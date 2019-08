Autoblog Gemist: onze 5 video’s van deze week

Met onder meer een rijtest met de nieuwe A1, de nieuwe CLA Shooting Brake en een rallylegende over de Porsche 718 Cayman GT4.

Maandag – Audi A1 Sportback rijtest

Deze week gingen we rijden met de nieuwe Audi A1 Sportback. De compacte hatchback kan duur uitvallen, daar was onze testauto een uitstekend voorbeeld van.



Dinsdag – Suzuki Swift Sport: Project Swift is hier!

In deze introductievideo stellen we onze nieuwe aanwinst binnen de Autoblog Garage aan je voor.



Donderdag – 9 dingen over de Mercedes CLA Shooting Brake

Ook van de nieuwe CLA komt er weer een Shooting Brake. In de stromende regen laat Casper 9 dingen over de CLA Shooting Brake aan je zien.



Vrijdag – Rallyheld Walter Röhrl over de Porsche 718 Cayman GT4

Rally- en raceheld Walter Röhrl is tegenwoordig testman bij Porsche. Hij neemt plaats achter het stuur van de nieuwe 718 Cayman GT4 in deze video, terwijl Casper hem interviewt.



Zaterdag – Mijn Auto: Jaguar I-PACE met Intrax onderstel

De volledig elektrisch Jaguar I-PACE ken je ongetwijfeld al. Deze is net even anders, met een onderstel van Intrax.