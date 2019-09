Welke van deze motoren zou jij kiezen voor de Gentlemans Ride?

De Distinguished Gentlemans Ride is een motorevenement voor een goed doel, maar om deel te nemen wordt wel verwacht dat je stijlvol aan de start verschijnt. De opties zijn oneindig, wij geven er twee. Waar zou jij voor gaan?

Distinguished Gentlemans Ride

Het evenement werd voor het eerst gehouden in 2012 en inmiddels wordt jaarlijks eind september (29-9 dit jaar) tegelijkertijd op tientallen plekken een ‘Ride’ georganiseerd waarmee geld op wordt gehaald voor het goede doel. Geen emancipatie hier, vrouwen zijn meer dan welkom om mee te rijden maar het opgehaalde geld gaat naar prostaatkankeronderzoek en geestelijke gezondheidszorg voor mannen.

Nu is de Gentlemans Ride natuurlijk ook gewoon een beetje carnaval voor motorrijders met de hipster vibe die er omheen hangt. Maar het heeft er ook voor gezorgd dat er daadwerkelijk meer vraag is gekomen naar motorfietskleding waarmee je echt een rondje kunt wandelen zonder direct als motorrijder herkenbaar te zijn. Een ontwikkeling die we alleen maar kunnen toejuichen.

Maar goed, wie zijn wij om iemand zijn feestje te ontzeggen, sterker nog wie weet rijden we wel mee. De Ride heeft wel een ‘deurbeleid’ wat overigens niet zo heel strikt gehanteerd wordt. Maar het komt erop neer dat je motorfiets ‘Classic of Vintage Style’ behoort te zijn. Wij hebben twee opties voor je. Motorfietsen waarmee je zonder twijfel welkom bent.

Royal Enfield Continental GT650



Hoewel Royal Enfield in het verleden al meerdere staande tweecilinders op de markt bracht lag de focus de afgelopen jaren vooral op de eencilinders. Maar eind 2018 was daar dan het nieuwe 648cc tweecilinderblok. Als het om de Gentlemans Ride gaat is dit natuurlijk een schot in de roos, want je kunt hem eigenlijk zowel in de Vintage stijl als Caferacer categorie onderbrengen. Nu zijn de clip-ons (stuurhelften) niet zodanig laag aangebracht dat je standaard met je kin op de tank valt, maar de Continental heeft zeker de Caferacer look met zijn stuur en zijn aan de achterzijde oplopende zadel. Er is overigens ook een Interceptor versie met een normaal stuur en dus meer rechtop-zitpositie. Deze heeft ook een meer uitnodigend zadel voor passagiers.

Het zou gemakkelijk zijn om de Continental te beoordelen op zijn A2 categorie label (want 35kw vermogen), maar dan doe je hem tekort. Royal Enfield heeft wel degelijk een leuke fiets voor een brede groep neergezet, en niet perse een ‘beginnersfietsje’. Zo is het frame ontworpen door Harris Performance. Niet zo heel vreemd als je bedenkt dat Harris nu onderdeel is van dezelfde groep als Royal Enfield. Het is niet direct de allerlichtste motor, maar met een drooggewicht dat onder de 200kg blijft hoeft de nieuwe tweecilinder ook geen bergen te verzetten, wat jij daar qua gewicht nog aan toevoegt is natuurlijk een ander verhaal..

We schreven het onlangs al eens Royal Enfield is begonnen aan een nieuw hoofdstuk en dat ziet er prima uit. Ze gooien de oude klassieke eencilinders er niet uit, maar breiden de range uit met modellen als deze GT650 en de Himalayan. Een nieuwe Benelux importeur met een degelijk netwerk heeft het merk ook geen kwaad gedaan.

Koop je een nieuwe twin bij Royal Enfield dan heb je ook direct 3 jaar garantie. En in België blijft de GT650 zelfs onder die magische zevenduizend euro grens, hier kruipt ie net over de acht. Genoeg geld over om te doneren dus. Oh en de GT650 is leverbaar in wit, zwart en er is een versie met chromen tank. De lolbroeken van Royal Enfield hebben die versie Mister Clean genoemd. Want dat zal met die tank je nieuwe hobby worden waarschijnlijk.



The Basics:

Royal Enfield Continental GT650

Motor: vloeistofgekoelde parallel tweecilinder

Cilinderinhoud: 648 cc

Vermogen: 35 kW (47 pk) bij 7.250 tpm

Koppel: 52 Nm bij 5.250 tpm

Gewicht: 198 KG (zonder vloeistoffen)

Prijs: € 8.098,-

Leverbaarheid: Nu!

Of je gaat zelf aan de slag, BMW NineT Racer by JVB-MOTO

Ja ja, ‘built not bought’ is de toverterm, authenticiteit enzo. Het is voor de één belangrijker dan voor de ander. Mocht je nu al gezegend zijn met een R Nine T Racer in je garage of schuur dan kunnen we ons voorstellen dat je dan zegt: ik neem hem zo wel mee naar de ‘Ride’. Maar het kan natuurlijk ook net even dat stapje verder. Zelf je motorfiets verbouwen. Dat zie je boven met de creatie van Jens vom Brauck uit Keulen (boven is JVB-Moto, onder is origineel BMW).

Zijn creaties kom je overal tegen in de huidige customizing scene. Het mooie (slimme?) aan Jens is dat je zijn creaties kunt namaken en de onderdelen die je daar voor nodig hebt (je raadt het al) kan je bij hem bestellen. De Nine T Racer die Jens verbouwde kun je in eigen smaak uitvoeren wanneer je als basis het kontje koopt en de LED koplamp en de airbox ‘snorkels’ links en rechts.

Maar goed dan laat je alles spuiten en voor je het weet heb je net zoveel geld uitgegeven als je op de BMW optielijst had kunnen doen. Dus waarom eigenlijk niet? Voor een idee, het zitje kost rond de €500 ongespoten, de koplamp upgrade ongeveer hetzelfde en voor €400 heb je de snorkels links en rechts die de tophalf aanvullen. Maar dan wil je vast nog veel meer laten doen.

The Basics:

BMW R Nine T Racer

Motor: tweecilinder boxermotor

Cilinderinhoud: 1.170 cc

Vermogen: 81 kW (110 pk) bij 7.750 tpm

Koppel: 116 Nm bij 6.000 tpm

Gewicht: 220 KG (rijklaargewicht)

Prijs: € 16.040,- (exclusief JVB-MOTO upgrades)

Leverbaarheid: Nu!

Mensen die JVB-Moto volgen vragen zich wellicht af waarom we onderstaande creatie op basis van de Yamaha XSR 900 niet hebben gekozen. De onderdelen om jouw XSR om te bouwen zijn helaas pas in 2020 beschikbaar. Die kan je dus inzetten voor de Distinguished Gentlemans Ride in 2020..

Zeg het maar, wat heeft jouw voorkeur?

Meer informatie over het evenement: Distinguished Gentlemans Ride

fotocredits: JVB-MOTO, BMW-Motorrad, Motomondo