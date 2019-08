Veiling begaat pijnlijke misser met record-Porsche

Ouch. Very, very ouch.

Het is de week van de peperdure veilingauto’s die een beetje tegen gaan vallen. Als eerste was er gisteren de McLaren F1 LM. Volgens RM Sotheby’s (die de auto veilde), moest de auto 21 tot 23 miljoen opleveren. Op internet waren er al geluiden op te vangen van een mooie ronde 25 of meer. Dat beloofde wat.

McLaren F1’s komen al nauwelijks aan bod en als dat gebeurd, wordt er doorgaans behoorlijk tegen elkaar opgeboden. Er zijn slechts 67 straatauto’s gebouwd, dus voor veel verzamelaars is het de kroon van hun collectie. Het mocht niet baten, want het bedrag bleef steken op een amechtige 19.805.000 dollar. Meh.

Maar zo’n McLaren is in vergelijking met de Porsche Typ 64 natuurlijk totaal niet bijzonder. Het is namelijk de allereerste Porsche ooit gebouwd. Of eigenlijk, de allereerste auto die Ferdinand Porsche bouwde, zonder dat het een opdracht was voor een andere fabrikant. Met deze Porsche begon het allemaal: de Cayenne Hybrid, de Panamera Diesel en natuurlijk de Macan met viercilinder. Allemaal danken ze hun bestaan aan deze Typ 64.

Klassieke Porschefan Magnus Walker was bij de veiling van RM Sotheby’s aanwezig. In tegenstelling tot de McLaren begon het bieden al bij 30 miljoen (dollar). Volgens de flink bebaarde Porsche veredelaar liep het bedrag op tot 70 miljoen dollar (!). Vervolgens scheen er een fout op het scherm te zijn met de getallen. Het publiek was not amused. Waarschijnlijk was er onduidelijkheid over de prijzen. De telefonische bieders dachten dat het om 13, 14 en 15 miljoen ging, dat je uitspreekt als thirteen, fourteen en fifteen. Het lijkt erg veel op thirty, forty en fifty. Pas bij seventy million scheen het belletje te rinkelen.

De Porsche Typ 64 is de laatste auto waar Ferdinand Porsche nog in gereden heeft. Overigens is het Porsche gehalte van de ’64’ niet heel erg hoog. Er staat weliswaar Porsche op, maar het automerk werd pas 10 jaar later opgericht. De Typ 64 bestaat voornamelijk uit Fiat en Volkswagen onderdelen. Uiteindelijk is de Porsche Typ 64 níet verkocht.