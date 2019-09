Lezersvraag: wat moeten we voor jullie uitzoeken in Frankfurt?

We brengen het laatste nieuws vanaf de IAA in Frankfurt.

Het is weer zover. De tweejaarlijkse autobeurs met voornamelijk Duits autonieuws staat op het punt van beginnen. Vanmiddag en vanavond gaan de pre-party’s van start met events van Volkswagen en Mercedes. Morgen is de eerste beursdag voor de pers. De redactie van Autoblog is in alle rust en comfort (zo zijn we) per BMW X7 en Mercedes GLE 450 naar Frankfurt afgereisd om het beursnieuws in kaart te brengen.

We brengen je zoals gebruikelijk beursverslagen middels diverse videodelen, inclusief live gallery’s met al het nieuws. Check DIT artikel om alle primeurs van de IAA door te nemen. Belangrijke primeurs zijn onder andere de nieuwe Audi RS 6 Avant, de Porsche Taycan en de BMW M8. Helaas zijn er ook de nodige afwezige merken waaronder Ferrari, Peugeot en Alfa Romeo.

Laat hieronder in de comments weten wat wij moeten uitzoeken op de show. Hoeveel kinderwagens kunnen in de kofferbak van een RS 6 Avant? Worden we nog warm van de productieversie van de Honda e? En past Wouters microfoon in de uitlaat van de Lamborghini Sián?? Drop je vraagstuk als reactie onder dit artikel en wellicht komt ‘ie voorbij in één van onze beursvideo’s.