieradius en het “laden” van een auto met een verbrandingsmotor zijn voorlopig nog onverslaanbaar. De verplichte snellaad stop van 15-45 minuten van een EV is voor een benzine- of dieselauto volledig optioneel en dan zijn er voorlopig ook nog eens veel meer tankstations dan laadlocaties.

Voor kortere afstanden is een EV natuurlijk wel briljant: lekker thuis laden en nooit meer onderweg moeten stoppen om de tank vol te gooien. Het heeft zijn charme kan ik je melden. In theorie biedt de PHEV hetzelfde, zolang de afstanden echt kort blijven. In ons huishouden stond er meerdere keren voor een langere periode een PHEV aan de laadpaal, waaronder een 530e met de vorige generatie PHEV aandrijflijn van BMW. Voor in en om de stad vond ik het persoonlijk briljant, de korte ritjes naar bouwmarkt, op visite, naar de supermarkt en naar het ziekenhuis gingen probleemloos zonder al te vaak een druppel brandstof te verspillen. Op langere afstanden rijd je vooral op brandstof, maar het zijn vooral de ritten er tussenin waarvoor je dan zowel zou moeten laden, maar ook regelmatig tanken. Dat voelt niet echt als vooruitgang.

Qua rijden scoren de in Nederland veel duurdere 330d en de 330i beter dan de 330e. Zeker de diesel voelt een stuk sterker, hoewel die dat op papier niet perse is. De rijeigenschappen lijden ook een beetje onder het extra gewicht van de accu’s, de balans van de reguliere versies is mooier. De verschillen zijn kleiner dan bij vroegere PHEV’s, maar ze zijn er nog wel.

Bijna alle opties die voor de rest van het gamma van de 3-serie verkrijgbaar, zijn er ook voor de 330e. hybrideversie. Behalve in de basisuitvoering is de nieuwe BMW 330e Sedan ook leverbaar in de uitvoeringen Sport Line, Luxury Line en M Sport, maar het o zo lekker M sperdifferentieel komt niet naar de 330e.

Conclusie

Er is ruimte voor de 330e, maar dat hangt volledig af van de prijzen en fiscale behandeling. Een bijtellings- of ander voordeel hoeven we in Nederland niet meer verwachten, maar voor zakelijke rijders in België (en Duitsland) zijn die er nog wel. Dan is de 330e geen onlogische keuze, maar voor Nederland zou de 330e goedkoper dan de 330i moeten worden om aantrekkelijk te zijn. Filmpje!