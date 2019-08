Voor een paar honderd euro wordt je Alpine A110 briljant

Maar er zit wel een addertje onder het gras.

De Alpine A110 is een bijzondere auto. Allereerst dat Renault Sport van moederbedrijf Renault de vrije hand kreeg om de auto te mogen en kunnen ontwikkelen. Ten tweede omdat de ‘Franse Lotus’ een bijzonder geslaagd totaalpakket is geworden.

Vanwege het lage gewicht (zo’n 1.080 kilogram) stuurt en remt deze A110 geweldig. En omdat het gewicht niet zo hoog is, hoeft de 252 pk sterke 1.8 viercilinder turbomotor niet veel moeite te doen om een aangename voorwaartse beweging te maken. Wat heet: De A110 is echt een hele snelle auto. De motor is afkomstig uit de Mégane R.S. en levert in die auto wat meer vermogen. Het is duidelijke dat de motor in de A110 wat reserves kent. Een van de bedrijven die meer vermogen uit deze motor weet te extraheren is het Duitse ‘RaceChip’.

Ze hebben twee pakketjes in de aanbieding. De eerste noemen ze ‘Stage I’ en daarvoor krijg je 43 pk en 67 Nm extra. Dus in totaal 295 pk en 387 Nm. Kies je voor Stage I, dan krijg je één jaar garantie van RaceChip. Bij Stage II halen ze net even wat meer uit de viercilinder: 305 pk en 400 Nm. Een veel groter verschil is dat je bij Stage II een garantie van 2 jaar krijgt.

Die garantie kun je eerder nodig krijgen dan je denkt, want de Getrag transmissie (de 7DCT300) kan het koppel van de standaard motor al nauwelijks aan. In principe is de bak namelijk opgewassen om 300 Nm aan te kunnen. Je kunt per direct bij RaceChip de tuning bestellen. Stage I kost 399 euro en Stage II kost 699 euro.