Dit is de Volkswagen T-Cross cabrio!

De oben ohne SUV van Volkswagen is hier.

Een SUV combineren met een open dak, je moet het maar durven. Na Nissan met de Murano cabrio en Land Rover met de Range Rover Evoque cabrio waagt nu Volkswagen de gok. Het merk stelt vandaag namelijk officieel de T-Roc cabrio aan iedereen voor. Zoals de naam al aangeeft, is het concept vrij eenvoudig: het is een T-Roc, alleen kan het dak eraf. Letterlijk, want als je op de juiste knop duwt, heb je in niet meer dan negen seconden de wind in je haar. Maar ook figuurlijk, als je Dakterras van Swifty door de 400 watt sterke BeatsAudio speakers blaast.

Om de T-Roc met goed fatsoen te kunnen onthoofden, heeft Volkswagen verschillende verstevigingen aangebracht aan de koets. Inzittenden worden beschermd door een extra sterke A-stijl en aan de achterzijde schieten er contrapties omhoog in het geval de auto denkt dat ‘ie over de kop slaat. Om dat te bewerkstelligen moet je het gaspedaal wel een flink pak slaag geven, want de krachtigste krachtbron is in eerste instantie de bekende 1.5 TSI met 150 pk. Vlot genoeg voor de gemiddelde sorority sister, maar niet echt een strepentrekker. De eveneens bekende 115 pk sterke driepitter is ook een optie. De dichte T-Roc is er als ‘R’ met 300 pk, maar misschien acht Volkswagen dat wat teveel van het goede voor de cabrio. Of zouden ze er ons er later nog mee verrassen?

Om de T-Roc te personaliseren, moeten kopers in eerste instantie kiezen tussen de ‘Style’ of de ‘R-line’. Beide zijn standaard uitegrust met 17″ velgen, maar kunnen optioneel worden voorzien van 19″ pornojetsers. De Style is iets meer gericht op luxe, terwijl de R-Line inzet op ‘sportieve details’. Dat laatste is niet alleen uiterlijk vertoon, want het sturen is bij de R-Line ook wat ‘progressiever’ afgestemd dan bij de Style.

Op de IAA in Frankfurt zal de T-Cross cabrio ‘in het vleesch’ voorgesteld worden aan het publiek, voordat ‘ie in de lente van 2020 op de markt komt. Dat is dus net op tijd voor de volgende zomer. Onze razende reporter @casperh mocht d├ęze zomer echter al kennis maken met de guitige open SUV. Zijn eerste bevindingen check je in de video hieronder.