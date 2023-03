Autoblog Spot van de Week: Nissan Rasheen

We hebben deze week een topspot van de bovenste plank voor jullie: een Nissan Rasheen. Hadden wij ook nog nooit van gehoord.

Als je Autoblog leest ben je natuurlijk een echte autokenner en kun je vrijwel alle auto’s die je tegenkomt in één oogopslag herkennen. Toch is er niemand alwetend (zelfs @willeme niet). Zo is de kans vrij groot dat je nog nooit hebt gehoord van een Nissan Rasheen.

De kans dat je er één tegenkomt in Nederland is ook extreem klein (er zijn kometen die vaker voorbij komen), maar toch wist @drdre1 er een te spotten op de A67. Hij had geen idee wat hij zag, maar dat nemen we hem absoluut niet kwalijk.

Wij moesten ook een kentekencheck doen (daar zijn we gewoon eerlijk in), maar het is dus een Nissan Rasheen. Uiteraard is dit een auto die nooit in onze contreien is geleverd. Deze Nissan is enkel en uitsluitend in Japan geleverd en heeft dus ook altijd het stuur aan de verkeerde kánt.

De Nissan Rasheen was zijn tijd ver voor uit. Dit is namelijk een cross-over, die robuuste looks heeft, maar gewoon op een normaal platform staat en geen noemenswaardige bodemspeling heeft. De Rasheen heeft wél vierwielaandrijving, dus het is niet helemaal een nepterreinwagen.

Het platform in kwestie is dat van de Sunny B14, een auto die we eveneens nooit in Nederland gezien hebben. De Rasheen wordt aangedreven door een 105 pk sterke 1.5 vierpitter. In 1996 (het bouwjaar van dit exemplaar) was dat je enige optie, maar later kwamen er wel versies met iets meer power.

Het model dateert oorspronkelijk uit 1994, maar de Rasheen oogt nog best modern. Hij ziet er niet heel veel anders uit dan een Jeep Commander, die tot 2010 gebouwd is. Al kan dat natuurlijk ook iets zeggen over de Jeep Commander.

We hebben natuurlijk ook even de RDW geraadpleegd om te kijken hoeveel Rasheens er nou rondrijden in Nederland. Dat zijn er welgeteld twee. Naast dit blauwe exemplaar staat er ook nog een lichtgeel exemplaar op kenteken.

Veel zeldzamer dan dit wordt het niet, dus @drdre1 pakt hiermee de Spot van de Week! Hij krijgt een mooie Autoblog-pet of -muts thuisgestuurd en zijn spot zal een week lang uitgelicht worden op de frontpage.

Volgende week zondag is er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze rubriek. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!