Autoblog Gemist: de 5 video’s van deze week

Het was een lekker druk weekje.

Maandag 9 september – Audi RS 7 Sportback

Het Audi Sport-speeltje beleefde zijn debuut op de IAA in Frankfurt. We konden in een studio al uitgebreid kennis maken met Audi’s nieuwste.



Donderdag 12 september – Dit is de nieuwe Land Rover Defender

Ster van de show was natuurlijk de geheel nieuwe Land Rover Defender. In deze video namen we de Defender in detail met je door.



Donderdag 12 september – IAA Frankfurt 2019: lezersvragen

We hadden een aantal lezersvragen aan jullie gesteld en die werden beantwoord door Wouter in onderstaande video.



Vrijdag 13 september – IAA Frankfurt 2019 hypercut

We maakten wel meer dan vier video’s deze week, maar de helft daarvan is samengevat in één lange hypercut. Die kun je hieronder bekijken!



Zaterdag 14 september – Mijn Auto: Locost Seven van Anton

Door weer en wind gaan Autoblog-lezer Anton en Casper op stap in deze Locost!