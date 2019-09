Vision Mercedes Simplex is de vreemdste ‘creatie’ van de dag

De dag is nog maar net begonnen en wij durven deze claim al te maken.

Altijd leuk: een concept neerzetten wat iets weg heeft van een vrij oude auto, om vervolgens hem helemaal vol te gooien met gloednieuwe techniek. Hyundai deed het bijvoorbeeld al even voor op de IAA, maar nu is Mercedes aan de beurt. Je zou zeggen dat aangezien Mercedes een zaal ter grootte van de Bijlmer ArenA heeft afgehuurd voor de autoshow in Frankfurt, dit futuristische concept er ook nog wel bij zou passen. Waarom dat niet het geval is, is simpel: het is een ontwerpstudie die alleen bestaat uit een set digitale renders. Toch is het verhaal erachter leuk om even mee te geven. Ontmoet de Vision Mercedes Simplex.

Voor de origine van deze bijzondere toekomstvisie moeten we juist eerst een tijdreis maken naar het verleden: de zeer vroege jaren van de twintigste eeuw. De auto-industrie was nog op gang aan het komen en er waren maar weinig merken die het aandurfde om daadwerkelijk een auto te produceren. Daimler was één van de merken die het wel deed. Het Duitse bedrijf had banden in Nice door Emil Jellinek, die daar ook een raceteam had. Hij vroeg het toenmalige Daimler om een bijzondere raceauto te maken voor een race in de Franse kustplaats. Dat deed Daimler en bijzonder was hun creatie zeker: de auto was compleet van de grond af aan ontworpen met toen cutting edge techniek. De 35 pk sterke auto met een in-lijnmotor (wat we nu gemeengoed vinden) werd vernoemd naar de dochter van Emil: Mercedes Jellinek. De Mercedes 35 HP schreef een pagina in de automotive geschiedenisboeken. Het Mercedes van nu durft zelfs te claimen dat de 35 HP het begin was van de auto-industrie zoals we hem nu kennen.

Terug naar 2019. Of nou ja, wat Mercedes betreft, terug naar 2050. Dat er een gigantisch verschil zit tussen de ‘koetsen-zonder-paard’ van toen ter tijd en wat je nu uit de Mercedes-showroom kunt vissen, dat snappen we wel. Wat dat betreft bewijst de Vision Simplex dat die oudjes een mooie carrière mogen hebben in de geschiedenisboeken, daar moeten we het misschien maar bij laten. Wij zien de Vision Simplex nog niet zo snel met een energielabel naast de GLB’s en EQC’s staan.

Dat is verder ook helemaal niet de bedoeling van het concept. Mercedes heeft met de Vision Simplex de ontwerpers een vrijbrief gegeven. Verzin de auto van de toekomst. Waarschijnlijk geïnspireerd op het uitzicht uit het raam – Mercedes heeft een designcentrum in Nice – kregen de ontwerpers het idee van de Vision Simplex. De auto lijkt in een paar karakteristieke punten op zijn ‘voorganger’, de wielen zonder wielkasten, het gebrek aan een voorruit, deuren én een minimalistisch interieur. Het is de techniek waar de auto zijn blik in de toekomst laat zien. Binnenin heb je een stuur, twee pedalen en vier ‘luchtroosters’ die doen denken aan de Mercedes GLE en GLS. Ook krijg je een mooi klassiek klokje mee, maar dan digitaal geprojecteerd. De oceaanblauwe bekleding op de bank accentueert het maritieme gevoel van de Côte d’Azur. Juist.

Van buiten is het gebrek aan koplampen opvallend, terwijl er op de achterkant juist gekozen is voor een lichtbalk à la EQC. Het ding heeft enorme wielen en ook een vrij grote grille, waar het Mercedes-logo veelvuldig in wordt verlicht. Twee historische knipogen vinden we ook nog in de luchtroosters op de motorkap, naast twee clips voor de motorkap die doen denken aan de riempjes die toen werden gebruikt om de motorkap vast te zetten.

De Vision Simplex is een bizar ding met een leuke historie er aan vast. Momenteel komt hij niet verder dan deze renders, een productiemodel verwachten we ook absoluut niet.